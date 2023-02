Grammy-gaalassa nähtiin ennätysten lisäksi satanistisia ja kimaltavia esityksiä.

Musiikkialan Grammy-gaala järjestettiin 65. kerran Los Angelesissa sunnuntain ja maanantain välisenä yönä Suomen aikaa. Listasimme palkintogaalan neljä kohokohtaa.

1. Kim Petras ja Sam Smith tekivät sukupuolivähemmistöjen palkintohistoriaa

Saksalainen poplaulaja Kim Petras ja Sam Smith tekivät Grammy-gaalassa queer-historiaa, kun kaksikko voitti Unholy-kappaleellaan parhaan popduon ja ryhmäyhteistyön kategorian.

Petraksesta tuli ensimmäinen Grammyn voittanut transsukupuolinen popartisti ja Smithistä ensimmäinen ei-binäärinen Grammyn voittaja.

Punaisiin pukeutuneet Petras ja Smith esitti voittobiisinsä myös Grammy-lavalla. Näyttävässä show’ssa Petras lauloi häkin sisällä, jota vartioivat Rupaul’s Drag Race kisasta tutut dragqueenit Violet Chachki ja Gotmik.

Osa drag-faneista ylisti esitystä somessa heidän uutena uskontonaan. Toiset taas kritisoivat sen satanistisia viitteitä.

”Vaikka rakastan drag-kilpailua, ohitan tämän. En sano aamen Saatanalle tai millekään saatanalliselle käytökselle, ja minua harmittaa, että tätä edistetään”, kommentoi eräs seuraaja Rupaul’s Drag Racen Instagram-postauksessa.

Viime viikolla Smith sai kritiikkivyöryn myös uudesta musiikkivideostaan I'm Not Here To Make Friends. Videota kritisoitiin brittimedioissa ”hypeseksualisoiduksi”. Kirjailija Daisy Jones puolusti Smithiä British Voguen jutussa sillä, että vastaavia musiikkivideoita on nähty hoikkien cis-sukupuolisten naisten esittämänä jo vuosikymmeniä.

2. Lizzo muisti sympaattisessa puheessaan laulajaesikuviaan

Lizzo liikuttui ja hyppi riemusta lavalla voittaessaan vuoden levytyksen biisillään It’s About Damn Time. Hän on ensimmäinen musta nainen, joka on voittanut vuoden levytyspalkinnon sitten vuoden 1994, jolloin Whitney Houston hurmasi maailman kappaleellaan I Will Always Love You.

Palkintopuheessaan Lizzo kertoi omistavansa voiton edesmenneelle laulajalegendalle Princelle.

"Kun menetimme Princen, päätin omistaa elämäni positiivisen musiikin tekemiselle", Lizzo sanoi liikuttuneena.

Myös Beyoncé sai Lizzolta vuolaat kiitokset musiikillisena suunnannäyttäjänä.

”Viidennellä luokalla skippasin koulun päästäkseni sinun esitykseesi. Muutit elämäni.”

3. Beyoncé rikkoi palkintoennätyksen ja osoitti kiitokset queer-yhteisölle

Grammy-menestyksestään tunnettu poptähti Beyoncé rikkoi tänä vuonna gaalan palkintoennätyksen. Beyoncén palkintohyllyllä on nyt yhteensä 32 Grammya. Aiempaa ennätystä piti hallussaan edesmennyt kapellimestari Georg Solti 31 palkinnolla.

Lue lisää: Poptähti Beyoncé on rikkonut ennätyksen eniten Grammy-palkintoja voittaneesta palkinnonsaajasta

Ennätys rikkoutui, kun Beyoncé nousi lavalle vastaanottamaan vuoden elektronisen tanssimusiikin albumin palkintoa. Voittaja kiitti lavalla perheensä lisäksi queer-yhteisöä.

”Haluan kiittää queer-yhteisöä rakkaudesta ja tämän genren keksimisestä”, Beyoncé totesi palkintopuheessaan.

Heinäkuussa julkaistu Beyoncén seitsemäs sooloalbumi Renaissance yhdistelee tyylillisesti mustien amerikkalaisten ja sateenkaariyhteisön klubimusiikkia.

4. Harry Styles voitti vuoden albumin, ja Taylor Swift nousi seisomaan

Moni odotti Beyoncén pokkaavan myös gaalan tärkeimmän pystin, eli vuoden albumin Grammyn. R&B -kuningattaren sijaan lavalle astelikin kimaltavassa hapsuasussa esiintynyt Harry Styles.

”Tällaista ei tapahdu kovin usein minun kaltaisilleni ihmisille, ja tämä on todella, todella kivaa”, Styles totesi palkintopuheessaan.

One Direction -yhtyeestä aikanaan ponnistaneen Stylesin kolmas studioalbumi Harry’s House julkaistuun toukokuussa. Sitä striimattiin Spotifyssa jo ensimmäisen kuukauden aikana 1,5 miljardia kertaa.

Styles voitti gaalassa myös toisen Grammy-palkinnon vuoden parhaasta popalbumista. Yhdysvaltalaismediat kiinnittivät voitossa huomiota Stylesin yksityiselämään liittyvään yksityiskohtaan, kun poptähti Taylor Swift nousi osoittamaan kunnioitusta eksänsä voitolle.

Swiftin ja Stylesin suhdetta ja sen nykystatusta on spekuloitu vuosia. Parin kerrotaan seurustelleen vuonna 2012, mutta eronneen lopulta ison riidan vuoksi.