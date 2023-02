Lähes puolet perussuomalaisten kansanedustajista tekee Tiktokiin politiikka-aiheisia videoita.

Perussuomalaisten eduskuntaryhmän jäsenet ovat Tiktokissa aktiivisempia kuin muiden ryhmien. Muun muassa tällaisia videoita he ovat julkaisseet.

Miksi perussuomalaiset on niin suosittu nuorten keskuudessa?

Sitä pohti moni, kun HS kertoi pari viikkoa sitten, että ensi kertaa äänestävistä 28 prosenttia äänestäisi perussuomalaisia, jos vaalit pidettäisiin nyt.

Kun puolueen megasuosion syitä alettiin perata mediassa, yhtenä tekijänä nähtiin puolueen onnistunut tapa puhutella nuorta yleisöä sosiaalisessa mediassa.

Muun muassa HS:n pääkirjoituksessa korostettiin perussuomalaisten aktiivisuutta somessa. Somen nosti esiin myös Perussuomalainen Nuoriso -järjestön puheenjohtaja Joakim Vigelius. Hän kertoi puolueen olevan aktiivinen Youtubessa ja Tiktokissa, joita nuoret suosivat.

Nuorten mieltymys perussuomalaisiin on huomattu myös HS Nytin toimituksessa. Kun HS:n Tiktok-videoilla kerrotaan politiikan käänteistä, kommenttikentät räjähtävät puheenjohtaja Riikka Purraa ja perussuomalaisia tukevista kommenteista.

Muun muassa tällaisia kommentteja HS:n politiikkaa käsitteleviin Tiktok-videoihin usein tulee.

Politiikkaa tehdään siellä, missä kansa on, ja nyt suuri osa kansasta - etenkin nuorista - löytyy somesta, kirjoitti Niclas Storås analyysissaan tammikuussa.

Millaisella Tiktok-sisällöllä nuoret on sitten saatu vakuutettua? Kävimme läpi perussuomalaisten tekemiä videoita.

Perussuomalaisista seuratuin poliitikko Tiktokissa on Sebastian Tynkkynen. Tynkkystä seuraa lähes 128 000 käyttäjää, ja hänen videoillaan on 2,6 miljoonaa tykkäystä.

Tynkkysellä on eduskunnan Pikkuparlamentissa jopa oma pieni studio, jossa hän kuvaa videoita Youtubeen ja Tiktokiin. Lisäksi hän on nähnyt vaivaa brändäytymiseen: hän käyttää aina samanlaista, tunnistettavaa punamustaa ruutupaitaa esiintymisissään.

Kansanedustaja on ollut ahkera somettaja jo ennen Tiktokiakin. Hän latasi ensimmäisen videonsa Youtubeen 9 vuotta sitten. Tubessa hänen videoitaan tilaa lähes 65 000 käyttäjää.

Tiktokissa Tynkkynen on erittäin aktiivinen: tilille sataa viikossa usein ainakin kourallinen videoita.

Tyyli on provokatiivinen ja piikittelevä, samansuuntainen kuin hänen tapansa pitää täysistuntopuheita.

Tynkkynen jakaa Tiktokiin muun muassa klippejä täysistunnossa pidetyistä puheista, hallitusta ja erityisesti pääministeri Sanna Marinia (sd) pilkkaavia sketsivideoita sekä esimerkiksi bensan hintaa sekä poikien ja miesten oikeuksia käsitteleviä videoita.

Sebastian Tynkkysellä oli keväällä 2022 Tiktokissa ”Entä miesten tasa-arvo?” -videosarja, jossa hän muun muassa kyseenalaisti feminismiä ja nosti esiin poikien ja miesten kokemaa sortoa.

7. joulukuuta 2021 julkaistulla sketsivideolla Tynkkynen esittää aurinkolasit ja korvanappi päässään valtioneuvoston turvallisuuspomoa.

Video sijoittuu ajalle, jolloin käynnissä oli kohu pääministerin juhlimisesta.

Joulukuussa 2021 Marin bongattiin juhlimasta baarista, vaikka hänelle oltiin ilmoitettu, että hän on altistunut koronavirukselle ulkoministeri Pekka Haaviston (vihr) kautta.

Videolla turvallisuuspomoa esittävä Tynkkynen ”ilmoittaa Marinille”, että ulkoministeri Haavistolla on todettu korona, eikä nyt ole oikea aika mennä baariin.

”Turvallisuuspomon ilmoituksen” perään Tynkkynen on leikannut videoon Yökylässä Maria Veitola -sarjassa nähdyn pätkän, jossa Marin pinkaisee vauhdikkaaseen juoksuun.

Sketsissä Tynkkynen siis viittaa siihen, että Marin olisi turvallisuuspomon kiellosta huolimatta lähtenyt juhlimaan.

Marin on itse kertonut, että ohjeistus kontaktien välttämisestä ei tavoittanut häntä kyseisenä lauantai-iltana, sillä hänellä oli yökerhossa mukanaan pelkkä eduskuntapuhelin. Hän oli jättänyt valtioneuvoston virkapuhelimen kotiin.

Tynkkysen sketsivideolla on 16 000 tykkäystä ja 244 000 näyttökertaa.

Sanna Marinin piikittely näyttäisi kuuluvan Tynkkysen somestrategiaan.

Tammikuun lopussa Tynkkynen julkaisi Tiktokiin videon otsikolla ”SANNA MARIN -VITSI”. Videolla kansanedustaja sanailee seuraavasti:

”Mitä eroa on Sanna Marinilla ja missillä kansainvälisillä areenoilla? Missi haluaa oman maansa voittavan.”

Viime aikoina Tynkkynen on ladannut Tiktok-tililleen myös muun muassa turvemyönteistä ja ilmastopolitiikkaa kritisoivaa sisältöä.

Myös puolueen puheenjohtaja Riikka Purra on aktiivinen tokkeri, tosin seuraajamäärät eivät vedä vertoja Tynkkysen luvuille. Purraa seuraa hieman alle 18 000 käyttäjää ja videoilla on vajaat 200 000 tykkäystä.

Purran videot ovat pääosin leikattu hänen pitämistään julkisista puheista, mutta joukossa on myös somea varten tehtyjä pätkiä.

Purran Tiktok-sisällöissä muun muassa kritisoidaan EU:ta, hallituksen velkaantumista, ilmastopolitiikkaa ja Suomen verotusta.

Näyttäisi siltä, että perussuomalaisen eduskuntaryhmän sisällä on kirinyt sana Tiktokissa helposti saatavasta näkyvyydestä.

Tammikuun alussa myös eduskuntaryhmän puheenjohtaja Ville Tavio aktivoitui sovelluksessa.

Tavion neitsytvideolla hän heittää ensitöikseen eduskunnan käytävillä Vähemmän lihaa — Kohti kestävää ruokakulttuuria -kirjan roskiin ja puhuu sen jälkeen ruoan, sähkön ja bensan hinnoista sekä perussuomalaisten lupaamista veronalennuksista.

Perussuomalaisten kansanedustajista myös Sanna Antikaisella, Mauri Peltokankaalla, Leena Merillä, Ritva Elomaalla, Ari Koposella, Kaisa Juusolla, Jari Koskelalla, Juha Mäenpäällä, Sakari Puistolla, Minna Reijosella, Jari Ronkaisella, Ville Vähämäellä ja Jenna Simulalla on Tiktok-tilit, joilla on julkaistu politiikkaan liittyviä videoita.

Puoleen 39:stä kansanedustajasta siis hieman vajaa puolet ovat aktiivisia sovelluksessa.

Perussuomalainen-lehden ja Suomen uutisten päätoimittajan Matias Turkkilan mukaan puolueen kansanedustajille ei ole annettu mitään virallista kehotusta tehdä sisältöä sovellukseen, mutta Tiktokin hyötyjä ja haittoja on käyty läpi puolueen sisällä.

Hänen mukaansa Tiktokin huono puoli on kiinalaisomisteisuus.

”Olemme käyneet läpi muun muassa sitä, että kannattaa olla varovainen, mihin puhelimeen sen asentaa”, Turkkila sanoo.

Algoritmista taas voi hyötyä.

”Jos sisältö on hyvää, ylärajaa sille, kuinka paljon hittejä voi tulla, ei ole. Toisaalta algoritmi on armoton. Jos sisältö on kökköä, sisältö ei lähde lentoon.”

Algoritmi onkin Tiktokin avaintekijä. Videolle voi saada miljoonia katseluita, vaikka ei omaisi samanlaista seuraajamäärää kuin perinteisemmissä somekanavissa.

Miksi juuri perussuomalaisten sisältö vetää somessa?

”Meillä on laajempi kyky puhua kuin muilla puolueilla. Esimerkiksi vasemmistoliitto, joka oli kauan sitten räväkkä, riehakas ja anarkistinen ja haistatteli valtiovallalle, on nykyään mielipiteenvartija. Sellaista meillä ei harrasteta, joten meillä on aika paljon enemmän vapautta”, Turkkila perustelee.

HS:n ensi kertaa äänestäville suunnatussa kyselyssä perussuomalaisten kaula seuraavina tuleviin Sdp:hen (13 prosenttia) ja vihreisiin (11 prosenttia) oli valtava.

Muiden puolueiden läsnäolo Tiktokissa onkin perussuomalaisia huomattavasti vähäisempää.

Suurimman eduskuntaryhmän Sdp:n 40 edustajasta seitsemän on Tiktokissa, mutta heistä vain viisi on tehnyt jokseenkin aktiivisesti politiikkaan liittyvää sisältöä. Aktiivisia edustajia ovat esimerkiksi Matias Mäkynen ja Hussein al-Taee.

Aiemmin nuorten puolueena pidetyn vihreiden 20 edustajan ryhmästä vain neljällä edustajalla on aktiiviset tilit. Näistä alustalle paljon politiikkaan liittyvää sisältöä tuottavat Sofia Virta ja Atte Harjanne.

Virta on Tynkkysen jälkeen Suomen seuratuin kansanedustaja Tiktokissa yli 103 000 seuraajalla.

Sebastian Tynkkysen (ps) jälkeen eniten Tiktok-seuraajia on Sofia Virralla (vihr), Harry Harkimolla (Liike Nyt) ja Anders Adlercreutzilla (rkp).

Toisen entisten nuorten suosikkipuolueen kokoomuksen 37 hengen eduskuntaryhmästä Tiktokissa omilla kasvoillaan esiintyy kuusi edustajaa, joista pelkästään Ville Kaunisto on erityisen aktiivinen politiikasta postaaja.

Keskustan 31 kansanedustajasta 9 on tehnyt politiikkaan liittyvää sisältöä Tiktokiin, mutta heistä vain Petri Honkonen, Joonas Könttä ja Jouni Ovaska ovat tehneet videoita kymmenittäin.

Vasemmistoliiton 16 edustajan ryhmästä aktiivisia politiikasta postaajia ovat Tiktokissa pelkästään Suldaan Said Ahmed ja Mai Kivelä. Yhteensä viidellä edustajalla on tili, johon on lisätty jonkin verran politiikkaa käsitteleviä videoita.

Kristillisdemokraattisesta eduskuntaryhmästä yhdelläkään edustajalla ei ole Tiktokissa aktiivista tiliä ja Rkp:n eduskuntaryhmästä aktiivinen on pelkästään Anders Adlercreutz, joka tekee sisältöä pääosin englanniksi.

”Mä sain sydänkohtauksen Afrikassa, kun mä olin safarilla. Arvatkaa, mistä mä sain sen. Mä sain sen rakastelun jälkeen. Sen jälkeen mä sain sydänkohtauksen, ja kun me oltiin safarilla, sieltä oli vaikee toimittaa mut pois. Kesti viis tuntia ennen kuin mä pääsin hoitoon, mut leikkaus onnistu, ja tässä mä seison.”

Näin avoimesti elämästään Tiktokissa turinoi Liike Nytin ainoa kansanedustaja Harry Harkimo, joka tekee ahkerasti videoita someen. Koska hän on puolueensa ainoa kansanedustaja, 100 prosenttia Liike Nytin eduskuntaryhmän jäsenistä on sovelluksessa aktiivisia.

Youtubeen Harkimo on tehnyt videoita viiden vuoden ajan, ja Tiktokissa hän ollut aktiivinen kesästä 2021 asti. Youtubessa hänellä on yli 88 000 ja Tiktokissa yli 19 000 seuraajaa.

Tiktokissa Harkimo on puhunut esimerkiksi nuuskan laillistamisesta ja opiskelijoiden tulorajojen poistamisesta. Pääasiallisesti hän kuitenkin tekee arkista sisältöä: muun muassa esittelee eduskuntaa, kertoo sijoituksistaan tai esimerkiksi harrastuksistaan.