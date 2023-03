The Mandalorianissa matkustetaan Kalevalaan, eikä tämä suinkaan ole Tähtien sodan ensimmäinen Suomi-kytkös

Artikkeli sisältää pieniä juonipaljastuksia The Mandalorian 3. kauden ensimmäisestä jaksosta sekä söpön kuvan ”vauva-Yodasta” eli Grogusta.

Mando (Pedro Pascal) ja Grogu matkustavat The Mandalorianin ensimmäisessä jaksossa Kalevala-planeetalle.

Suomi (melkein) mainittu!

Tähtien sota -sarja The Mandalorianin odotettu kolmas kausi käynnistyi keskiviikkona, kun haarniskaan pukeutunut palkkametsästäjä Din Djarin eli ”Mando” (Pedro Pascal) ja ”vauva-Yoda” eli Grogu aloittivat uuden seikkailun.

Moni suomalainen katsoja saattoi huomata, että ensimmäisessä jaksossa vilahti myös tutun kuuloinen nimi. Jaksossa kaksikko nimittäin saapuu Kalevala-planeetalle.

Planeetalla on siis sama nimi kuin vuonna 1849 julkaistulla Suomen kansalliseepoksella Kalevalalla, jonka Elias Lönnrot kirjoitti karjalaisten ja suomalaisten kansanrunojen pohjalta.

Eikä siinä vielä kaikki!

Torstaina uutisoitiin, että Suomi hakee Kalevalalle Euroopan kulttuuriperintötunnusta. Tavoitteena on Kalevalalle kulttuuriperintötunnus elävänä eeposperinteenä, kertoo hankkeen päähakija Suomalaisen Kirjallisuuden Seura (SKS).

Suomi jätti hakemuksen keskiviikkona eli samana päivänä kun planeetta mainittiin The Mandalorianissa.

Sattumaako? Luultavasti.

Tästä eteenpäin artikkeli sisältää pieniä juonipaljastuksia The Mandalorianin uuden kauden ensimmäisestä jaksosta.

Uudella kaudella Mando joutuu muiden mandalorialaisten hylkimäksi poistettuaan kypäränsä, mikä on tiukasti vastoin heidän uskontonsa sääntöjä.

Mandalorialaisen uskonnon mukaan ainoa tapa saada armahdus on kylpeä Juoksevassa virrassa, joka sijaitsee Mandalore-planeetan kaivosten alla. Ongelmana kuitenkin on, että kaivosten kerrotaan aikoinaan tuhoutuneen ”Puhdistuksessa”, jossa mandalorialaiset taistelivat Imperiumia vastaan.

Mando ei kuitenkaan aio luovuttaa vaan kaksikko suuntaa tapaamaan Bo-Katan Kryzeä (Katee Sackhoff) liittyäkseen hänen joukkoihinsa.

”Tämä on Kalevala”, Mando sanoo, kun hänen aluksensa kaartaa hyvin maapallon tyyliselle planeetalle.

Ensi näkemältä Kalevalan ympäristö näyttää koostuvan korkeista kalliosta ja niukasta vihertävästä kasvillisuudesta. Kaikkialta planeettaa ympäröivät valtameret.

Kyseessä ei ole ensimmäinen kerta, kun Suomen kansalliseepoksen kaima mainitaan osana Tähtien sotaa. Kalevala-planeetta mainittiin ensimmäisen kerran vuonna 2008 ilmestyneessä Tähtien Sota -tietosanakirjassa.

Tv-debyyttinsä planeetta teki vuonna 2010, kun se mainittiin Clone Wars -animaatiosarjan toisella kaudella.

Planeetan mahdollisesta Suomi-kytköksestä Tähtien sodan tietopankki eli Wookieepedia on melko vaitonainen. Sivustolla todetaan ainoastaan, että planeetalla on sama nimi kuin Suomen kansalliseepoksella.

Kalevala, nimittäin Kalevala-korut, ovat aiemminkin olleet osa Tähtien sotaa. Ensimmäisessä Tähtien sota -elokuvassa (1977) Carrie Fisherin rooli­hahmo prinsessa Leia käyttää Planetaariset laaksot -korua elokuvan lopussa, kun hän jakaa mitaleja Luke Skywalkerille ja Han Sololle.

Lisäksi Tähtien sodan maailmasta löytyy taistelulaji Teräs Käsi, joka luotiin erityisesti taisteluihin jediritarikuntaa vastaan. Taistelulaji on myös osa vuonna 1997 ilmestynyttä videopeliä Star Wars: Masters of Teräs Käsi.

The Mandalorian on näytellyistä Tähtien sota -sarjoista ensimmäinen. Tähtien sodan aikajanalla se sijoittuu Jedin paluun ja The Force Awakensin väliin.

Sarjan ensimmäinen tuotantokausi sai hyvän vastaanoton niin kriitikoilta, faneilta kuin suurelta yleisöltä ja suosio on jatkunut sen jälkeenkin. Kolmannen kauden jaksot ilmestyvät keskiviikkoisin Disney+-palvelussa.