Testaa näitä arcadepelejä

Sugoista löytyy yli 80 arcadepeliä. Tässä on viisi kivenkovaa klassikkoa.

Sega Rally Championship

(Sega AM3, 1994)

On vaikea uskoa, että Sega Rally viettää ensi vuonna kolmikymppisiään, niin raikkaalta se näyttää ja tuntuu. Kyseessä on yksi kaikkien aikojen parhaista peleistä. Sugoissa siitä pääsee nauttimaan neljän kaverin kesken kilpaillen.

Street Fighter III: 3rd Strike

(Capcom, 1999)

2D-pikseligrafiikka on ollut viime vuodet suursuosiossa. Jälki on ollut upeaa, mutta mikään ei vedä vertoja Street Fighter III: 3rd Strikelle. Kamppailumekaniikka on niin moniulotteista, että pian saapuvalla Street Fighter 6:lla on täysi työ, mikäli mielii ylittää tämän mestariteoksen.

Neo Turf Masters

(Nazca Corporation, 1996)

Vaikka golf ei kiinnostaisi yhtään, lajia ei tule ohittaa videopelien puolella. Se kääntyy ja sopii digimuotoon erityisellä herkkyydellä. Neo Turf Masters on yhä genren paras esimerkki – 27 vuotta ilmestymisensä jälkeen.

F-Zero AX

(Amusement Vision, 2003)

Virtaviivainen, yksityiskohtainen ja räjähtävän nopea – tulevaisuuteen sijoittuva kilpa-ajopeli F-Zero AX on niin näyttävä kokonaisuus, että sitä voisi luulla juuri julkaistuksi. Sugoissa peliä voi testata kahdenistuttavassa kabinetissa.

Alien vs. Predator

(Capcom, 1994)

Sivuttain etenevä toimintapeli Alien vs. Predator on harvinaista herkkua, sillä sitä ei ole lisenssiongelmien takia koskaan käännetty PC:lle eikä konsoleille. Tässä on yksi lajinsa kautta aikain hienoimmista saavutuksista.