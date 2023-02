Boikotista huolimatta peli on ollut käytännössä hitti jo ennen julkaisupäiväänsä.

Monet Harry Potterin fanit miettivät nyt kuumeisesti, voivatko he ostaa perjantaina pelikonsoleilleen pitkään odottamansa videopelin, Hogwarts Legacyn.

Perjantaina julkaistavasta pelistä kirjoitetut arviot ovat olleet pääosin positiivisia, mutta osa suosituista striimaajista on kertonut julkisesti vastustavansa peliä tai jättänyt arvostelunsa tekemättä.

Pelin boikotointi on protesti Harry Potter -sarjan kirjoittajaa J.K. Rowlingia vastaan, joka on aiemmin esittänyt loukkaavia kommentteja transsukupuolisista. Rowlingin on kerrottu saavan tuottoja pelistä, vaikka hän ei ole itse ollut mukana sen tekemisessä millään tavalla.

Boikotista huolimatta peli on jo nyt hitti ennakkomyynnissä. Torstaina Hogwarts Legacy oli myydyin peli sekä Steamissa että Epic Storessa. Peli pitää ykköspaikkaa myös Amazonin myydyimpien PS5-pelien listalla.

Striimaajat puolesta ja vastaan

Twitch-videoalustan striimaajat Will Overgard ja Nikatine ovat vastustaneet peliä julkisesti.

Myös kanadalainen pelisivusto TheGamer ilmoitti, ettei se tee pelistä arvostelua tai peliopasta. Pelisivusto Gamespot sen sijaan julkaisi arvostelun kohutusta pelistä, mutta lisäsi sivustolleen luettelon transsukupuolisia tukevista hyväntekeväisyysjärjestöistä

Tammikuussa videopelin ääninäyttelijä, Heartstopper-sarjan Beninä tunnettu Sebastian Croft pahoitteli julkisesti osallistumistaan pelin tekemiseen.

”Minut valittiin tähän projektiin yli 3 vuotta sitten, kun Harry Potter oli minulle se maaginen maailma, jossa kasvoin. Se oli kauan ennen kuin olin tietoinen J.K. Rowlingin näkemyksistä. Uskon koko sydämestäni, että transnaiset ovat naisia ​​ja transmiehet ovat miehiä”, hän kirjoitti Twitterissä.

Kanadalainen Twitch-striimaajaa xQc reagoi boikottiin turhautumisella Twitch-striimissään.

"Ihmiset rahoittavat kaikenlaista pahaa kautta linjan pahemmalla tavalla kuin voit edes kuvitella", hän sanoi ja viittasi boikottia harjoittaneisiin pelaajiin.

Tämän jälkeen striimaaja siirtyy alatyyliseen argumentointiin.

Transsukupuolinen hahmo herättää hämmennystä

Pelissä nähdään hahmo nimeltä Sirona Ryan, jonka uskotaan olevan transsukupuolinen.

Vaikka pelintekijät eivät ole tätä julkisesti vahvistaneet, pelaajat ovat tehneet siitä omat johtopäätöksensä. Entertainmentin mukaan hahmo sanoo muun muassa lauseen:

”Kesti hetken tajuta, että olin todella noita, en velho."

Hogwarts Legacy -pelin Sirona Ryan on tulkittu transsukupuoliseksi.

Hahmon nimivalinta on aiheuttanut pelaajissa ja Potter-faneissa keskustelua.

Osa pitää nimeä turhan maskuliinisena, koska se alkaa etuliitteellä sir ja koska sukunimi on yleinen miesten nimi Ryan. Toiset taas ovat huomauttaneet, että nimi Sirona viittaa kelttiläiseen parantamisen ja uudestisyntymisen jumalattareen.

Miksi Rowlingia kritisoidaan?

Keväällä 2018 Rowling oli tykännyt twiitistä, jossa transnaisiin viitattiin ”miehinä mekoissa”. Rowling selitti tykkäyksen myöhemmin vahingoksi.

Toinen kohu syttyi vuotta myöhemmin, kun Rowling julisti tukensa henkilölle, joka oli erotettu työstään, koska hän oli toistuvasti kirjoittanut Twitterissä transihmisten ihmisarvoa vähätteleviä kommentteja.

Tässä vaiheessa transoikeuksia tukevat julkisuuden henkilöt ja järjestöt alkoivat arvostella Rowlingia julkisesti. Samalla monen Potter-fanin käsitys lapsuutensa suosikkikirjasarjan luojasta romuttui.

