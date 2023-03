The Last of Us rikkoo post-apokalyptisten sarjojen lasikattoja

HS Nyt haastatteli näyttelijä Storm Reidiä, jonka mukaan seksuaalivähemmistöjen esiin tuominen on tärkeää myös tarinoissa, joiden keskiössä ei ole romanssi.

The Last of Us -sarjan seitsemännessä jaksossa Storm Reid (oik.) esittää Ellien (Bella Ramsey) parasta ystävää Rileyä.

Alkuvuoden tv-tapaus The Last of Us puhuttaa nyt kaikkia.

Post-apokalyptiseen maailmaan sijoittuva sarja on saanut kiitosta nais- ja tyttöhahmoistaan, joilla on jaksoissa aktiivinen rooli. Esimerkiksi 14-vuotias Ellie (Bella Ramsey) poikkeaa toimintasankareiden tutusta kaavasta ja kapinallisjoukkojen toimintaa operoi kylmäpäinen Marlene (Merle Dandridge).

Sarjassa on myös käsitelty useamman kerran esimerkiksi kuukautisia, jotka yleensä loistavat poissaolollaan toimintaan ja scifiin keskittyvissä tarinoissa. Vaikka maailma täyttyisi väijyvistä sieni-ihmisistä, ei hormonaalinen kuukautiskierto jätä rauhaan.

The Last of Us perustuu samannimiseen videopelisarjaan. Jo videopelin kohdalla kiistaa ovat aiheuttaneet sarjan seksuaalivähemmistöistä kertovat tarinat. Keskustelu aiheesta on jatkunut sarjankin kohdalla.

Artikkeli sisältää juonipaljastuksia The Last of Usin seitsemännestä jaksosta sekä pieniä paljastuksia videopelisarjasta.

Sarjan seitsemännen jakson keskiössä on nuorten tyttöjen välinen rakkaus.

HS Nyt haastatteli näyttelijä Storm Reidiä, joka esittää jaksossa Ellien (Bella Ramsey) parasta ystävää Rileyä.

Jakso näyttää, millaista on elää nuoruutta maailmassa, jossa suurin osa ihmisistä on muuttunut zombimaisiksi olioiksi tuhoisan sieni-infektion seurauksena. Toisaalta se käsittelee hyvin universaaleja teemoja, kuten ystävyyttä, oman paikkansa etsimistä ja ihastumista.

Reidin mielestä on tärkeää, että myös sellaisissa sarjoissa, joiden keskiössä ei ole romanssi, on seksuaalivähemmistöistä kertovia tarinoita.

”Mielestäni representaatio on tärkeää kaikkialla. Minusta on hienoa, että saan edustaa mustia naisia ja sen lisäksi mustia queer-naisia. Se on vastuu ja kunnia”, Reid sanoo.

Etähaastattelussa webkameran edessä istuu rennon oloinen näyttelijä, joka vaikuttaa olevan innoissaan päästessään vihdoin puhumaan HBO:n alkuvuoden hittisarjasta.

Reid kertoo, ettei hän ollut aiemmin pelannut Last of Usia ”eikä heti saanut kiinni, mistä on kyse”.

Nyt hän on kuitenkin innoissaan roolistaan Rileyna.

Seitsemäs jakso perustuu The Last of Us -videopelin lisäosaan, joka kulkee jakson tapaan nimellä Left Behind.

Lisäosassa tarina vaihtelee kahden aikajanan välillä: niistä ensimmäinen seuraa päävideopelin jälkeisiä tapahtumia ja toinen Ellietä kolme viikkoa ennen kuin pääpelin tapahtumat alkavat Bostonissa. Seitsemäs jakso seuraa tarinoista jälkimmäistä.

Fedran sisäoppilaitoksessa opiskeleva Ellie joutuu vaikeuksiin tapeltuaan toisen oppilaan kanssa liikuntatunnilla. Myöhemmin hänen paras ystävänsä ja useita viikkoja kadoksissa ollut Riley yllättää hänet keskellä yöllä ja kertoo liittyneensä kapinallisjoukko Tulikärpäsiin.

”Rileyn optimismi on erittäin inspiroivaa. Hän tiedostaa, millaisessa maailmassa elää, mutta se ei pysäytä häntä ottamasta tilaa ja menemästä eteenpäin”, Reid sanoo.

Jaksossa Riley esittelee Ellielle hylätyn ostoskeskuksen, jossa tytöt pyörivät karusellissa, pelleilevät valokuva-automaatissa, pelaavat pelikoneilla ja niin edelleen.

Lopulta Riley kuitenkin paljastaa, että Tulikärpäset aikovat lähettää hänet toiseen kaupunkiin, ja tytöt alkavat riidellä. Ellie anelee Rileytä jäämään ja tämä suostuu, jonka seurauksena Ellie suutelee tätä.

Riley (Storm Reid) esittelee Ellielle (Bella Ramsey) hylätyn ostoskeskuksen.

Ellien seksuaalisesta suuntauksesta on kiistely siitä saakka, kun Left Behind -lisäosa julkaistiin 2014.

Tytöt suutelevat myös videopelin versiossa tarinasta. Juoni ei kuitenkaan ollut osa pääpeliä, ja siksi osa videopelisarjan faneista yllättyi, kun vuonna 2020 julkaistun The Last of Us part 2 -pelin trailerissa Elliellä on romanttinen suhde naiseen.

Pelisarjan toisessa osassa Ellie on vanhempi ja hänellä on tyttöystävä.

Osa pelaajista suuttui tarinasta ja ”pommitti” videopelin arvosanan alas. Vain 36 tuntia pelin ilmestymisen jälkeen sen Metacritic-arvosana oli 3.4, kertoi Forbes.

Toisaalta Ellien hahmon julistettiin olevan historiallinen. Esimerkiksi The Guardianin arviossa pelin arvioitiin rikkovan videopelien representaation viimeisen tabun: sen, että valtavirtaistuneen hittivideopelin päähenkilö kuuluu seksuaalivähemmistöön.

Riitely seksuaalivähemmistöistä kertovista tarinoista on jatkunut myös The Last of Us -sarjan kohdalla.

Närää osassa katsojista on herättänyt erityisesti sarjan kolmas jakso, joka syventää videopelissäkin esiintyvän survivalisti Billin (Nick Offerman) tarinaa. Jaksossa Billin tekemään ansaan tippuu kohti karanteenialuetta vaeltanut Frank, jonka Bill lupaa majoittaa muutamaksi yöksi. Miehet rakastuvat, ja loppu on niin sanotusti historiaa.

Osa katsojista kritisoi sosiaalisessa mediassa, että jakso oli sarjan tarinan kannalta tarpeeton sivujuoni ja jaksoa ”pommitettiin” IMDB-sivustolla huonoilla arvosanoilla.

Samaan aikaan se sai osakseen ylistystä ja sen kehuttiin olevan yksi tv-sarjojen parhaimmista jaksoista vuosiin.

Ennen sarjan julkaisua osa pelisarjan faneista huolestui, tuleeko Ellie olemaan sarjassa lesbo, vai aiotaanko tarina poistaa sarjasta. Maaliskuussa 2020 sarjan toinen käsikirjoittaja Craig Mazin lupasi, että Ellien alkuperäinen seksuaalisuus säilytetään mukana.

Sarjasta käyty keskustelu on kantautunut myös tekijöiden korviin. Haastatteluissa pääosia esittävät Bella Ramsey ja Pedro Pascal ovat todenneet, ettei kaikkia katsojia voi miellyttää.

Reid on samoilla linjoilla, kun aihe nousee esille HBO:n etähaastattelussa.

Useat The Last of Usin näyttelijät ovat tuttuja HBO:n aiemmista tuotannoista. Pascal ja Ramsay molemmat näyttelivät Game of Thronesissa ja kolmannessa jaksossa Frankia esittänyt Murray Bartlett nähtiin The White Lotuksen ensimmäisen kaudella hotellin ylläpitäjänä.

Myös Reid on ennestään tuttu HBO:n toisesta menestyssarjasta, Euphoriasta, jonka toinen tuotantokausi ilmestyi viime keväänä.

Storm Reid (oik.) esittää Euphoria-sarjassa päihdeongelmista kärsivän Ruen (Zendaya) pikkusiskoa.

Amerikkalaisten lukiolaisten elämästä kertova sarja tunnetaan erityisesti sen rajusta tavasta esittää nuorten mielenterveys- ja päihdeongelmia.

Näiden molempien parissa kamppailee esimerkiksi sarjan päähenkilö Rue (Zendaya), jonka pikkusiskoa Reid sarjassa esittää.

”Riley ja Gia molemmat pitävät tunteet sisällään. Lisäksi he molemmat ovat nuoria ihmisiä, jotka etsivät vielä paikkaansa maailmassa, vaikkakin täysin erilaisissa olosuhteissa”, Reid kertoo.

19-vuotias Reidin näyttelijän ura alkoi jo nuorena. Ennen roolejaan hittisarjoissa hän on esiintynyt muun muassa elokuvissa 12 Years a Slave (2013) ja Sleight (2016). Vuonna 2018 hän esiintyi fantasiaelokuvassa Hyppy ajassa, joka poiki Teen Choice -palkintoehdokkuuden.

Hänen uudempia elokuvaroolejaan ovat esimerkiksi The Invisible Man (2020) ja The Suicide Squad: Suicide Mission (2021).

20 minuutin mittaisessa haastattelussa Reid ei ehdi puhua tulevaisuuden suunnitelmistaan, mutta uusimman The Last of Usin jakson katsoneet tietävät, ettei hänen roolinsa sarjassa tule olemaan pitkä.