Noin puolet maailman videopelaajista on naisia, mutta silti ennakkoluulot naisista surkeina pelaajina elävät edelleen vahvana.

Peli ei ole ehtinyt vielä edes alkaa, kun joku laittaa chattiin viestin ”gg”.

Lyhenne tulee sanoista good game, mutta tässä yhteydessä heitto on sarkastinen ja tarkoittaa sitä, että viestin laittaja uskoo joukkueen jo hävinneen alkavan kierroksen.

Viesti tulee chattiin välittömästi sen jälkeen, kun Nea Puumalainen, 22, on tervehtinyt joukkueettaan omalla äänellään.

Muut pelaajat ovat siis saaneet tietää, että joukkueessa on nainen.

Vuonna 2020 amerikkalaisista videopelaajista 41 prosenttia oli naisia. Aasialaisista pelaajista naisia oli 45 prosenttia.

Suomalaisten pelaajien sukupuolia ei ole kartoitettu hetkeen, mutta jo vuonna 2013 naisten osuus pelaajista oli Suomessa lähes puolet.

Selvä enemmistö naispelaajista kertoo kohdanneensa sukupuoleen kohdistuvaa häirintää pelatessaan. Tämä selviää 900 naispelaajalle vuonna 2021 teetetystä kyselystä.

Yli puolet naisista kertoi piilottavansa sukupuolensa pelatessaan välttyäkseen häirinnältä. Naispelaajat esimerkiksi valitsevat tarkoituksella mieshahmoja ja eivät pidä mikrofonia auki, jotta kukaan ei tekisi olettamuksia heidän sukupuolestaan.

Videopelimaailman epätasa-arvosta ja naisvihasta on puhuttu jo vuosia. Vuonna 2014 pelialaa puhutti niin kutsuttu gamergate, joka toi esiin pelialan naisvihamielisyyden.

Nea Puumalainen on pelannut videopelejä lapsesta asti. Nykyään hän pelaa pääasiassa taktista ammuntapeli Valorantia, mutta kokemusta on paljon myös esimerkiksi Call of Duty -pelisarjasta ja Spyro-peleistä.

Hän on tottunut siihen, että videopelaamisen kulttuuriin kuuluu toisille huutelu. Kaikki huutelevat kaikille ja yrittävät siten vaikuttaa toistensa suorituksiin.

Puumalainen on kuitenkin kyllästynyt siihen, että hänen kohdallaan huutelut koskevat lähes aina sukupuolta, eivätkä esimerkiksi pelitaitoja.

”Miehet saavat monipuolisesti haukkuja, naiset vain siitä, että ovat naisia”, Puumalainen sanoo.

Naiset eivät osaa pelata. Videopelit ovat miesten juttu. Go back to the kitchen.

Tällaisten fraasien lisäksi esimerkiksi huorittelu ja mitä moninaisemmat naista kuvaavat haukkumasanat ovat yleisiä.

Nea Puumalainen on itse rakentanut pelikoneensa, mutta sitäkään ei moni tahdo uskoa.

Women in Games Argentina teki viime vuonna kokeen, jossa kolme Valorantia ammatikseen pelaavaa miestä pelasi niin, että kone muutti heidän äänensä naisääneksi.

Kaikkien kolmen pelaajan tulos huononi merkittävästi naisäänellä pelatessa, sillä heidän oma tiiminsä pelasi usein heitä vastaan.

Pelaajat saivat osakseen niin paljon naisvihaa, että yksi heistä sanoi, ettei nauttisi pelaamisesta, jos joutuisi kokemaan vastaavaa päivittäin.

Myös Puumalainen on joskus kokeillut muuttaa ääntään pelatessaan. Hän pelasi jonkin aikaa niin, että mikrofoni muutti hänen äänensä miehen ääneksi.

”Silloin kellään ei ollut mitään ongelmaa.”

Nykyään Puumalainen kuitenkin käyttää omaa ääntään pelatessaan, koska haluaa olla rikkomassa pelimaailman ennakkoluuloja.

Hän kannustaa muitakin naispelaajia avaaman mikin, koska mikään ei muutu, jos kukaan ei tiedän taitavan pelaajan olevan nainen.

Pelimaailman naisviha on noussut viime aikoina isosti esiin myös Tiktokissa, jonne naisstriimaajat ovat jakaneet videoita kokemastaan häirinnästä.

Tunnetuin heistä on Call of Dutya pelaava Steffy Evans (@steffyevans), joka tekee Tiktokkiin koosteita onlinessa saamastaan vihasta.

Videoissa Evans esimerkiksi todella menee keittiöön ja tekee voileivän aina, kun muut pelaajat käskevät tai vastaa pelaajien asiattomuuksiin aina samalla tavalla.

Myös Puumalainen on lisännyt Tiktok-tililleen samantyyppisen videon, jossa hänen onlinessa kohtaamansa häirintä näkyy.

Puumalainen kannustaa naisia lisäämään someen myös highlights-videoita, eli koosteita parhaista hetkistään.

”Monet pojat laittaa niitä, vaikka ei postaisikaan muuta pelaamiseen liittyvää.”

Puumalaisen mielestä pelimaailman ilmapiirin muutoksesta ovat vastuussa myös nuorille pelaajille mallia näyttävät suositut striimaajat.

Puumalainen on kerran kritisoinut Twitterissä suositun miesstriimaajan naisvihamielistä käytöstä.

Postaus sai paljon tukea, mutta myös vähättelyä. Kritiikin kohteena ollut pelaaja pyysi käytöstään myöhemmin anteeksi, mutta Puumalaisen mukaan anteeksipyyntö sisälsi naureskelua ja asian vähättelyä.

Tapaus johti lopulta siihen, että Puumalaisen mukaan ainakin yksi striimaajan sponsoreista lopetti sopimuksen hänen kanssaan.

HS Nyt yritti tavoittaa kyseisen striimaajan, mutta ei saanut vastausta.

Varsinkin somessa pelaavia naisia jaetaan usein kahteen kategoriaan: oikeisiin pelaajiin ja wannabe gamer girleihin.

Ensimmäiseen kategoriaan kuuluvat taitonsa tarpeeksi monta kertaa todistaneet ”todelliset pelaajat”. Toiseen sarjaan taas ne naiset, jotka pelaavat vain miesten huomion vuoksi.

Todellisuudessa tällaista toista ryhmää tuskin on olemassa. Puumalainen ei usko, että kukaan käyttäisi aikaa ja rahaa pelaamiseen, jos ei nauttisi harrastuksestaan.

Tässä jaossa ulkonäöllä on iso rooli. Perinteisiin kauneusihanteisiin sopivat naiset ovat automaattisesti joidenkin silmissä huonompia pelaamaan.

Tästäkin Puumalainen saa kuulla usein. Jos hän saisi välittää muille pelaajille yhden viestin, se olisi tämä:

”Haukkukaa mua siksi, että olen huono, eikä koska olen nainen.”