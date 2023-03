Ilmeisesti myös pelifirma Metacoren toimistolla herättiin siihen, että Pedro Pascalista tykkäävät nyt kaikki.

Nyt on niin, että näyttelijä Pedro Pascalista täytyy jälleen kerran kirjoittaa.

Samaan aikaan pyöriviä HBO:n The Last of Usia ja Disney+:n The Mandaloriania tähdittävä Pascal on ollut alkuvuoden aikana niin paljon esillä, että jopa z-sukupolven edustajat tietävät nyt, kuka hän on.

Myös helsinkiläisen pelifirman Metacoren toimistolla on herätty siihen, että some pitää Pascalia kaikkien yhteisenä isinä.

Pascal nimittäin nähdään seikkailemassa etsivän roolissa Metacoren suositun Merge Mansion -mobiilipelin lyhytelokuvassa.

Videolla promotaan mobiilipelin seuraavaa julkistusta, joka paljastetaan maaliskuun lopussa.

Merge Mansion -peli sijoittuu kuvitteellisen Boultonin perheen kartanon miljööseen.

Peli perustuu merge-mekaniikkaan, eli kerättävien esineiden yhdistämiseen. Tehtävä on auttaa päähahmo Maddie Boultonia kunnostamaan ränsistynyttä kartanoa ja samalla selvittää tämän isoäitiin ja kartanoon liittyvä salaisuus.

Kolmiosaisessa lyhytelokuvassa Pascalin hahmo, etsivä Tim Rockford, johtaa Boultonin perheeseen kohdistuvaa tutkintaa yrittäen selvittää pelin keskiössä olevan Grandma Ursulan salaisuuksia.

Kyseessä ei ole ensimmäinen kerta, kun Metacoren peliä on palkattu promoamaan supertähti.

Viime vuosina Merge Mansionin mainosten pääosassa on nähty Oscar-voittaja Kathy Bates, joka esitti salaperäistä isoäitiä.

Metacore kertoi vuosi sitten HS Visiolle, että yhtiö käytti Hollywood-näyttelijöiden kanssa tehtyyn mainoskampanjaan lähes 20 miljoonaa euroa.

Merge Mansionin mainoskampanjassa on nähty aiemmin Oscar-voittaja Kathy Bates.

Vuonna 2020 julkaistu Merge Mansion oli suomalaispeliyhtiö Metacoren ensimmäinen hittipeli. Tällä hetkellä sillä on yli 40 miljoonaa latausta.

Metacoreen on sijoittanut muun muassa suomalainen Supercell. Vuonna 2021 Supercell antoi Metacorelle myös 150 miljoonan euron megalainan yhtiön kasvattamiseen ja pelin markkinointiin.