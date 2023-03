Eduskuntavaaliehdokkaat ovat tarjonneet kansalaisille muun muassa valkoposkihanhisoppaa ja hiuksia päästään.

Vuoden 2019 eduskuntavaaleissa läpi pääsi, jos käytti keskimäärin 37 000 euroa kampanjointiin.

Kansalaisten huomio on siis ostettavissa, mutta on toki toisiakin tapoja yrittää saada sitä.

Tänä keväänä ehdokkaat ovat yrittäneet jättää itsestään muistijälkiä kansalaisten tajuntaan mitä erikoisimmilla keinoilla. Kokosimme yhteen joukon tempauksia.

Trollasiko Päivi Räsäsen tyttärenpoika isoäitiään?

Pelin käynnisti tammikuun puolivälissä konkariedustaja Päivi Räsänen (kd). Tai oikeastaan Räsäsen 8-vuotias tyttärenpoika, joka oli Räsäsen mukaan tehnyt oma-aloitteisesti vaalimainoksen isoäidilleen.

Lopputulos olikin aika jaettava IG-meemi:

Vkk:n ”transkolmekymppinen” ehdokas

Valta kuuluu kansalle -puolueen eduskuntavaaliehdokas Sofia Kazakov kertoi sekä Helsingin Sanomien että Ilta-Sanomien vaalikoneissa olevansa 35-vuotias.

Iltalehden mukaan Kazakov on kuitenkin todellisuudessa syntynyt vuonna 1975 ja on nyt 47-vuotias.

Lehdelle hän kommentoi, että kysymys ei ole valehtelemisesta, vaan hän kertoo tuntevansa itsensä ilmoittamansa ikäiseksi.

”Identifioin itseni transkolmekymppiseksi. Minulla ei ole sukupuolta eikä ikää. Eikä saa olla transfoobikko”, Kazakov sanoi Iltalehdelle.

Todennäköisesti Kazakovin tarkoituksena oli siis tehdä transsukupuolisuus naurunalaiseksi ja trollata kansaa ja mediaa.

Kazakov vuonna 2015. Kazakov esiintyi Suomen täydelliset venäläisnaiset -tv-sarjassa.

Wille Rydmanin piikikäs naistenpäiväyllätys

Wille Rydman (ps) jakoi Rautatientorilla naistenpäivänä ruusuja.

”Jatkoin tänään vaaliahdisteluani naistenpäivän ruusujen jakamisen muodossa”, Rydman kirjoitti kuvien kera.

Ystävänpäivänä Rydman taas kertoi ”ahdistelevansa” ihmisiä jakamalla Brunbergin suukkoja.

Rydman erosi viime kesänä kokoomuksen eduskuntaryhmästä HS:n julkaiseman selvityksen jälkeen. Useat naiset kertoivat HS:lle, että Rydman olisi hyödyntänyt poliittista asemaansa hakeutuessaan tekemisiin nuorten naisten kanssa.

Poliisi alkoi selvittää Rydmanin toimintaa HS:n jutun jälkeen. Keskusrikospoliisi epäili Rydmanin syyllistyneen raiskaukseen vuonna 2015. Rydmania vastaan ei kuitenkaan lopulta nostettu syytettä. Alkuvuodesta Rydman liittyi perussuomalaisiin.

Jere Karalahden ennätyspitkä virke

Harry Harkimon putiikista kohti eduskuntaa ponnistava entinen jääkiekkotähti Jere Karalahti (liik) hämmästytti Instagram-käyttäjiä ehkä tämän vaalikevään pisimmällä virkkeellä:

”Seuraavat kolme viikkoa tulee olee aikamoiset koska ylihuomenna Torstaina ehdokkaat saa omat Vaalinumerot ja sit 22.3-28.3 on ennakkoäänestys ja viimeinen virallinen äänestyspäivä on 2.huhtikuuta ja multakin tulee paljon videoita ja ajatuksia tänä aikana ja moni onkin ihmetellyt et ku mua ei löydy vaalikoneista mut tietäjät tietää et ku niitä on nykyään niin paljon esim:iltalehden,Ilta-Sanomien,Hesarin,auto&liikenne alan,erikielten ja vaikka ties mitä vaalikoneita ni antaa muiden tehdä ”small talkit” ja puhua ja vastata mitä ihmeellisimpiin kysymyksiin ja muistakaa et se kaikki on vaan puhetta ni sen taki mua et sieltä löydä mut mä aloitan oman kampanjan torstaina kunhan saan sen oman numeron ni tiedätte mitä raapustaa siihen lipukkeeseen sitten kun aika on oikea ja just se muutenkin et teot puhuu enemmän kuin tuhat sanaa tai vastausta ja varsinkin te kaikki mun messissä olevat ni tiedätte kyl mitä mä ajattelen mistäkin ja mitä asioita mä lähden parantamaan ja mikä tärkeintä ni meillä täällä Suomessa on paljon viisaita ihmisiä jotka osaa vastata oikein ja myös tarvittaessa tehdä oikeita valintoja ja tekoja ja mulla on omat vahvuudet ja jos me vaan yhdessä aletaan toimimaan ni me noustaan tästä paskasta missä meidän Rakas Isänmaa tällä hetkellä on,ugh olen puhunut ja Torstaina ensimmäiset videot ja ajatukset💪Kaikkia meitä tarvitaan ja Mahtavaa päivää kaikille,Kiitos T: KANSAN edustaja👍”, Karalahti kirjoitti Instagramissa.

Virkkeen kyytipojaksi Karalahti oli lisännyt kuvan, joka oli otettu tämän mahdollisessa tulevassa työpaikassa eduskunnassa.

Mikko Kärnän erilainen vaalimakkara

Tällä kertaa Helsingin vaalipiiristä eduskuntaan pyrkivä Mikko Kärnä (kesk) ei tarjoillut Narinkkatorilla maaliskuussa perinteistä vaalimakkaraa, vaan valkoposkihanhikeittoa. Kärnän oman Instagram-päivityksen mukaan keitto meni kuin ”kuumille kiville”.

Kärnän mukaan pataan menneet valkoposkihanhet oli ammuttu Virossa, sillä Suomessa niitä saa ampua vain poikkeusluvalla, eikä niitä silloinkaan saa käyttää ravintona.

Valkoposkivapaa Helsinki on yksi Kärnän vaaliteemoista.

Pääministerin erikoinen tarjous

Pääministeri Sanna Marin (sd) taas tarjoili kansalle jotain hieman henkilökohtaisempaa. Iltalehden mukaan pääministeri irrotti hiuksen päästään ja tarjosi sitä huumetestistä kyselevälle kansalaiselle Porissa vaalitapahtumassa maaliskuussa.

Sanna Marin (sd) Porin Puuvillassa hetkeä ennen kuin hänen kerrotaan tarjonneen kansalaiselle hiusta päästään.

Lehdelle haastattelun antanut kansalainen kertoo kyselleensä pääministeriltä, eikö tämän olisi hyvä puhdistaa maineensa antamalla hiushuumenäytteen.

Marin meni viime kesänä vapaaehtoisesti kattavaan huumetestiin sen jälkeen, kun hänestä oli levinnyt bilevideoita. Huumetesti otettiin virtsasta.

Monen somekommentoijan mielestä testi olisi kuitenkin pitänyt ottaa hiuksista.

Nyt pääministeri olisikin tarjonnut Porissa uteliaalle kansalaiselle hiustaan testattavaksi.

”Hän sanoi, että voin viedä niitä testattavaksi, jos haluan. En ottanut vastaan, kun olin niin järkyttynyt”, kansalainen kommentoi Iltalehdelle.

Marin on vahvistanut tapahtuneen lehdelle.

Levyjä pyörittävä ulkoministeri

Ulkoministeri Pekka Haavisto (vihr) jalkautui z-sukupolven pariin muun muassa alkoholittomissa Sober furious -bileissä tammikuussa.

Ääniwallissa pidetyissä bileissä ulkoministeri soitti omien sanojensa mukaan ”meditatiivisiä iskelmiä”.

Kyseessä ei ollut ensimmäinen kerta, kun Haavisto toimi tiskijukkana. Kuvassa ”Dj Pexi” vuosimallia 2017.

Myös vuoden 2018 presidentinvaalin alla Haavisto keikkaili ahkerasti ympäri Suomea. Silloin valituksi tuli kuitenkin Sauli Niinistö, joka ei tietääksemme heittänyt keikkaa tiskijukkana.

Perussuomalaisten minielokuva(n traileri)

Myös perussuomalaiset ovat turvautuneet kulttuurituotteisiin vaalien alla, vaikka puolueen puheenjohtaja Riikka Purra pitääkin kulttuuria luksustuotteena.

Perussuomalaisten äänenkannattajan Suomen Uutisten tuottama Time traveller -minielokuva on kuulemma dystooppinen toimintarymistely, joka sijoittuu kuvitteelliseen tulevaisuuteen.

Last of Us -henkisen trailerin voi katsoa alta:

Varsinainen elokuva julkaistaan kuulemma ”myöhemmin”.

Hjalliksen rakasteluvideo

Liike Nytin ainoa kansanedustaja Harry ”Hjallis” Harkimo kummastutti Tiktok-käyttäjiä helmikuussa videolla, jossa hän paljasti menneisyydestään salaisuuden:

”Mä sain sydänkohtauksen Afrikassa, kun mä olin safarilla. Arvatkaa, mistä mä sain sen. Mä sain sen rakastelun jälkeen. Sen jälkeen mä sain sydänkohtauksen, ja kun me oltiin safarilla, sieltä oli vaikee toimittaa mut pois. Kesti viis tuntia ennen kuin mä pääsin hoitoon, mut leikkaus onnistu, ja tässä mä seison”, Harkimo kertoi.

Taustalle hän oli lisännyt Tiktokissa trendanneen räppäri Cledoksen (Vladislav Heponen) ja Jambon (Jami Kiskonen) Kilsoi-biisin.

Kortsu tykkäyksestä

Hieman samalla teemalla kuin Harkimo kampanjoi myös vihreiden ehdokas Jami Haavisto.

”Tiesitsä, että suomalainen nuori panee keskimäärin 112 kertaa vuodessa?” Haavisto aloittaa Tiktok-videonsa.

Hän lupaa arpoa vuoden panojen edestä kondomeja videosta tykänneiden kesken.

Seksi myy!

Paavo Väyrynen – varttunut mies Tiktokissa

”Vielä 60-luvulla eduskunnassa oli miltei pelkästään vanhoja miehiä”, Paavo Väyrynen (kesk) aloittaa Tiktok-videolla.

Paavo Väyrynen on... No, te kaikki kyllä tiedätte, kuka Paavo Väyrynen on.

Paavo Väyrynen vuonna 1994.

Videolla Väyrynen kertoo lakonisesti, kuinka naiset ovat hänen mukaansa vallanneet Suomessa politiikan johtopaikat.

”Minä olenkin kysynyt, että mahtuisikohan sinne nuorten naisten joukkoon tällainen varttunut mies?” Väyrynen kysyy.

Väyrynen kampanjoi sloganilla ”varttunut mies nuorten naisten joukkoon” myös ainakin lehtimainoksissaan.

