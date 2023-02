The Last of Us on alkuvuoden puhutuin tv-sarja, joten mekin haluamme nyt puhua siitä

Keräsimme yhteen faktoja alkuvuoden kiinnostavimmasta sarjauutuudesta.

The Last of Us on kiistatta alkuvuoden suurin tv-tapaus.

Post-apokalyptiseen maailmaan sijoittuva sarja on kiinnostanut ihmisiä sen ensimmäisestä jaksosta alkaen. Jakso keräsi HBO:n alustoilla avauspäivänään noin 4,7 miljoonaa katselua, mikä tekee siitä televisioyhtiön toiseksi suurimman debyyttijakson vuosikymmeneen.

Sarjan keskiössä ovat yrmeä ja vetäytyvä Joel (Pedro Pascal) ja teini-ikäinen Ellie (Bella Ramsey), jotka kulkevat raunioituneen Amerikan halki. Suurin osa ihmisistä on muuttunut infektion seurauksena zombimaisiksi olennoiksi. Tartunnan välttäneet elävät eristäytyneinä muista pienissä yhteisöissä tai karanteenialueella, joita hallitsee diktatuurimainen sotilasvalta.

HBO ilmoitti vain muutaman jakson julkaisun jälkeen, että samannimiseen videopeliin perustuva sarja saa myös toisen tuotantokauden.

On lähes sanomattakin selvää, että The Last of Us kiinnostaa nyt melkein kaikkia.

Nyt on hyvä aika sulkea artikkeli, mikäli haluat kokea sarjan tai pelin ilman ennakkotietoja, sillä tästä eteenpäin juttu sisältää juonipaljastuksia sekä Last of Us -pelistä että sarjan tähän mennessä ilmestyneistä jaksoista.

HS Nyt keräsi kasaan viisi kiinnostavaa faktaa sarjasta ja sen ympärillä käydystä somekeskustelusta.

1. Sarjassa epidemian aiheuttava loissieni on oikeasti olemassa

The Last of Usin tapahtumat saavat alkunsa, kun ympäri maailmaa alkaa levitä parantamaton sieni-infektio, joka tekee tartunnan saaneista zombimaisia ihmishirviöitä.

Tartunnat ovat peräisin oikeasti olemassa olevista cordyceps-suvun loissienistä, jotka pystyvät sarjassa ottamaan valtaansa ihmiskehon. Todellisuudessa cordyceps-sienet loisivat hyönteisissä ja muissa niveljalkaisissa mutta eivät pärjäisi ihmiskehossa, sillä ihmisten ruumiinlämpö on niille liian korkea.

Sarjan 1960-luvulle sijoittuvassa takautumassa esitetään kuitenkin teoria, jonka mukaan sieni voi kehittyä ilmastonmuutoksen seurauksena kestämään korkeampia lämpötiloja ja siten selviytyä ihmiskehossa.

Teoria käy toteen 40 vuotta myöhemmin, kun sarjassa sieni-infektio alkaa levitä maailmalle luultavasti indonialaiselta jauhotehtaalta.

Erityisesti tarinan sieni-infektioon on haettu inspiraatiota muurahaisloisikoista eli sienistä, jotka tekevät ”muurahaisista käveleviä zombeja”.

Muurahaisloisikat infektoivat isäntälajinsa aivot ja saavat muurahaisessa aikaan muutoksia käyttäytymisessä, kerrottiin HS:n artikkelissa 2014.

Artikkelin mukaan sienen tartuttamat muurahaiset esimerkiksi kävelevät korkealle puuhun, pureutuvat siellä leuoillaan lehtiruotiin ja kuolevat.

Samalla tavalla The Last of Usissa tartunnan saaneet menettävät kontrollin kehostaan minuuttien tai enintään vuorokauden aikana.

Muurahaisloisikoita ei kuitenkaan kannata säikähtää liikaa, sillä ne ovat isäntäspesifisiä, eli voivat levitä vain yhden tai muutaman lähisukulaisen muurahaislajin aivoihin.

2. The Last of Usista tehtiin melkein elokuva

Ennen HBO:n hittisarjaa tarinaa soviteltiin elokuvaksi vuonna 2014 Sonyn tytäryhtiö Screen Gemsin toimesta. Yhtiö oli aiemmin sovittanut Resident Evil -videopelisarjaa elokuviksi.

The New Yorker -lehden haastattelussa pelin ohjannut ja käsikirjoittanut Neil Druckmann kertoi, että huolestui projektin aikana siitä, saisiko 15-tuntisesta pelistä kahden tunnin mittaista elokuvaa.

Huolia herätti myös se, että yhtiön visio elokuvan visuaalisesta ilmeestä tuntui olevan lähellä World War Z (2013) -toimintaelokuvaa, vaikka Druckmannin visio oli lähempänä Menetetyn maan (2007) tyyliä.

Vuosien yrittämisen jälkeen Screen Gems luopui oikeuksistaan, The New Yorkerin artikkelissa kerrotaan.

Lopulta Druckmann toimi sarjan pääkäsikirjoittajana yhdessä Chernobylin luojan ja käsikirjoittajan Craig Mazin kanssa.

3. Sarjaan on piilotettu viittauksia, jotka vain pelaajat hoksaavat

Druckmannin roolilla saattaa olla merkitystä siihen, että sarjaan on piilotettu viittauksia, jotka aukenevat luultavasti vain The Last of Usia pelanneille.

Esimerkiksi ensimmäisessä jaksossa Joelin tyttären Sarahin (Nico Parker) huoneen työpöydältä pilkistää syntymäpäiväkortti, jonka hän unohtaa pelissä antaa Joelille.

Viidennessä jaksossa nähdään piirustus, jossa on nimi Ish. Hahmoa ei nähdä pelissä, mutta hänen taustatarinansa paljastuu pelaajien keräämien muistiinpanojen ja tavaroiden kautta.

The Last of Us -podcastissa käsikirjoittajat kertovat, että he pohtivat pitkään, kuinka ottaa Ishin tarina mukaan sarjaan.

”Olisimme ehdottomasti voineet tehdä erillisen Ish-jakson”, Craig Mazin toteaa ja jatkaa: ”mutta päädyimme lopulta siihen, että on parempi vain viitata häneen ja saada ihmiset pelaamaan peliä.”

4. Pedro Pascalista tuli sosiaalisen median yhteinen ”isukki”

Ennen julkaisua The Last of Usille kasaantui paljon odotuksia: pystyykö sarja tekemään oikeutta suositulle peleille? Tai rikkooko se viimein huonojen pelisovitusten kirouksen?

Sen sijaan moni tuskin osasi odottaa, että sarjan myötä näyttelijä Pedro Pascalista tulee somen suosikkijulkkis tai, noh, ”daddy”, kuten esimerkiksi tässä Voxin jutussa todetaan.

Somessa on innostuttu esimerkiksi Pascalin haastatteluvastauksista, bromancesta näyttelijä Oscar Isaacin kanssa sekä näyttelijän jurojen hahmojen murahteluista (lue: Joel ja Mando) tai jopa laskussa olleen viihdeohjelma Saturday Night Liven sketseistä.

Toisin sanoen sosiaalisessa mediassa innostutaan nyt ihan kaikesta, mitä Pedro Pascal tekee tai sanoo valkokankaalla, haastatteluissa tai missä tahansa.

Ja vauhti tuskin hidastuu jatkossakaan, sillä Pascalin tähdittämän Mandolorian-sarjan kolmas tuotantokausi alkaa ensi kuussa.

5. Sarahin näyttelijä Nico Parker on nepobaby

Moni saattoi hieraista silmiään nähtyään Joelin tyttären näyttelijän Nico Parkerin, sillä hän näyttää erehtymättömän paljon äidiltään, näyttelijä Thandiwe Newtonilta.

Newton on näytellyt muun muassa HBO:n Westworldissa-sarjassa sekä Disneyn Solo: A Star Wars Story -elokuvassa.

Viime kuukausina sosiaalisessa mediassa on keskustelu ahkerasti julkisuuden henkilöiden lapsista, joiden reitti viihdealalle on helpompi kuin muilla. Keskustelu kiihtyi loppuvuodesta, kun verkkolehti Vulture julkaisi aiheesta laajan artikkelin, jossa myös Parker mainittiin.

Helmikuussa 18-vuotias näyttelijä sanoi The Cutin haastattelussa tuntevansa myötätuntoa niitä kohtaan, jotka kokevat väittelyn vähättelevän heidän saavutuksiin, mutta lisäsi:

”On erittäin tärkeää tiedostaa, kuinka moni haaveilee pääsevänsä samaan huoneeseen ja kuinka onnekas olet, kun olet siellä.”

Parker näyttelee sarjan ensimmäisessä jaksossa, jossa seurataan Sarahin ja Joelin ensihetkiä epidemian puhkeamisen jälkeen. Kaksikko yrittää päästä pois kaupungista yhdessä Joelin veljen Tommyn kanssa, mutta sekasorron keskellä sotilas ampuu Sarahin kuoliaaksi.

Suhteita alalle tai ei, Parkerin esitys on kerännyt katsojilta paljon ihastelua somessa.