Spornoseksuaali, tuli­sielu ja suur­perheen isä – Cristiano Ronaldo on hämmentävä hahmo

Tässä jutussa käymme läpi Cristiano Ronaldon tarinan Manchester Unitedin teinitähdestä Al-Nassrin kohupelaajaksi.

Cristiano Ronaldo on yksi maailman kuuluisimmista ihmisistä.

Niin pitkään kuin ysärin ja vuosituhannen vaihteen lapset ovat olleet tiedostavia ihmisolentoja, he ovat tienneet, kuka on Cristiano Ronaldo.

Ronaldo on ollut huippujalkapalloilija 2000-luvun alusta lähtien. Koko sen ajan hän on herättänyt voimakkaita tunteita ihmisissä ympäri maailman.

2000-luvun alussa häntä joko matkittiin tai haukuttiin välituntien pihapeleissä. Usein homoksi tai neidiksi, koska Ronaldon timanttikorvakoru oli uuden vuosituhannen lapsille liian kova pala purtavaksi.

Tätä yhtä maailman kuuluisimmista ihmisistä joko vihataan tai rakastetaan.

Cristiano Ronaldo juhlimassa Tottenhamia vastaan tehtyä maalia Ruud Van Nistelrooyn ja Ryan Giggsin kanssa maaliskuussa 2004.

Ronaldon matka yhdeksi maailman tunnetuimmista ihmisistä alkoi Englannista.

18-vuotias Ronaldo siirtyi kotimaastaan Portugalista Valioliigassa pelaavaan Manchester Unitediin vuonna 2003.

Seuran silloinen valmentaja Sir Alex Ferguson osti Ronaldon Englantiin 12 miljoonalla punnalla. Tämän päivän hulluihin siirtosummiin verrattuna Ronaldo lähti halvalla, mutta tuohon aikaan summa oli iso, etenkin juuri täysi-ikäistyneestä pelaajasta.

Seurassa hän sai heti käyttöönsä legendaarisen numeron 7, jota oli aiemmin käyttänyt muun muassa David Beckham. Manchesterissa Ronaldosta tulikin fanien rakastama supertähti. Seurassa pelatessaan hän voitti ensimmäistä kertaa maailman parhaan jalkapalloilijan palkinnon vuonna 2008.

Jo nuorena pelaajana Ronaldosta tuli esiin puoli, joka on herättänyt monissa jalkapallofaneissa raivoa alusta asti: hän näyttää tunteensa.

Ronaldo on ikuistettu monta kertaa tihrustamassa itkua tai raivoamassa pelikavereille. Muun muassa vuoden 2004 EM-finaali päättyi Ronaldon osalta kyyneliin, kun Portugali hävisi Kreikalle kotiyleisön edessä Lissabonissa.

Ronaldossa huomiota herätti tunteellisuuden ja tulisieluisuuden lisäksi timanttikorvakoru ja sliipattu ulkonäkö.

Britanniassa oltiin totuttu siihen, että Valioliigassa pelaa lähinnä englantilaisia ladeja. Poikkeuksena oltiin toki nähty esimerkiksi seksisymbolina pidetty, ulkonäköönsä huomiota kiinnittävä Beckham.

Portugalilaiseen Ronaldoon alettiin yhdistää mielikuvia ”neitimäisyydestä”. Vaikka jalkapalloilija on tuonut julkisuudessa esiin aina pelkästään heterosuhteitaan, hänen seksuaalista suuntautumistaan on vuosien saatossa moneen kertaan kyseenalaistettu.

Vuonna 2009 Ronaldon matka Manchesterissa tuli päätökseen, kun hän siirtyi Real Madridiin 80 miljoonan punnan (94 miljoonaa euron) siirtosummalla. Potti oli siihen aikaan maailmanennätys.

Cristiano Ronaldo itkemässä Kreikalle hävityn EM-finaalin jälkeen Lissabonissa. Häntä lohduttaa valmentaja Luiz Felipe Scolari.

2000-luvun alussa alettiin puhua metroseksuaaleista: nuorista kaupunkilaismiehistä, jotka käyttävät paljon rahaa ja aikaa itseensä, ulkonäköönsä ja elämäntyyliinsä. Metroseksuaalit venyttivät käsityksiä totutuista sukupuolirooleista.

Metroseksuaalisuuden ilmentymänä pidettiin juuri Ronaldoa. Käsitteen keksijä brittijournalisti Mark Simpson kuvaili myöhemmin Ronaldoa myös termillä ”spornosexual”, spornoseksuaali.

Simpsonin mukaan termissä yhdistyvät urheilu ja porno.

”Katsokaa Cristiano Ronaldoa, tapaa, jolla hän ylistää vartaloaan. Spornoseksuaali haluaa, että häntä rakastetaan hänen vartalonsa takia, ei hänen tekojensa takia”, Simpson sanoi haastattelussa vuonna 2016.

Ronaldon vartaloa onkin pidetty pitkään ihanteena, johon futareiden pitäisi pyrkiä.

Kesän 2021 EM-turnauksessa Ronaldo saapui lehdistön eteen ja siirsi ensi töikseen pöydälle asetetut Coca-Cola-pullot sivuun. Sen sijaan hän tarttui vesipulloon, jota hän näytti toimittajalle.

”Vettä!” hän kertoi salaisuutensa.

Ronaldon tiedetään suhtautuvan nihkeästi ”roskaruokaan” ja etenkin sokerijuomiin.

Joulukuussa 2020 hän hätkähdytti kommentoimalla poikansa, Cristiano Jr:n (totta kai juuri tämä on hänen poikansa nimi) limsan juontia kriittiseen sävyyn.

”Saa nähdä, tuleeko pojastani koskaan suurta jalkapalloilijaa. Joskus hän juo Coca-Colaa ja Fantaa ja syö sipsejä, vaikka tietää, etten pidä siitä”, Ronaldo sanoi Marca-lehden mukaan.

Cristiano Ronaldossa on monta puolta. Sen lisäksi, että hän selkeästi pyrkii täydellisyyteen esimerkiksi ulkonäkönsä suhteen, hän on tosiaan myös suurperheen isä.

Ronaldolla on viisi lasta, joista ainakin kaksi on saatu sijaissynnyttäjän avulla.

Sijaissynnyttäjien synnyttämät lapset ovat yksi syy siihen, että pelaajan seksuaalista suuntautumista on spekuloitu vuosien saatossa.

Miksi Ronaldo hankkii lapsia sijaissynnyttäjän avulla, jos hän on hetero? Tätä ihmiset tuntuvat pohtineen.

Ronaldon ensimmäisen lapsen äidistä ei ole tietoa. Se kuitenkin tiedetään, että hänellä on kaksoset, jotka on hankittu yhdysvaltalaisen sijaissynnyttäjän avulla. Kaksi nuorinta Ronaldon lasta taas on hänen ja hänen puolisonsa Georgina Rodriguezin yhteisiä.

Huhtikuussa 2022 pariskunta kohtasi surun, kun heidän vastasyntynyt lapsensa kuoli. Rodriguez odotti kaksosia, tyttöä ja poikaa, joista vain tytär syntyi terveenä.

Näin Ronaldo kertoi suru-uutisen Instagram-tilillään:

Olisiko Ronaldo lainkaan huippujalkapalloilija, jos häntä ei oltaisi koskaan syytetty rikoksista?

Myös epäilyt rikoksista ja väärinkäytöksistä kuuluvat Ronaldon historiaan.

Vuonna 2019 Ronaldo tuomittiin Espanjassa sakkoihin ja ehdolliseen vankeuteen veropetoksesta.

Syyttäjän mukaan Ronaldo oli kätkenyt tulojaan veroparatiisiin pelatessaan Real Madridissa vuosina 2011–2014 ja jättänyt maksamatta veroja 14,7 miljoonan euron edestä.

Ronaldo joutui maksamaan yhteensä 18,8 miljoonaa euroa sakkoja.

Ronaldoa kohtaan on esitetty vuosien varrella myös raiskaussyytöksiä. Toinen niistä sijoittui ajalle, kun Ronaldo pelasi vielä Manchesterissa.

Brittinaisen mukaan Ronaldo raiskasi hänet lontoolaisen hotellin sviitissä. Ronaldo kiisti syytökset, eikä häntä vastaan nostettu lopulta syytteitä todisteiden puutteen takia.

Saksalaislehti Der Spiegelin mukaan Ronaldo vaiensi häntä vuonna 2009 tapahtuneesta raiskauksesta syyttäneen amerikkalaisnaisen. Lehti kertoi vuonna 2018 saaneensa haltuunsa sopimuksen, jossa Ronaldo oli sitoutunut maksamaan naiselle 375 000 dollaria, mikäli nainen luopuisi oikeudellisista vaatimuksista.

Cristiano Ronaldo kommentoi vuonna 2019 ensimmäistä kertaa julkisesti esiin tulleita raiskaussyytöksiä.

”Vuosi 2018 oli henkilökohtaisella tasolla kaikkein vaikein. Se sattuu, kun ihmiset kyseenalaistavat kunniasi. Se sattuu pääosin siksi, että minulla on iso perhe, puoliso ja älykäs lapsi, joka ymmärtää paljon asioita”, hän sanoi portugalilaiselle TVI-kanavalle.

Ronaldon käytös EM-finaalissa vuonna 2016 toi esiin myös pelaajan humaania puolta.

Silmin nähden murtunut Ronaldo kannettiin paareilla pois kentältä Ranskaa vastaan pelatun finaalin alkupuolella hänen loukattuaan pahasti polvensa.

Usein pelkästään omista suorituksistaan iloitseva Portugalin kapteeni kuitenkin kannusti tunteikkaasti joukkueensa voittoon kentän laidalta siitä huolimatta, että hän joutui itse keskeyttämään ottelun.

Real Madridissa pelattujen (2009–2018) vuosien jälkeen Ronaldo siirtyi italialaiseen Juventukseen, jossa hän voitti kaksi Italian mestaruutta.

Kesällä 2021 Ronaldon ympärillä alkoi kiertää huhuja paluusta Manchester Unitedin kotistadionille Old Traffordille.

Elokuussa paluu varmistui.

Cristiano Ronaldo palasi Manchester Unitediin kesällä 2021.

Kaikki ei kuitenkaan mennyt niin kuin piti. Manchester Unitedin ja Ronaldon liitto alkoi rakoilla.

Erityisen tulehtuneeksi tilanteen eskaloi Ronaldon mediapersoona Piers Morganille antama haastattelu.

Haastattelussa Ronaldo muun muassa kritisoi seuran fasiliteetteja, omistajia ja henkilökuntaa.

Viime vuoden joulukuussa talven kuumin siirtouutinen vahvistui, kun saudiarabialaisseura Al-Nassr vahvisti hankkineensa Ronaldon.

37-vuotiaan siirto Saudi-Arabiaan keräsi kritiikkiä ensimmäisistä huhuista lähtien maan surkean ihmisoikeustilanteen ja paikallisen sarjan huonon tason takia.

Palkka taitaa kuitenkin olla Ronaldon jopa kukkaroon nähden kohdillaan Saudi-Arabiassa. Al-Nassrin kerrotaan maksavan supertähdelleen jopa noin 200 miljoonan euron vuosipalkkaa.

Ronaldon on määrä pelata joukkueessa vuoteen 2025 asti ja ryhtyä sen jälkeen Saudi-Arabian jalkapallolähettilääksi.

Jo nyt Ronaldon tehtäviin kuuluu tuoda näkyvyyttä maan urheilutapahtumille. Tähden on pakko osallistua esimerkiksi Saudi-Arabiassa pidettäviin F1-kisoihin, halusi hän tai ei.

Cristiano Ronaldo siirtyi saudiarabialaisseuraan joulukuussa 2022.

Uransa aikana Cristiano Ronaldo on voittanut 32 pokaalia, kuten esimerkiksi viisi Fifan kauden parhaalle pelaajalle jakamaa Kultaista palloa. Hän on voittanut kolme Englannin, kaksi Espanjan ja kaksi Italian mestaruutta sekä viisi Mestarien liigan voittopystiä.

Hän on myös Mestarien liigan kaikkien aikojen maalitilaston kärjessä 140 osumallaan.

Maajoukkuetasolla Ronaldo voitti Portugalin kanssa EM-kultaa 2016. Hän on jalkapallohistorian eniten miesten maajoukkuemaaleja tehnyt pelaaja 120 osumallaan.

Ronaldo sai torstai-iltana tililleen uuden ennätyksen. Ronaldosta tuli eniten maaotteluita pelannut miespelaaja, kun Portugali kohtasi Liechtensteinin EM-karsinnassa.