Instagram julkaisi listan uudistuksia, joiden on tarkoitus ”yksinkertaistaa” sovellusta

Instagram muokkaa sovellustaan ja peruu vain muutama vuosi sitten toteuttamiaan muutoksia. Metan omistama somepalvelu on saanut viime vuosina kovaa arvostelua uudistuksistaan, ja sitä on syytetty muun muassa Tiktokin kopioinnista.

Somepalvelu Instagram esitteli hiljattain uudistuksia, jotka ovat verrattain pieniä, mutta kuitenkin huomattavia sovelluksen käyttäjille. Uudistuksista kertovat muun muassa yhdysvaltalaiskanava NBC ja teknologiasivusto TechCrunch.

Suurin muutos lienee se, että Instagram palauttaa keskeiselle paikalle painikkeen, josta käyttäjä voi luoda uuden julkaisun. Samassa Instagram poistaa vain pari vuotta sitten lanseeraamansa kauppatoiminnon alapalkistaan. Myös Reelsit vaihtavat paikkaansa valikossa.

Helmikuun alussa voimaan astuvien uudistusten tarkoitus on ”yksinkertaistaa” sovellusta, kuvailee Instagramin johtaja Adam Mosser Instagram-julkaisussaan.

Käytännössä Instagram näyttää palaavan uudistuksillaan lähemmäs sitä, mitä se oli ennen. Vuoden 2020 marraskuussa Instagram nimittäin poisti julkaisupainikkeen sovelluksen alapalkista ja lisäsi sen tilalle lanseeraamiaan uusia toimintoja.

Medioiden mukaan tämä herätti käyttäjien keskuudessa sekä hämmennystä että närkästystä. Uudella asettelullaan Instagram pyrki käyttäjien mukaan ikään kuin pakottamaan heidät uusien Instagram-toimintojen pariin.

Instagram-kauppa, joka on yksi muutama vuosi sitten lanseeratuista toiminnoista, poistuu alapalkista helmikuussa. Jatkossa toiminto löytyy esimerkiksi sovelluksen asetuksista.

Vihiä alkuvuoden uudistuksista on saatu jo aiemmin: Instagram muun muassa piilotti kauppatoimintonsa alapalkista osalta käyttäjistä jo viime syksynä. Kyseessä oli silloin kokeilu pienelle osalle käyttäjistä.

Metan omistaman Instagramin toteuttamat uudistukset ovat herättäneet paljon keskustelua viime vuosina. Viimeksi heinäkuussa somepalvelu sai kovaa arvostelua käyttäjiltä muun muassa siitä, että sen uudistukset olivat muuttamassa Instagramia Tiktokin kaltaiseksi videopalveluksi.

Instagramia kritisoi ainakin kirjailija ja vaikuttaja Toni Tone, joka syytti sovellusta Tiktokin kopioimisesta. Myös vaikutusvaltaiset somevaikuttajat ja liikenaiset Kylie Jenner ja Kim Kardashian yhtyivät Tonen kritiikkiin. Pian sosiaalisen median palvelussa jaettiin kuvaa, jossa vedottiin Instagramiin muun muassa lauseella ”tehkää Instagramista jälleen Instagram”.

Somepalvelu reagoi heinäkuussa saamaansa kritiikkiin. Instagramin johtajan Mosserin mukaan sovelluksesta poistettiin muun muassa tiktokmaiset, koko puhelimen näytön vievät kuvat ja videot. Uudistusten perumiseen aikaa kului noin pari viikkoa.

Instagram kertoi myös testaavansa tammikuussa uusia asetuksia, jotka ovat yhdysvaltalaiskanava CNN:n mukaan suunnattu erityisesti nuorille.

Yksi asetuksista on hiljainen tila, jonka aikana käyttäjä ei saa Instagramilta ilmoituksia esimerkiksi uusista viesteistä. Viestin lähettäjät saavat automaattivastauksen, että käyttäjällä on päällä hiljainen tila. Instagramin mukaan hiljainen tila -asetuksesta on hyötyä esimerkiksi opiskellessa.

Instagram kokeilee myös sitä, että käyttäjä voi halutessaan piilottaa haluamiaan avainsanoja. CNN:n mukaan kokeilun aikana Instagramin syötteestä voi poistaa esimerkiksi kuntoiluun liittyvät julkaisut.

Asetuksia kokeillaan ensin Yhdysvalloissa, Britanniassa, Irlannissa, Kanadassa, Australiassa ja Uudessa-Seelannissa. CNN:n mukaan Instagramin tarkoituksena on tuoda uudet asetukset kokeilujakson jälkeen myös muihin maihin.

CNN:n mukaan kokeilut ovat merkkejä siitä, että huolestuttavat tiedot nuorten sosiaalisen median käytöstä ja sen haitoista ovat saaneet Instagramin huomion.

Facebookin entinen työntekijä Frances Haugen kertoi vuonna 2021, että somejätin oman tutkimuksen mukaan jopa 32 prosenttia nuorista tytöistä oli kertonut kokevansa ulkonäköpaineita ja Instagramin käytön vain pahentaneen niitä.

Facebook-paljastajana tunnettu Haugen oli kuultavana EU-parlamentissa, jossa hän kertoi uskovansa Facebookin tuotteiden vahingoittavan lapsia.