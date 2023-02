The 1975:n Matthew “Matty” Healy leikittelee sallitun rajoilla provosoivissa esityksissään. Fanit eivät haluaisi rakastaa ongelmallista renttupelleä, mutta eivät mahda itselleen mitään.

The 1975:n marraskuussa käynnistynyt kiertue At Their Very Best ihastuttaa ja vihastuttaa sosiaalisessa mediassa.

Indie rock -yhtye promoaa viidettä albumiaan Being Funny in a Foreign Language, mutta uutta musiikkia enemmän huomiota on herättänyt bändin keulahahmo Matty Healyn, 33, touhut keikkalavoilla.

Tiktokin vallanneissa videoissa artisti ahmii raakaa lihakimpaletta ja punnertaa ilman paitaa, ottaa kulauksia taskumatistaan liioitellun usein, imee fanien sormia ja kutsuu heitä lavalle pussailemaan.

Esityksen puolivälin tienoilla yleisö hurraa, kun Healy asettuu nahkasohvalle simuloimaan masturbointia happinaamari kasvoillaan. Kerran hän pisti röökin huuleen ja otatti ”I’m a man” -tatuoinnin rintaansa. Mitä oikein on meneillään?

Kiertueen edetessä on käynyt selväksi, että Healyn lavasekoilussa on kyse pikemminkin huolella suunnitellusta luovasta konseptista kuin eksentrisen hahmon spontaaneista päähänpistoista. Perinteisen musiikkiesityksen sijaan konserttia tulee tarkastella performanssitaiteena, jossa Healy on kuuluisuuden narsismia ja someajan ilmiöitä parodioiva päähenkilö.

The 1975:n musiikille tyypilliseen tapaan performanssi kommentoi postmodernia elämää ja tapojamme vuorovaikuttaa maailmassa, jossa kasvokkaisen todellisuuden sijaan sosiaalisen median algoritmit kertovat, keitä me olemme ja mistä me pidämme.

Teema on jatkoa esimerkiksi parin levyn takaiselle kappaleelle Sincerity is Scary. Siinä pohditaan, kuinka internet-kulttuurissa marinoituneiden sukupolvien tavasta piiloutua ironisuuden taakse on muodostumassa este vilpittömyydelle ja aidon yhteyden kokemiselle.

Yhtyeen lokakuussa julkaistu albumi etsii elämää, jossa nämä esteet on ylitetty.

Matty Healy on tunnettu kyvystään metatason tutkiskeluun ja itseironiaan, joka ilmenee hänen sanoituksistaan ja julkisissa puheenvuoroistaan. Hän kommentoi terävästi sekä ympäröivää maailmaa että itseään ja onnistuu sisällyttämään havaintonsa viihdyttävällä tavalla live-esiintymisiin.

Kulttuurihistorian tutkija Janne Mäkelä sanoo, että tällainen itsereflektointi ja leikittely tähti-ilmiön kanssa on osa artistiutta. Hänen mukaansa brittiläiset pop- ja rocktähdet ovat olleet tämän suhteen edelläkävijöitä. Esimerkiksi David Bowie teki jo 1970-luvulla Ziggy Stardust -hahmonsa kautta tähteydestä mediaperfomanssitaidetta.

”Matty Healy nojaa tähän perinteeseen ja samalla päivittää performanssia some-aikakauteen unohtamatta, että tähteys ja fanius ei ole pelkkää digitaalista etäsuhdetta, vaan se vaatii myös aitoa fyysistä läsnäoloa eli live-esiintymisiä”, Mäkelä sanoo.

Healya on syytetty tahallisesta provosoinnista ja potentiaalisesti haitallisten asioiden normalisoinnista performanssitaiteen nojalla. Mäkelän mukaan provosointi on kuitenkin aina kuulunut rockmusiikkiin. Tietoinen shokeeraaminen on käväissyt poissa muodista, mutta cancel-kulttuurin aikakaudella se on kokenut uuden tulemisen. Strategialla pääsee otsikoihin, mutta ei ilman riskejä:

”Monet idolit ovat ristiriitaisia ja ongelmallisia persoonia; se vetoaa yleisöön vuosikymmenestä toiseen. Nuorten fanien suuteleminen rock-keikoilla ei ole uusi juttu, mutta Matty Healyn tapa pyytää suostumusta ja tarkistaa ihailijan ikä henkkareista on näppärä päivitys nykypäivään. Välillä hän tuntuu silti leikkivän tulella lavapuuhissaan. Healy voi hetkessä keikahtaa suuresta nerosta suureksi hylkiöksi”, Mäkelä sanoo.

Näin oli vastikään vähällä käydä, kun Tiktokissa levisi video, jossa Healy teki natsitervehdyksen rasismiin ja poliisiväkivaltaan kantaa ottavan Love It If We Made It -kappaleen aikana. Laulun säe ”Thank you Kanye, very cool” viittaa Donald Trumpin presidenttikauden aikaiseen twiittiin, jossa hän kiittää myöhemmin antisemitististen lausuntojen takia canceloitua rap-artisti Kanye Westiä tämän osoittamasta tuesta.

Healyn natsitervehdyksen voi kontekstin ja artistin vasemmistolaistaustan tuntien tulkita äärioikeistolaisuuden kritiikiksi. Tapahtunutta arvostelleiden mielestä ele oli silti loukkaava ja ennen kaikkea tarpeeton, sillä kappalekin on jo vahvasti kriittinen.

Healyn sanoitus ”[we’re] saying controversial things just for the hell of it” näyttäisi pätevän myös artistiin itseensä, ainakin tämän julkisuuskuvan perusteella. Toisaalta häntä on myös kiitelty yleisön ravistelusta ja tärkeiden asioiden esille tuomisesta maineen menettämisenkin uhalla.

Michelle Zauner indie pop -yhtye Japanese Breakfastista muistuttaa musiikkimedia Pitchforkin lukijoille, kuinka Healy on pitänyt meteliä tavalla, jota anarkistisilta rocktähdiltä on perinteisesti odotettu. Healyn on kuultu puhuvan äänekkäästi esimerkiksi Yhdysvaltain aselaeista ja aborttilainsäädännöstä, trumpilaisen politiikan vaaroista sekä LGBTQI-oikeuksista.

Musiikintutkija Anna-Elena Pääkkölän mukaan viime vuosina on ollut havaittavissa eräänlainen rockin ja popin kiltti kausi eritoten artistimiesten kohdalla. Healyn sopivan ja sopimattoman rajalla tasapainotteleva meininki nousee hänen mielestään esille virkistävän erilaisena Harry Stylesin kaltaisten puhtoisten tähtien joukosta.

”Provosointi nykypäivän musiikissa on koskenut lähinnä identiteettipolitiikkaa, mutta nähtäväksi jää, syntyykö päivänpoliittisten aiheiden rohkeasta kommentoimisesta laajempikin ilmiö artistien keskuudessa”, Pääkkölä sanoo.

Yksinkertaisimmillaan muusikon työ on tehdä ja esittää musiikkia. Henkilöbrändäys ja julkiset temput ovat bisnestä, joka mahdollistaa sen, että artisti pystyy elättämään itsensä musiikilla. Åbo Akademissa tutkimusta tekevän Pääkkölän mukaan Healyn esittämisstrategia ei tässä mielessä ole kovin poikkeava.

”Live-esiintymisissä luodaan tarkoituksellisesti illuusioita ja hetkiä, jotka kiinnittävät yleisön huomion. The 1975:n kohdalla mielenkiintoista on heidän ympärilleen syntyneen ilmiön somevetoisuus. Artisti tarjoaa toiminnallaan itse ainekset julkisen imagonsa rakentamiselle, mutta loppupeleissä fanit päättävät, mistä tiktokkeja tehdään ja millaisena tyyppinä idoli niiden kautta näyttäytyy. Healy on mitä ilmeisimmin todennut että ”ok, tätä fanit haluavat” ja näyttelee nyt roolin täysillä, sillä se pitää hänet ja hänen musiikkinsa pinnalla.”

Tiktokissa videot Matty Healystä keräävät parhaimmillaan satoja tuhansia katsojia. Fanius vaikuttaa perustuvan ajatukselle, että problemaattista renttupelleä ei haluaisi rakastaa, mutta itselleen ei vaan voi mitään.

Kuvakaappauksia Tiktokista, jossa fanien keskustelu käy kuumana.

Vaikka brittirokkarin fanitukseen liittyy myös paljon romanttista ihastusta ja seksuaalista halua, häntä ei ihannoida sokeasti. Fanitus tapahtuu olennaisesti roastaamalla sekä painottamalla Healyn näennäisesti huonoja puolia.

Faniyhteisö kuitenkin korostaa tietävänsä, ettei hän pohjimmiltaan ole inhottava tyyppi.

Sen sijaan kyse on hyvin spesifistä huumorintajusta, jonka fanit jakavat idolinsa kanssa. Se on tosifanien keino erottautua muusta yleisöstä. Fanitutkimuksen näkökulmasta tämä ei ole epätavallinen ilmiö.

”Monet suuret pop- ja rock-tähdet ovat salaperäisiä hahmoja, joihin ihailijat lisäävät omaa tulkintaansa. Todennäköisesti epätietoisuus siitä, onko Healy tosissaan vai ei, ruokkii hänen suosiotaan fanien keskuudessa”, kulttuurihistorioitsija Janne Mäkelä sanoo.

The 1975:n kiertuekonsepti on Matty Healyn ihaileman, todellisuuden ja kuvitelman rajoja hämärtävän koomikko Andy Kaufmanin hengessä neljännen seinän rikkova näytelmä, joka testailee mitä saa ja ei saa tehdä, mikä otetaan totena ja mikä leikkinä.

Kaiken sarkasmin, performatiivisen narsismin ja metatason temppuilun läpi on mahdoton nähdä, minkä suhteen Healy on aidosti tosissaan. Hän tuntuu kuitenkin uskovan The 1975 -yhtyeeseen pyyteettömästi – onhan hän sitoutunut bändiin jo 13-vuotiaasta asti.

Mutta kuka tietää.