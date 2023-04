Love is Blind on ”kuraisinta tositelevisiota”, mutta silti se lumoaa, sanoo sosiologi Anu Katainen

Sosiologi Anu Kataisen mukaan Love is Blindissä vaikeudet alkavat, kun osallistujat tutustuvat siihen, kuinka uusi kumppani elää.

Love is Blindin idea on yksinkertainen. Naiset ja miehet deittailevat toisiaan ”podeissa”, joissa treffikumppanin kuulee muttei näe. Tarkoituksena on luoda suhde, joka perustuu sisimpään, ei ulkonäköön.

Kun pareja muodostuu, he menevät kihloihin ja näkevät vihdoin toisensa. Sitten käydään pikavauhtia lomalla, muutetaan yhteen ja tavataan perhettä. Lopussa on häät, joissa parit päättävät, sanovatko he tahdon.

Tällä hetkellä Netflixissä on katsottavissa sarjan jenkkiversion neljäs kausi.

Sarja brändää itseään ”sosiaalisena kokeena”, jossa vihdoin selviää, onko rakkaus sokeaa. Sarjan katsojat kuitenkin ymmärtävät nopeasti, että kyse on puhtaasta tosi-tv-draamasta.

Soitimme sosiologin dosentti Anu Kataiselle ja kysyimme, mitä mieltä hän on Netflixin hittisarjasta?

Sosiologian dosentti Anu Katainen Helsingin yliopistosta.

”Sarja onnistuu yhdistämään kuraisinta jenkki-tosi-tvtä siihen, että siellä pilkahtelee ihan aitoja juttuja.”

Katainen on analysoinut aiemmin Ensitreffit alttarilla -sarjaa Ilmiömedian blogeissa, jossa hän tarkkaili osallistujien käytöstä sosiologin silmin.

Love is Blind -sarjassa (suom. Onko rakkaus sokea?) hänestä erityisen kiinnostavia ovat parien ensitapaamiset kasvokkain sekä kohtaukset, joissa tuoreet parit tapaavat perheitään.

Yhdysvaltojen versiossa osallistuja yhdistää yleensä sama kotikaupunki. Uusimmalla kaudella lähes kaikki asuvat Seattlessa. Sen sijaan osallistujat tulevat hyvin erilaisista taustoista. Osa on todella varakkaita, osa taas tulee hyvin vaatimattomista oloista, eroja on myös kulttuurissa ja uskonnossa.

Kataisen mukaan on mielenkiintoista katsoa, miten ulkonäön lisäksi parien suhteen onnistumiseen vaikuttaa koko muukin elämä.

”Vaikeudet alkavat usein silloin, kun tutustutaan siihen, miten kumppani oikein elää.”

Sarjan valtavan suosion myötä osallistujista on tullut julkkiksia ja heitä riepotellaan varsinkin Yhdysvalloissa lehtien sivulla ja somessa.

Anu Kataisen mukaan tähän liittyy Love is Blindin suurin eettinen ongelma. Hänen mukaansa sarja vaurioittaa joitain osallistujia todella pahasti.

”Ekan kauden jälkeen olin varma, että tätä ei varmaan voida enää toistaa, että tässä kävi näille joillekin niin köpelösti. Kolmannen kauden jälkeen olin varma, että nyt ei varsinkaan enää.”

Katainen arvelee, ettei tuotanto juuri aseta osallistujille kriteerejä. Sarjaan otetaan ihmisiä, joille tosi-tv-näkyvyys voi osoittautua liian raskaaksi tai joille osallistuminen tuo pintaa aiempiin parisuhteisiin liittyviä traumoja.

”Ulkonäkö tuntuu olevan isompi tekijä kuin se, että kestääkö tämä ihminen tätä.”

Rakkausrealityn tuotanto ei ole ainakaan julkisesti tuonut esiin sitä, että osallistujat saisivat kuvausten aikana ammattilaisen tukea.

Lisäksi Katainen pitää eettisesti arveluttavana sitä, että osallistujia kuvataan usein kovassa humalassa.

”Tämä on vähän kuin yhdistelmä Ensitreffit alttarilla ja Temptation Islandia.”

Love is Blindissa, kuten Temppareissakin, on usein bileitä, joissa juodaan alkoholia. Lisäksi Love is Blindissakin paikalla on kilpakosijoita, jotka yrittävät rikkoa parin suhteen.

Sarjaa on kritisoitu esimerkiksi siitä, että se vahvistaa mielikuvaa sinkuista epäonnistuneina ihmisinä ja avioliitosta takuuna onnesta.

Anu Katainen on osittain eri mieltä, sillä sarjassa on nähty useampi pari, joiden kohdalla katsoja toivoo, että alttarilla sanotaan ei ja annetaan toisen osapuolen kuulla kunniansa.

Tällainen pari nähtiin esimerkiksi sarjan kolmannella kaudella, kun Deepti Vempati jätti alttarille häntä koko kauden ajan huonosti kohdelleen Shake Chatterjeen.

Kuten kaikissa tosi-tv-sarjoissa leikkaamisella saa paljon aikaan. Love is Blind on tunnettu rajusta leikkaamisesta.

Viime kauden jälleennäkemisjaksossa esimerkiksi näytettiin kuvamateriaalia, joka muutti monen katsojan käsityksen Zanab Jaffreystä. Surullisen kuuluisassa ”mandariinikohtauksessa” nähtiin, että Jaffrey on vääristellyt kumppaninsa sanomisia.

Somessa on myös spekuloitu, että sarjan erikoiset kultaiset lasit (joita osallistujat käyttävät kaikkialla) ovat läpinäkymätöntä materiaalia sen takia, että katsoja ei näe nesteen pinnan vaihtelusta, että keskustelu olisi leikattu kronologisesti väärään järjestykseen.

Chelsea Griffin (vas.) ystävineen viettämässä naisten polttareita. Ravintolassakin käytetään sarjan omia kultaisia kuppeja.

Kataisen mukaan Love is Blind on yksi tosi-tv:n ääriesimerkkejä siinä, miten leikkaamalla manipuloidaan katsojia ja saadaan katsoja jopa vihaamaan jotakuta sarjan hahmoa.

Katainen uskoo, että konseptin voisi toteuttaa Suomessakin, mutta se saattaisi muistuttaa enemmän Ensitreffit alttarilla -sarjaa.

Hän myös pohtii sitä, olisiko avioliitto suomalaisille osallistujille niin iso palkinto, että he olisivat valmiita kosimaan muutaman päivän tuntemisen jälkeen ja jatkamaan sarjassa vaikeuksista huolimatta.

Vaikka rakkaus voikin olla sokeaa, moni suomalainen varmasti etsii sitä mielellään jostain muualta.