Näyttelijä Matthew Perryn päihderiippuvuuden yksityiskohdat luovat Chandler Bingin hahmon päälle synkän varjon, kirjoittaa HS Nytin toimittaja Piritta Räsänen.

Ensimmäinen ajatukseni on, että haastattelua on harvoin näin vaikeaa seurata.

Katson Frendien Chandler Binginä tunnetun näyttelijän Matthew Perryn haastattelua, jossa hän käy läpi vuosia kestänyttä päihderiippuvuuttaan.

Perryn addiktiota on käsitelty mediassa ennenkin. Esimerkiksi vuonna 2016 näyttelijä kertoi BBC:n haastattelussa, ettei muista juuri mitään kolmannen ja kuudennen tuotantokauden välisistä tapahtumista.

Muistelmateoksessaan Friends, Lovers and the Big Terrible Thing: A Memoir (2022) hän kuitenkin kertoo riippuvuudestaan aiempaa yksityiskohtaisemmin. Perry sanoo, ettei ole pystynyt katsomaan Frendejä vielä vuosienkaan jälkeen, koska näkee niissä vain, mihin päihteisiin oli milloinkin koukussa.

”Riippuvuuteni kehityskulkua voi seurata tarkastelemalla painoani kaudesta toiseen”, hän kirjoittaa muistelmissa.

”Kun painoin enemmän, käytin alkoholia; kun olin laiha, käytin pillereitä.”

Yhdessä vaiheessa näyttelijä otti päivässä 55 Vicodinia, joka on voimakas kipulääke, ja painoi alle 60 kiloa, kirjassa kerrotaan.

Toimittaja Diane Sawyerin loppuvuodesta tekemässä haastattelussa Perry kuitenkin myöntyy katsomaan muutamia otteita Frendeistä.

Perrylle näytetään ote kolmoskauden 25. jaksosta The One at the Beach, jossa kaverukset ovat lähdössä rantalomalle. Näyttelijä tuijottaa vakavana valkoiseen kauluspaitaan pukeutunutta Chandler Bingiä, ja vasta nyt huomaan itsekin, kuinka laihalta ja kalpealta tämä näyttää.

”Tuota on todella vaikeaa katsoa”, Perry sanoo videon jälkeen ja jatkaa:

”En ymmärtänyt, mitä minulla oli meneillään, ja olen niin kiitollinen, etten ole enää tuossa tilanteessa.”

Frendit on monille sen faneille tuttu ja turvallinen lohtusarja, jonka pariin voi palata aina uudestaan. Sen maailmassa tapahtuu ikäviä asioita, mutta lopputeksteihin mennessä tilanteet kääntyvät parhain päin.

Siksi on tuskaista kuulla, millaista Perryn elämä sarjan kulisseissa on ollut. Tiedot hänen yksityiselämästään vaikuttavat väistämättä tapaani katsoa sarjaa jatkossa.

Kun Perryn painon vaihteluun kiinnittää kerran huomiota, on sitä vaikeaa olla enää huomaamatta.

Sarjan kestovitsi Chandlerin tupakkariippuvuudesta ja hänen yrityksistään piilotella sitä tuntuu surkealta sattumalta. Varsinkin, kun tietää, että tosielämässä hän koitti pitkään salata riippuvuutensa kollegoiltaan.

Haastatteluissa Perry on kertonut, että kirjoitti muistelmateoksen avuksi muille päihderiippuvaisille. Hänen tarinansa muistuttaa muitakin siitä, että on mahdotonta tietää, mitä toinen käy läpi.