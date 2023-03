Kardashianien suosio on vuosikaudet perustunut rikkauksilla ja ylellisyydellä keimailuun. Kun se ei enää kiinnosta, mitä jää jäljelle?

Kardashian-Jennerit ovat länsimaisen populaarikulttuurin ehdoton hallitsijasuku.

He ovat jo yli vuosikymmenen ajan vaikuttaneet siihen, mikä on muotia ja millä tehdään rahaa.

Mutta nyt ilmassa on merkkejä, joista voi haistella dynastian olevan vaikeuksissa.

Vogue-lehden päätoimittajan Anna Wintourin huhutaan lyhentäneen tämän vuoden Met Galan vieraslistaa niin, että Kardashianeita tai Jennereitä ei olisi kutsuttu. Perheen jättäminen ulos näistä toukokuun alun kekkereistä olisi iso juttu, sillä esimerkiksi viime vuoden gaalassa Kim Kardashian ja Kylie Jenner olivat punaisen maton odotetuimmat hahmot.

Alamäestä kertoo myös someseuraajien ulosmarssi. Kylie Jenner joutui vastikään luovuttamaan Instagramin seuratuimman naisen kruununsa Selena Gomezille. The Dailyn Mailin mukaan Kylie menetti viikossa miljoona seuraajaa.

Laskussa on myös perheen reality-ohjelman suosio. Keeping up with the Kardashians -sarjan ensimmäiset kaudet olivat hittejä niin katsojalukujen kuin yleisön vastaanotonkin valossa. Uusi The Kardashians -sarja taas on menestynyt edeltäjäänsä nähden huonosti.

Kim Kardashian ja hänen perheenjäsenensä ovat brändänneet itsensä menestyviksi bisnesnaisiksi. Kimin muotoilevia alusasuja myyvällä Skims-tuotemerkillä meneekin hyvin, samoin kuin pikkusisko Kendall Jennerin 818 Tequilalla.

Mutta siihen menestys jääkin. Kylie Cosmetics on kaukana kulta-aikojensa menestyksestä, ketään ei kiinnosta Kourtney Kardashianin Poosh, ja Kimin KKW Beaty kuopattiin jo vuonna 2020.

Ehkä suurin merkki perheen vaikutusvallan vähenemisestä on kuitenkin se, etteivät he enää juurikaan pysty luomaan uusia trendejä.

Kaikki tämä on saanut ihmiset ympäri internetiä spekuloimaan Kardashianin suvun valtakauden lopun lähestyvän.

Mutta miksi dynastialla sitten menee huonosti? Siihen on ainakin kolme syytä.

1. Pandemia, ilmastokriisi ja talousvaikeudet veivät leuhkimisen muodista

Kris Jenner esittelee tv-sarjassaan yksiön kokoista herkkukaappiaan. Kylie Jenner näyttää Tiktokissa jättimäistä ja jättikallista merkki­laukku­kokoelmaansa. Ihmiset saavat pöyristellä, ihailla ja kadehtia.

Kardashian-Jennerit eivät ole koskaan hävenneet tai peitelleet varallisuuttaan. Päin vastoin: se on ollut heidän sisältönsä ydin.

Perhe on taitava antamaan yleisölle vilauksen siitä, millaista miljonäärin elämä on.

Fleksailu toimi aina 2020-luvulle asti.

Kun koronapandemia sulki maailman, ei kukaan halunnut katsoa sitä, kun Kardashianit lensivät yksityiskoneellaan bailaamaan yksityissaarelleen.

Perheen toistuvat yksityiskone­ylistykset eivät ole muutenkaan saaneet juuri arvostusta. Kylie Jenner esimerkiksi lentelee koneellaan alle puolen tunnin mittaisia matkoja.

Kontrasti hälyttäviin ilmastoraportteihin ja palavaan länsirannikkoon alkaa käydä liian suureksi.

2. Kauneusihanne on muuttunut

Moni alkoi aikanaan ihailla Kardashianeja, koska he olivat harvoja muodokkaampia naisia mediassa. Heissä oli samastumispintaa, jota muualta ei löytynyt. Siskokset toivat muodot muotiin.

On selvää, ettei Kardashian-lookkia saavuteta pelkällä salitreenillä ja lenkkeilyllä, vaikka Kardashianit haluavatkin ihmisten näin uskovan. Heidän vanavedessään esimerkiksi vaarallisesta brasilian butt lift -kauneusoperaatiosta tuli suosittu.

Nyt vallalla oleva vartaloihanne on kuitenkin muuttumassa. Muodokas ja treenattu kroppa näyttää olevan vaihtumassa takaisin 2000-luvun alusta tuttuun laihuuden ihannointiin, jota tuskin kukaan oikeasti kaipasi takaisin. Litteän vatsan tavoittelu näkyy esimerkiksi, että Ozempic-diabeteslääkkeen suosio laihdutuskäytössä on kasvanut. Kardashian-fanit tuntevat pettymystä, sillä siskokset tuntuvat kääntäneen kelkkansa.

Varsinkin Kimin ja Khloé Kardashianin ulkonäkö on muuttunut lyhyen ajan sisällä. Viime vuonna Kim hehkutti laihduttaneensa Met Gala -asunsa takia runsaat 7 kiloa kolmessa viikossa. Somessa spekuloitiin, että Kim olisi turvautunut laihduttamisessa juuri Ozempiciin.

Khloén laihtumista taas käsitellään useaan otteeseen The Kardashians -sarjan toisella kaudella. Eräässä kohtauksessa siskokset kertovat olevansa huolissaan Khloén alhaisesta painosta samalla kun hän itse vaikuttaa olevan onnellinen laihtumisestaan.

3. Z-sukupolvi arvostaa aitoutta

Tiktok-ajan somessa arvostetaan aitoutta, samastuttavuutta ja spontaaniutta eli kaikkea, mitä Kardashian-Jennerit eivät ole.

Some on täynnä viihdyttävämpää ja autenttisempaa draamaa, jota seurata Kardashian-Jenner-perheen tosi-tv:n sijaan.

Sellaista tarjoavat uuden ajan supervaikuttajat ja -julkkikset kuten Emma Chamberlain, Alix Earle tai Millie Bobby Brown. He laittavat Instagramiin meikittömiä kuvia tai näyttävät Tiktokissa aitoja tunteitaan.

The Kardashians -sarjan jaksot taas tuntuvat paikoitellen enemmänkin tunnin mittaisilta mainoskatkoilta kuin tosi-tv:ltä.

Lisäksi perheen tv-sarjoissa on useammin kuin kerran vääristelty tapahtumien aikajanaa ja esitetty jopa täysin keksittyjä asioita.

Klaanin jäsenten raskaudet, pettämiskohut, erot ja sisarusriidat vuotavat mediaan sattumalta aina juuri ennen sarjan uutta kautta.

Kardashianit ovat aina ymmärtäneet, että kaikki julkisuus on hyvää julkisuutta. Ei ole väliä, vihaavatko vai rakastavatko ihmiset, kunhan he puhuvat ja postaavat.

Vihalla ja halveksunnallakin vielä tienaa, mutta yleisön välinpitämättömyys on se, mikä lopulta sulkee rahahanat.

Jos z-sukupolvi ei jaksa kiinnostua siitä, mitä Kardashianien lavastetussa elämässä tapahtuu, on dynastia isoissa vaikeuksissa.

Artikkelissa on käytetty lähteenä myös Pop Culture Universitea -podcastin jaksoa The Kardashians Downfall is upon Us!, Slaten ICYMI-podcastin jaksoa Gwyneth Paltrow and the Ozempic Craze sekä Cruel World Happy Mind -Youtube-kanavan videota The End of the Kardashian Era: Losing Influence and Power.