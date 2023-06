Suositun Molybros-kanavan tubettajat, Ibrahim Manza ja Abdirahman Keinaan, haluavat kannustaa nuoria maahanmuuttajia tekemään videoita.

Monien mielestä Suomituben kulta-ajat saattavat olla jo takanapäin.

Näin todettiin esimerkiksi Ylen keväällä julkaisemassa Suomitube-dokumenttisarjassa, jossa monet vaikuttajat palasivat muistelemaan tubeuraansa.

Toisaalta alusta nostaa edelleen myös uusia tähtiä. Sellasia ovat etenkin Ibrahim Manza ja Abdirahman Keinaan, jotka tekevät videoita Youtubeen MolyBros-kanavalle.

Molybros tai tuttavallisemmin ”Iba” ja ”Keinaan” ovat keränneet suuren katsojajoukon vuoden 2018 jälkeen. Youtube-kanavaa seuraa 117 000 tilaajaa ja sen videoilla on lähes 14 miljoonaa katselukertaa.

Suosio näkyy myös somen ulkopuolella. Kaupungilla kaksikko tunnistetaan, ja fanit tulevat juttelemaan heille. Aluksi ystävykset näkivät vain tykkäykset ja kommentit videoidensa yhteydessä, mutta vuonna 2019 heitä alettiin pysäyttämään kadulla yhteiskuviin.

Nyt kaksikko on saapunut HS Nytin Ystäväkirja-podcastin nauhoituksiin puhumaan ystävyydestään ja Youtube-urastaan. Osana haastattelua he täyttivät myös alakoulusta tutun ystäväkirjan.

Yhteinen matka vaikuttajiksi ja videoiden tuottajiksi alkoi Myyrmäen jalkapallokentiltä.

Manza ja Keinaan ovat tunteneet toisensa alakoulusta saakka. Jalkapallo on yhdistänyt heitä jo ennen videoiden tekemistä, ja alun perin Manza haaveilikin ammattijalkapalloilijan urasta.

Jalkapallotreenit veivät paljon molempien aikaa samoihin aikoihin, kun kaksikko kiinnostui videoiden kuvaamisesta.

Yhteistä vapaa-aikaa he viettävät katsomalla Mestarien liigaa ja pelaamalla Fifa-videopeliä. Lisäksi he kannattavat samaa joukkuetta, FC Barcelonaa. Se on onni, sillä kaksikon mukaan eri joukkueiden kannattaminen loisi jännitteitä ystävyyteen.

”Tulisi kinastelua tosi paljon. Paljon debatteja olisi kyllä”, Keinaan sanoo.

Jalkapallohaaveet kuitenkin jäivät, kun Youtube vei heidät molemmat mennessään. Manza ja Keinaan toimivat yläkoulussa tukioppilaina ja saivat tehtäväkseen kuvata ja editoida opetusvideoita muille tukioppilaille.

Siitä lähti idea kuvata yhteisiä videoita myös omalle Youtube-kanavalle.

Kysyttäessä mistä he eivät pidä, vastaus on selkeä: kiusaamisesta. Ystävykset tekevät paljon työtä sen eteen, että he osoittaisivat positiivista roolimallia nuorelle yleisölleen.

Siksi he pyrkivät käyttämään seuraajien tuomaa vaikutusvaltaansa hyvään. Yksi merkittävimmistä saavutuksista heidän urallaan on ollut ala-ikäisiä kohtaan seksuaalissävytteisiä viestejä lähetelleiden miesten paljastaminen Youtube-videoilla.

Manza ja Keinaan tekeytyivät randomi.fi -sivustolla 13-vuotiaaksi tytöksi, joka etsi ikäistään keskusteluseuraa. Lopulta heille sateli kymmenittäin seksuaalissävytteisiä viestejä eri ikäisiltä aikuisilta.

Huijaus paljastui myöhemmin, kun he tapasivat vanhempia miehiä julkisella paikalla, kohdaten ja kyseenalaistaen miesten toimintaa. He ovat julkaisseet tapahtumista paljastusvideoita Youtube-kanavallaan kolme kertaa.

Kaksikko on kertonut välittäneensä miesten henkilötiedot, keskustelujen kuvakaappaukset ja tapaamisten videotallenteet viranomaisille, kertoo Yle.

Keinaan ja Manza tunnetaan muun muassa Youtube-videoista, joissa kysytään paljonko haastateltavien vaatteet ja kengät maksavat.

Videoillaan kaksikko haluaa myös kannustaa nuoria videokerronnan pariin. Tavoitteena on tehdä Youtuben tekijäjoukosta monimuotoisempi kuin aiemmin.

”Kuten maahanmuuttajataustaisia, koska tuntuu, että Suomessa ei ole paljon sellaisia, ketkä tekevät tubea. Maahanmuuttajataustaisia siis”, Keinaan sanoo.

Ystävykset eivät osaa vastata ystäväkirjan kysymykseen, jossa pohditaan heidän tulevaisuutta viidentoista vuoden päähän. Viiden vuoden päähän he kuitenkin antavat selkeän vastauksen: Molybrosin toiminta on laajempaa ja he ovat saaneet jalkansa visusti oven väliin myös television puolella.

Ystävyksillä onkin jo hyvä alku monipuolisesta mediatyöstä. He ovat vierailleet useissa televisio-ohjelmissa ja juontavat yhdessä Seksikkään-Suklaan eli Luyeye Konssin kanssa ohjelmaa Fleksaajat.

He ovat myös aloittaneet oman podcastin. Voisi siis sanoa, että tulevaisuudessa kaksikko haluaa olla tunnettu muustakin kuin katugallupeista, joista heidät kenties nyt parhaiten tunnetaan.

”Me ei haluta kategorisoida itseämme youtubettajiksi. Me halutaan tehdä montaa erilaista juttua, olla vaikka tosi-tv-tähtiä. Tehdä montaa erilaista juttua”, Manza sanoo.

Ystävyksien Youtube-ura on ollut täynnä viraaleja hetkiä. Kanavaa seuraamattomillekin ovat tuttuja lentävät lausahdukset, kuten ”Paljon sun outfitti maksaa?”, ”Chillisti” ja ”Onks toi fresh sun mielestä?”

Tämä on yllättänyt myös Manzan ja Keinaanin, etenkin vuonna 2019, kun heidän suosionsa kasvoi merkittävästi.

”Jengi vaan otti sanoja meidän suusta ja teki niistä isoja juttuja. Mä olin silleen, what?” Keinaan sanoo ja jatkaa:

”Tähän päivään asti saan kuulla siitä, että onks toi fresh sun mielestä? Se on niin hassua, kun mä huomaan, että ne on ihmisiä, ketkä on paljon meitä vanhempia. Tiedäks sillein kolme–nelikymppiset tulee sanoo tuosta. Kyl toi on ihan hullua.”

Molybros-kaksikko ei ole joutunut kohtaamaan ystävyyksiä järisyttäviä riitoja vuosien varrella. Yhteinen työnteko sopii melko tarkkaan jaetuilla rooleilla ja molemmat osallistuvat videoiden editointityöhön.

Youtuben hyvänä puolena he näkevät työskentelyn itsenäisyyden. Yhdessä tekeminen helpottaa asioita, vaikka laiskempina päivinä työtä on vaikeaa saada etenemään.

”Kun me tehdään kaikki itse, niin välillä voi olla, että molemmat on laiskoja. Jos olisi joku tuottaja tai kunnon iso tiimi, niin sä et voi olla laiska silloin”, Keinaan sanoo.

Palautteen antaminen ystävysten välillä on positiivista ja rakentavaa, eikä mollaamiselle ole tilaa Molybrosissa. Pientä kinastelua kuitenkin syntyy siitä, kumman videoidea on parempi kuin toisen.

Yhdestä asiasta he ovat kuitenkin varmoja, kun ystäväkirjassa kysytään, mikä on paras asia heidän ystävyydessään.

”Rehellisyys”, Keinaan vastaa.

”Me ollaan legit rehellisiä kaikista asioista. Jos olisi vaikka joku tosi paska idea, niin rehellisyys on se, mitä tarvitaan”, Manza jatkaa.