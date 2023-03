Kokoomus on kieltänyt Tiktokin käyttämisen työpuhelimilla

HS Nyt soitti puolueille, jotka eivät nouse Tiktokin fypille.

Lähes puolet perussuomalaisista kansanedustajista tekee Tiktokiin politiikka-aiheisia videoita. Muiden puolueiden aktiivisuus on ollut huomattavasti vähäisempää.

Varmasti jokainen Tiktokin selaaja on ainakin kerran elämässään törmännyt perussuomalaisen tekemään videoon.

Tämän huomasi myös HS Nyt, joka kertoi tiistaina, että lähes puolet perussuomalaisista kansanedustajista tekee Tiktokiin politiikka-aiheisia videoita.

Muiden puolueiden aktiivisuus Tiktokissa on ollut perussuomalaisia huomattavasti vähäisempää. Soitimme puolueille, jotka eivät nouse Tiktokin fypille.

Kokoomuksen 37 hengen eduskuntaryhmästä Tiktokissa omilla kasvoillaan esiintyy kuusi edustajaa.

Puolueen viestinnän suunnittelija Emmi Syrjäniemen mukaan kokoomuksen viestintä on neuvonut eduskuntaryhmän jäseniä poistamaan sovelluksen työpuhelimista tietoturvasyistä.

Suositus tehtiin sen jälkeen, kun eduskunnan tietohallinto ohjeisti kansanedustajilta ja muilta eduskunnan työntekijöiltä sovelluksen tietoturvariskeistä.

”Tämä tietenkin rajoittaa tekemistä. Osa aiemmin Tiktokista innostuneista on nyt jättäytynyt pois alustalta. Kynnys tekemiseen nousee, kun Tiktokia varten pitäisi hankkia toinen laite”, Syrjäniemi sanoo.

Samaa ohjeistusta on jatkettu myös puoluetoimistolla, jossa kokoomuksen Tiktok-tilille alettiin tehdä ahkerammin sisältöä viime syksyllä. Tilille videoita tekee enimmäkseen Syrjäniemi itse, eikä hänkään käytä Tiktokia työpuhelimellaan.

Sen sijaan kokoomuksen puoluetoimistolla on käytössä erillinen Tiktok-puhelin.

Tiktokin tietosuojaa on aiheuttanut huolta muuallakin. Helmikuun aikana ainakin Tanskan parlamentti, Euroopan komissio, Kanadan hallitus ja Yhdysvalloissa Valkoinen talo ovat kieltäneet Tiktokin käytön henkilökuntansa virallisilla laitteilla.

HS kertoi tiistaina, ettei eduskunta kuitenkaan ainakaan vielä kategorisesti kiellä sovelluksen käyttöä kansanedustajilta.

Kokoomuksen toinen somealustaan liittyvä ongelma koskee sen kiinalaisomisteisuutta. Syrjäniemen mukaan asia on monille kokoomuslaisille periaatekysymys.

”Monet edustajat ja ehdokkaat eivät halua liittää omaa toimintaansa sovellukseen, jolla saattaa olla kytköksiä Kiinan hallintoon.”

Syrjäniemi kertoo, että Tiktokista kiinnostuneita on sparrattu ja autettu niin videoiden teossa kuin tietoturvallisuudessa. Ehdokkaille pääsomet ovat kuitenkin edelleen Instagram, Facebook ja Twitter.

Sdp vastaa sähköpostiviestillä: digiviestintäoppaita on jaettu

Sdp:n viestintä vastaa HS Nytin haastattelupyyntöön sähköpostiviestillä ja toteaa, että puolue kannustaa edustajiaan olemaan aktiivinen somessa heille itselleen sopivilla alustoilla.

Suurimman eduskuntaryhmän 40 edustajasta seitsemällä on Tiktok-tili, mutta heistä vain viisi on tehnyt jokseenkin aktiivisesti politiikkaan liittyvää sisältöä.

Puolue kertoo sähköpostissaan, että eduskuntavaaliehdokkaille on jaettu ”digiviestinnän opas”, jossa kerrotaan ohjeita somekampanjointiin.

”Kannustamme ehdokkaita itse miettimään, mitkä alustat he kokevat itselleen mielekkäiksi hyödyntää”, kirjoittaa viestintäsuunnittelija Ulla Mikkola sähköpostiviestissä.

Vihreiden puoluetoimistolla ei saa tiktokata työpuhelimella

Vihreissä Tiktokin suosio on noteerattu ja sovellukseen on suhtauduttu pääosin positiivisesti, sanoo puoluesihteeri Veli Liikanen. Vihreiden 20 edustajan ryhmästä neljällä edustajalla on aktiiviset Tiktok-tilit.

Vaalien lähestyessä jäseniä on jopa kannustettu olemaan läsnä Tiktokissa, kunhan tietoturvariskit on huomioitu.

Vihreiden puoluetoimiston työntekijöitä on ohjeistettu, ettei Tiktokia saa käyttää työpuhelimilla.

Vihreissä on kiinnitetty huomiota myös Tiktokin keskusteluilmapiiriin.

”Kyllä muistan käytävätasolla kuulleeni mainintaa siitä, että Tiktokin ilmapiiri on erilainen verrattuna vaikka Instagramiin”, Liikanen toteaa.

Puolueen sisällä on annettu koulutusta verkkohäirintätapauksiin liittyen. Esimerkiksi Vihreät Naiset ry on jakanut verkkoturvallisuusoppaita jäsenilleen.

Keskusta: Samat videot eivät toimi Tiktokissa ja Facebookissa

Keskustan 31 kansanedustajasta 9 on tehnyt politiikkaan liittyvää sisältöä Tiktokiin. Viestintäpäällikkö Jirka Hakalan mukaan poliitikkoja kannustetaan liittymään kaikille foorumeille, joilla ”sakkia on”.

Perusohjeena kuitenkin toimii, että somealustoista kannattaa valita muutama, joihin keskittyä kunnolla. Keskustalaisten keskuudessa niistä suosituimpia ovat tällä hetkellä Instagram ja Facebook.

Hakalan mukaan osa nuorista jää tavoittamatta, jos Tiktokissa ei ole. Somekanavan ongelmana kuitenkin on, että sen käyttäminen vaatii perehtymistä.

”Tiktokiin ei voi lähteä hetken mielijohteesta vaan videoiden sisältöön täytyy panostaa. Jos luulee, että saman videopätkän, jonka tuotti Facebookkiin, voi sellaisenaan töräyttää Tiktokiin, niin erehtyy.”

Hakala on itse huomannut, että päätös Tiktok-videon katselusta tehdään sekunnissa. Sen vuoksi sisällön pitäisi olla vetävää, mutta asioita pitää silti tarkastella vastuullisella tavalla.

”Tiktokiin olisi helppoa tehdä rajuja kärjistyksiä, jotka eivät kestäisi kriittistä tarkastelua tai sitten punnittua puhetta, mutta se olisi tosi tylsää. Näiden yhdistäminen viihdyttäväksi paketiksi vastuullisella tavalla vaatii taitoa.”

Vasemmistoliitto yrittää aktivoitua

Vasemmistoliiton kansanedustajat ovat aktivoituneet koko ajan enemmän Tiktokissa, viestittää puolueen politiikka- ja viestintätiimin vetäjä Johanna Jussila HS Nytille sähköpostitse.

”Ehdokkaat valitsevat itse missä somekanavissa ovat, emme ole ohjeistaneet tämän suhteen tarkemmin.”

Perussuomalainen-lehden ja Suomen uutisten päätoimittaja Matias Turkkila totesi HS Nytin haastattelussa, että vasemmistoliitto on somessa mielipiteenvartija.

Jussila sanoo, että vasemmistoliitto ei allekirjoita kuvausta mielipiteenvartijan roolista.

”Keskitymme tosiasioihin myös somessa. Vapaus tuo mukanaan vastuuta myös nuorille viestittäessä”, Jussila kirjoittaa.

Kristillisdemokraatit keskittyvät Facebookiin

Kristillisdemokraattien eduskuntaryhmän jäsenistä yksikään ei ole Tiktokissa. Sovelluksen käytöstä ei ole ollut puolueen sisällä puhetta, toteaa tiedottaja Merja Eräpolku.

”Olemme kehottaneet käyttämään niitä somekanavia, jotka tuntuvat itselle luontevilta.”

Sovellusta kristillisdemokraateissa käyttävät Eräpolun mukaan vain nuorisojärjestön jäsenet. Puolueen omaa viestintää tehdään Facebookiin, Instagramiin, Youtubeen ja Twitteriin.

”On meillä on muutamia videoita tehty, jotka mainonnalla pyörivät tuolla Facebookissa”, Eräpolku sanoo.

Rkp on ylpeä yhdestä aktiivisesta tokkeristaan

Rkp ei ole kannustanut eduskuntaryhmän jäseniään käyttämään Tiktokia, mutta se ei ole kiellettyäkään, kertoo puolueen viestintätiimin toimittaja Sofia Järn.

Hänen mukaansa puolueen sisällä on keskusteltu Tiktokiin liittyvistä tietoturvariskeistä. Sovelluksen käyttö on jokaisen henkilön omalla vastuulla.

Järn on sanoo kuitenkin olevansa hyvin iloinen siitä, että puolueella on yksi aktiivinen tokkeri, Anders Adlercreutz.

”Hän tekee hyvää sisältöä varsin populistisella alustalla.”