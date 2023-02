Fanit laittoivat suosikkiartistinsa laulamaan toistensa biisejä tekoälyn avulla. Lopputulos kuulostaa pelottavan aidolta.

Tekoäly on kehittynyt niin pitkälle, että sen avulla voidaan nyt tehdä covereita.

Musiikintuottaja ja dj David Guetta julkaisi helmikuun alussa videon, jossa hän esitti tekoälyllä tuotettua Eminemin ääntä keikallaan. Hän oli kokeillut tekoälytyökaluja aluksi vitsillä.

”Kirjoitin tekoälyohjelmalla versen räppäri Eminemin äänellä Future Rave -biisiin. Sitten menin toiselle tekoälysivustolle, jolla voi luoda uudelleen ääntä. Laitoin tekstin siihen, soitin biisin ja ihmiset olivat ihan pähkinöinä”, Guetta sanoo videolla.

Pian David Guettan tempauksen jälkeen Tiktokiin alkoi ilmestyä myös fanitaidetta, jossa suositut poptähdet laulavat tekoälyllä toistensa biisejä. Esimerkiksi ”Lady Gagan” versio Abban The Winner Takes It All -biisistä sai Gagan fanit sekoamaan.

”Unelmani Lady Gagasta tähdittämässä Mamma Mia 3:sta on todempi kuin koskaan”, eräs fani kirjoittaa Tiktokissa.

Tällä hetkellä tekoäly-covereiden tekemiseen vaatii harjaantunutta otetta eri musiikkiohjelmien käytöstä.

On kuitenkin vain ajan kysymys, milloin kuka tahansa voi tuottaa musiikkia tietämättä mitään sen paremmin musiikista kuin tekoälystäkään, arvioi Teoston data-analyytikko Antti Rask.

Rask on muusikkona itsekin kokeillut erilaisia tekoälyohjelmia musiikissa. Hän näkee niissä paljon mahdollisuuksia. Tekoäly voi esimerkiksi nopeuttaa ideointia ja antaa aloitteleville artisteille uudenlaista inspiraatiota.

Tekoälyllä tehdystä musiikista ei ole kuitenkaan vielä olemassa tekijänoikeudellisia pelisääntöjä.

”On vaikeaa määritellä, miten musiikkia voitaisiin tehdä tekoälyllä niin, että se olisi reilua kaikille osapuolille. Ihmisten on myös vaikea tunnistaa, mikä osa uudesta biisistä on tekoälyn tekemä ja kenen tekemiä biisejä on käytetty tekoälyn kouluttamiseen.”

Ilmiö voi tarkoittaa käytännössä sitä, että Vain elämää -formaattia ei tulevaisuudessa tarvita. Miksi tehdä ohjelmaa, jossa artistit coveroivat toistensa biisejä, jos saman voi tehdä tekoälyllä?

”Teknisessä mielessä tämä olisi mahdollista, mutta en usko että vau-efekti kantaisi niin pitkälle”, Rask nauraa toimittajan kysymykselle.

Ihmisen kosketus musiikkiin ja sen esittämiseen tulee tuskin koskeaan katoamaan – päinvastoin. Tekoälyn myötä ihmisen tekemästä musiikista saattaa tulla jopa entistä arvostetumpi taiteenmuoto, Rask pohtii.

Helsingin Sanomat ja Vain elämää -sarjaa näyttävä Nelonen kuuluvat samaan Sanoma-konserniin.