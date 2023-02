Hyvää ystävänpäivää! HS Nyt keräsi lukijoiden ystävyystarinoita.

Sairaalat, someryhmät, leikkipuistot.

Esimerkiksi näistä paikoista lukijat ovat löytäneet aikuisiällä uuden ystävän.

Aikuisena ystävien tekeminen on huomattavasti lapsuutta hankalampaa. Kynnys mennä ihmisen luo ja täräyttää ”moi, ollaanko kavereita”- lause on monilla korkeampi kuin lapsena.

Ystäviä voi kuitenkin saada vanhemmallakin iällä – ainakin, jos on uskominen Instagramia.

Ystävänpäivän kunniaksi kysyimme HS Nytin Instagram-tarinassa, ovatko seuraajat saaneet aikuisiällä uusia ystäviä. Kyselyyn vastasi yhteensä 2 094 käyttäjää, joista 80 prosenttia kertoi saaneensa ystäviä aikuisena.

Mistä uusia ihmisiä sitten löytää, kun koulun käytävillä ei ole enää soveliasta hengailla?

HS Nytin saamien tarinoiden perusteella uusia kavereita löytyi esimerkiksi baaritiskiltä ja julkisesta liikenteestä. Ystävyyssuhteita solmittiin myös sairaaloissa, tosin vähemmän dramaattisissa olosuhteita kuin Greyn Anatomiassa:

”Olin vajaat 13 vuotta sitten valmistautumassa vaativaan sydänleikkaukseen. Se vaati myös keskusteluja leikkaavan kirurgin kanssa. Operaatioon liittyvien riskien selvittyä aloimme puhua muista asioista. Tällöin tuli esiin molempien innostus golfiin. Leikkaukset onnistuivat ja nyt olemme pelanneet yhdessä vuosittain 11 vuoden ajan.” Mies, 79

Sydänkirurgien lisäksi lukijat ovat ystävystyneet toisten potilaiden kanssa niin synnytyssairaalassa kuin fysioterapeutin käytävilläkin.

”Hyvinkään sairaala 2019, pitkä synnytys takana ja esikoisen vanhemmuus edessä. Jossain vaiheessa havahduttiin miehen kanssa, että viereisessä huoneessa itketään yhtä paljon ja paljastui, että siellä oli meidän poikaamme päivän nuorempi tyttö itkijänä. Oltiin jo melkein lähdössä sairaalasta kun sanoin miehelle, että haluaisin tuon äidin numeron, samalta paikkakunnalta kun ollaan. Vauvavuoden aikana meistä hioitui tiivis äitikaksikko, ja ystävyys jatkuu tiiviinä edelleen.” Nainen, 36

HS Nytin ystävystymisvinkki: juttele ihmisille sairaaloissa.

Ystävystyminen on tehty nykyään siinä mielessä helpoksi, että kotoa ei välttämättä tarvitse poistua laisinkaan.

Ei muuta kuin puhelin käteen ja someen.

”Kuulun matkustavien naisten someryhmään. Itselleni tuntematon nainen huuteli ryhmässä ’haluaako joku lähteä kanssani Afrikkaan kahdeksi viikoksi?’ Mä olin heti messissä. Siitä se ystävyys alkoi. Kiitos sinulle ihana nainen ystävyydestä!” Nainen, 38

”Yhden pitkäaikaisimmista ystävistäni tapasin netissä melkein 10 vuotta sitten. Roolipelasimme tuolloin Tumblrissa kissapoikia, siis poikia, joilla oli jostain maagisesta tai scifi-syystä johtuen kissankorvat, hännät, ja muita kissamaisia piirteitä. Roolihahmomme tutustuivat ja sitä myötä myös me tutustuimme toisiimme. Lopulta roolipeli jäi, mutta ystävyys on kestänyt näin kauan pitkästä välimatkasta huolimatta, sillä ystäväni on amerikkalainen ja asuu Washingtonin osavaltiossa.” Nainen, 28

”Muutamia vuosia sitten olin muuttanut puolisoni kanssa Helsinkiin ja koko ystäväpiirini oli jäänyt edelliselle asuinpaikkakunnalle. Liityin Uusia ystäviä FB-ryhmään (joka on trollien valtaama nykyään), koska olin tosi yksinäinen. Siellä oli myös alaryhmiä ja ajattelin, että impron harrastaminen pienessä porukassa voisi olla hauskaa. Kokoonnuimme vaihtuvalla porukalla hautaustoimiston tiloissa ja improsimme alias-korttien sanoja käyttäen ruumisarkkuja keskellä. Ryhmässä oli usein mukana tosi kiva tyyppi ja mennessämme metrolla kotiin, niin yhdellä kerralla sitten sovittiin et voitais ehkä lopettaa tää outo improilu ja kattoo vaikka ens viikolla Temppareita hänen luonaan.” Nainen, 32

HS Nytin ystävystymisvinkki: liity somessa sinua kiinnostaviin harrastus- tai paikkakuntaryhmiin.

Varmin tapa saada ystäviä on kuitenkin edelleen lähteä ulos kotoa. Omaa kotikatua pidemmälle ei silti välttämättä tarvitse lähteä.

”Olin koirani kanssa aamulenkillä, ja meitä vastaan tuli lastenvaunuja ja koiraa taluttava nainen. Oma koirani ei usein välitä muista, mutta jostain syystä päästin sen tällä kertaa moikkaamaan, kun nainen sitä kysyi. Koirat tulivat erinomaisesti juttuun, ja samalla jäimme naisen kanssa suustamme kiinni seuraavaksi vartiksi. Selvisi, että olemme naapureita ja että tulimme erittäin hyvin juttuun. Lopulta vaihdoimme numeroita. Sen jälkeen kävimme lähes päivittäin yhdessä ulkoilemassa ja ystävystyimme.” Nainen, 27.

HS Nytin ystävystymisvinkki: anna lemmikkisi hoitaa ystävien hankkiminen puolestasi.

Ja jos jokin yhdistää kahta ihmistä, niin se on valittaminen.

”11 vuotta sitten matkasin VR:n junalla Tampereelta Pasilaan, aamun junamatka venyi yli viisi tuntiseksi, koska junan ovet laitettiin Tikkurilassa lukkoon ja meidät kuljetettiin sivuraiteelle ilman mitään selityksiä. Lopulta kuitenkin pääsimme määränpäähän ja illalla kotiin lähtiessäni istuin junassa vapaalle paikalle. Huomasin viereisellä penkillä olevan vaatteita ja hetken päästä siihen istahti matkustaja. Jostain syystä aloin puhumaan siitä, kuinka aamun matka oli venähtänyt ja hän kertoi olleensa samassa junassa. Jaettu kiukku ja trauma johti siihen, että puimme asiaa koko matkan. Tapasimme vielä uudelleen työmatkajunassa ja olemme olleet ystäviä siitä lähtien.” Nainen, 38.

HS Nytin ystävystymisvinkki: valita vierustoverille julkisessa liikenteessä.

Nytin toimitus toivottaa hyvää ystävänpäivää kaikille, joita se kiinnostaa.