Kaksissa edellisissä eduskuntavaaleissa kommunisteja äänesti kaksi westendiläistä. Nyt heitä oli vain yksi.

Aatteen liekki on hiipunut Espoon Westendissä.

Olemme kertoneet sekä neljä vuotta sitten vuonna 2019 että kahdeksan vuotta sitten vuonna 2015 eduskuntavaalien jälkeen kahdesta westendiläisestä, jotka äänestivät molemmissa eduskuntavaaleissa kommunisteja.

Tänään käydyissä eduskuntavaaleissa tilanne on kuitenkin muuttunut. Nyt Suomen kommunistiselle puolueelle (skp) annettiin Westendissä nimittäin vain yksi ääni.

Kommunisteja äänestänyt kaksikko on ollut poikkeus asuinalueensa muutoin porvarillisessa idyllissä. Westend on tunnettu suurituloisten ihmisten asuinalueena ja on äänestys­käyttäytymiseltään Suomen kokoomuslaisimpia alueita.

Tilanne ei muuttunut näissäkään vaaleissa. Tulospalvelun mukaan Westendin alueella 60 prosenttia asukkaista äänesti kokoomusta.

Arvoitukseksi jää, onko kommunisteja sinnikkäästi Westendissä äänestänyt ihminen ollut sama vaaleista toiseen. Samoin vain arvailun varaan jää se, miksi puolueen äänisaalis jäi tällä kertaa alueella vain yhteen.

Koko maassa kommunistinen puolue oli kerännyt 3 043 ääntä, kun äänistä oli laskettu 99,1 prosenttia.