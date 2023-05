23-vuotias Isis Gaston eli tutummin Ice Spice aloitti uransa kirjoittamalla runoja ja lyriikoita Iphonensa muistiinpanoihin. Kesällä hän esiintyy myös Suomessa.

Jos kuluneelta vuodelta pitäisi valita yksi räpin nousija, olisi vastaus ainakin Tiktokissa aikaa viettäneille selkeä: Ice Spice.

Ice Spice eli Isis Gaston nousi räpin valtavirtaan viimeistään loppuvuodesta 2022 julkaistulla kappaleellaan Munch (Feelin' U). Helmikuussa hän räppäsi PinkPantheressin kappaleesta tehdyssä remixissä Boy's a Liar Pt. 2. Kappale ylsi kolmannelle sijalle Billboard Hot 100 -listalla.

Tähän mennessä 23-vuotiasta räppäriä on jo ehditty tituleerata jo räpin uudeksi prinsessaksi sekä ihmisten prinsessaksi (eng. the people’s princess), joka on tuttu prinsessa Dianan lempinimenä.

Gaston on uuden sukupolven räppäri, joka riimittelee noin kahden minuutin mittaisissa kappaleissaan sulavasti ja itsevarmasti ihmissuhteista, seksistä ja itsensä rakastamisesta.

Ja kuten uuden sukupolven artisteilla yleensä, on hänen suosionsa somessa valtaisaa. Instagramissa hänellä on 7,4 miljoonaa seuraajaa ja Tiktokissa hänen videonsa keräävät kymmeniä miljoonia näyttökertoja.

Elokuussa Ice Spice esiintyy Blockfesteillä, mutta hän ei ole vielä monille tuttu nimi Suomessa. Kuka hän siis on?

Isis Gaston syntyi 1. tammikuuta 2000 New Yorkissa, Bronxin kaupunginosassa. Hän innostui hiphopista jo 7-vuotiaana.

Siihen vaikutti ainakin 2000-luvun alkupuolella pinnalle noussut räppäri Nicki Minaj, jota Gaston on kertonut lukuisissa haastatteluissa ihailevansa. Huhtikuussa räppärit julkaisivat yhteisbiisin Princess Diana with Nicki Minaj.

Yläkoulussa ja lukiossa Gaston kirjoitti runoja ja sanoituksia Iphonensa muistiinpanoihin. Vapaa-ajallaan hän työskenteli Wendy’s-pikaravintolassa ja Gap-vaatekaupassa.

Lukion jälkeen hän alkoi tehdä musiikkia ja lähti opiskelemaan viestintää, mutta keskeytti opintonsa toisena vuonna.

”Lähdin, koska minusta tuntui, että olin väärässä paikassa”, Gaston kertoi XXL-verkkosivustolle.

Samoihin aikoihin tapahtui jotain yllättävää: Gaston osallistui räppäri Erica Banksin Buss It -kappaleesta tehtyyn haasteeseen, josta tuli viraalihitti Twitterissä.

Kyllä, luit oikein, Twitterissä.

Videon alussa meikitön Gaston on pukeutunut kotivaatteisiin, mutta puolivälissä video vaihtuu ja ruudulle ilmestyy laittautunut Gaston yllään vihreä ihonmyötäinen mekko.

Maaliskuussa 2021 Gaston julkaisi debyyttisinkkunsa, Bully Freestyle, joka oli tehty yhdessä musiikkituottaja RiotUSA:n kanssa.

Varsinainen käännekohta tapahtui kuitenkin marraskuussa 2021, kun hän julkaisi kappaleen No Clarity.

Siihen saakka Gaston oli käyttänyt peruukkeja, pukeutunut korkokenkiin ja hienoihin bilevaatteisiin, koska ajatteli sen olevan kaava, jota musiikkiteollisuudessa menestyvän artistin täytyi noudattaa.

Tyyli ei kuitenkaan purrut kuulijoihin, ja Gastonin kappaleet hän omien sanojensa mukaan ”floppasivat” kerta toisensa jälkeen. Niinpä lopulta hän päätti ”palata juurilleen”.

No Clarityn musiikkivideolla nähdään tutunnäköinen Ice Spice, joka kävelee, räppää ja twerkkaa itsevarmasti niin kaduilla kuin ruokakaupassa.

Hänellä on rento oranssi toppatakki, yhteensopivat legginsit ja napapaita, Niken Air Jordan -kengät sekä tietenkin oranssit, kiharat hiukset, joista on tullut hänen tavaramerkkinsä. Päätös vaihtaa tyyliä kannatti.

”Olin oma itseni ja näyttökertani alkoivat kasvaa. Ajattelin, että nyt aion olla vain olla kuka olen”, Gaston sanoo Cutin haastattelussa.

Oranssit kiharat hiukset ovat yksi Ice Spicen tavaramerkeistä.

Oranssien hiuksen lisäksi räppärin tunnistaa y2k-henkisestä muodista eli napapaidoista, matalavyötäröisistä farkuista, minihameista, glitter-koruista ja näyttävistä kuoseista.

Tyyli on tunnistettava ja myös jäljiteltävissä: Viime halloweenina räppäri Lil Nas X pukeutui farkkushortseihin, vihreään tuubitoppiin ja oranssiin peruukkiin, aivan kuten Ice Spice musiikkivideollaan Munch (Feelin' U).

Munch oli Gastonin uran toinen käännekohta. Viime elokuussa julkaistulla kappaleella Gaston räppää hänestä kiinnostuneesta miehestä ja nimittää häntä termillä ”munch”, joka verkkosivusto Pitchforkin mukaan tarkoittaa avutonta ja hölmöä miestä.

Englanninkielinen urbaani sanakirja antaa nimitykselle kuitenkin suoremman määritelmän. Eniten tykkäyksiä keränneen selityksen mukaan munch on henkilö, joka on hyödyllinen vain suuseksin antamiseen.

He want my body, he tellin' me, ”Please”

I'm walkin' past him, he sniffin' my breeze

Minuutin ja 44 sekuntia kestävä kappale nousi Billboardin 5. sijalle Bubbling Under Hot 100 -listalla. Spotifyssä sillä on tällä hetkellä yli 70 miljoonaa kuuntelukertaa.

Maaliskuussa Elle-lehti uutisoi: ”North Westin uusi ’lastenhoitaja’ Ice Spice on Tiktokin kuumin räppäri, ja olemme koukussa hänen energiaansa”.

Artikkeli kertoo Tiktok-videoista, joita räppäri teki yhdessä Kim Kardashianin ja Kanye Westin lapsen, luultavasti maailman seuratuimman 9-vuotiaan, North Westin kanssa. Videolla West, hänen kaverinsa ja Gaston tanssivat Gastonin kappaleiden tahtiin.

Monet Gastonin fanit ovatkin North Westin tapaan häntä itseään nuorempia. Tästä räppäri on saanut kuulla esimerkiksi neljältä pikkusisarukseltaan:

”Kaikki sisarukseni kertovat, kuinka he näkevät minut jatkuvasti Tiktokin fypillä”, hän kertoi XXL-lehden haastattelussa.

Gastonin suosiota selittää ainakin se, että monista hänen kappaleistaan on tullut Tiktok-hittejä.

Niitä ovat esimerkiksi lokakuussa julkaistu Bikini Bottom, joka leikittelee Paavo Pesusienen tunnusmusiikilla sekä brittilaulaja PinkPantheressin kanssa tehty Boy's a Liar Pt. 2. Jälkimmäisestä on tullut molempien artistien tähänastisen uran isoin hitti, ainakin jos katsotaan näyttökertoja.

Ice Spicen lokakuussa 2022 julkaistussa Bikini Bottom -kappaleessa leikitellään Paavo Pesusienen tunnusmusiikilla.

The Atlantic arvioi Boy's a Liar Pt. 2 -kappaleen olevan kiistatta tarttuva ja nimesi sen suurimman onnistumisen olevan ”hyöhenenkevyt tunne”, joka kappaleesta syntyy.

Mutta paljon on vielä tekemättä, toteaa Gaston itse.

”Olen juuri aloittanut urani, joten minulla edessä on vielä matka ennen kuin olen tyytyväinen. Haluan, että minut muistetaan kaikista niistä asioista, joita en ole vielä ehtinyt tehdä”, hän sanoo XXL-lehdelle.

Huhtikuun 12. päivä Gaston jakaa Instagram-tililleen kuvia Paper magazine -verkkolehden tuoreesta haastattelusta. Alle vuorokaudessa julkaisu kerää yli 1,4 miljoonaa tykkäystä.

Julkaisun kommenttikentän ylimmässä kommentissa on Tiktokista tuttu hokema, joka täydennetään milloin kenenkin nimellä:

”Jos Ice Spicella on miljoona fania, olen yksi heistä. Jos Ice Spicella on yksi fani, se olen minä. Jos Ice Spicella ei ole yhtään fania, olen kuollut.”

Silläkin on yli tuhat tykkäystä.

Ice Spice esiintyi Rolling Loud -festivaaleilla 5. maaliskuuta Kaliforniassa.

