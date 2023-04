Kokosimme yhteen kattavan paketin tulevasta velhosarjasta.

Harry Potter -kirjoista tehdään sarja, mediayhtiö Warner Bros. Discovery tiedotti huhtikuussa. Tuotantoyhtiön mukaan tv-sarjan on tarkoitus olla ”uskollinen sovitus” J.K. Rowlingin kirjoista.

Julkistuksen yhteydessä sosiaaliseen mediaan roiskaistiin puolen minuutin mainos, joka ei anna katsojille oikein mitään:

Seitsemästä Harry Potter -kirjasta tehtiin 2000-luvulla megasuositut kahdeksan elokuvaa, joista viimeisimmän julkaisusta tulee kuluneeksi ensi kesänä kaksitoista vuotta.

Montaa Potter-fania mietityttää, onko sarjan tekeminen kirjoista todella tarpeen tässä vaiheessa. Tiktok-videoissa fanit kertovat, kuinka he olisivat halunneet mieluummin nähdä esimerkiksi spin-off-sarjoja:

Millaisen sarjan olisi voinut saada esimerkiksi Tom Valedron eli Lordi Voldemortin elämästä? Tai esimerkiksi Tylypahkan perustajien tarinasta? Puhumattakaan Maraudereista (Kuutamo eli Remus Lupin, Matohäntä eli Peter Piskuilan, Anturajalka eli Sirius Musta ja Sarvihaara eli James Potter).

No, joka tapauksessa pikajuna liikkuu jo, joten nyt on vain hypättävä kyytiin. Kokosimme yhteen, mitä sarjasta tiedetään ja huhutaan sekä mitä siltä odotetaan.

Mitä, missä, milloin?

Ei kannata pidätellä hengitystä: uusi Potter-sarja tulee näillä näkymin vasta vuonna 2025 tai 2026.

Sarja julkaistaan tuotantoyhtiön uudelleenbrändätyssä Max-suoratoistopalvelussa, joka yhdistää suoratoistopalvelut HBO Maxin ja Discovery Plusin.

Ainakin sosiaalisessa mediassa pidetään jo totuutena, että tuotantokausia tulisi olemaan seitsemän. Kirjoja on yhteensä kahdeksan, koska seitsemäs osa on jaettu kahteen kirjaan. Tuotanto on kertonut tiedotteessaan, että sarjan on tarkoitus kestää vuosikymmenen ajan.

Emma Watson, Rupert Grint ja Daniel Radcliffe näyttelivät Potter-elokuvissa noin kymmenen vuotta.

J.K. Rowling vahvasti mukana

Televisiosarjan vastaavana tuottajana toimii Harry Potterin maailman luonut kirjailija J.K. Rowling.

On varsin tavallista, että suositun kirjasarjan luoja otetaan mukaan remmiin, kun tarinoita filmatisoidaan. Rowlingin läsnäolo voi kuitenkin vaikuttaa siihen, suostuvatko elokuvasarjassa olleet näyttelijät mukaan tuotantoon.

Myös monet Harry Potter -fanit ovat sosiaalisessa mediassa vastustaneet kirjailijan läsnäoloa sarjan teossa, kertoo esimerkiksi verkkosivusto Screen Rant.

Rowlingia on syytetty viime vuosina transfobiasta. Hän on muun muassa painottanut Twitterissä syntymässä määriteltyä sukupuolta sen sijaan, mihin sukupuoleen ihmiset identifioituvat.

Esimerkiksi Daniel Radcliffe, Emma Watson ja Rupert Grint ovat tuominneet Rowlingin transihmisiä koskeneita kommentteja.

Rowlingin maine ei ole kuitenkaan aiemmin vaikuttanut esimerkiksi siihen, kuinka Harry Potter -maailmaan sijoittuvat tuotteet menestyvät. Esimerkiksi helmikuussa julkaistu videopeli Hogwarts Legacy nousi suursuosioon, vaikka jotkut boikotoivatkin sitä Rowlingin takia.

Adam Driver Kalkaroksena?

Tuotanto on kertonut medialle pitävänsä silmiä auki ja korvia höröllään muun muassa uusien Harry Potterin, Ron Weasleyn ja Hermione Grangerin varalta.

The Times -lehden mukaan osa näyttelijöistä tullaan roolittamaan sarjaan avoimen haun kautta. Nuoria näyttelijöitä etsitään muun muassa sosiaalisesta mediasta ja paikallisista teatterikerhoista.

Toki huhumylly suurempien roolien ympärillä pyörii jo.

Brittiläinen Radio Times -lehti on spekuloinut esimerkiksi sillä, että Adam Driverista tulisi uusi Severus Kalkaros. Samaisessa artikkelissa sanotaan, että Draco Malfoyta elokuvissa näytellyt Tom Felton olisi luonnollinen valinta näyttelemään Malfoyn isää Luciusta sarjassa.

Draco Malfoyta elokuvissa näytelleen Tom Feltonin on spekuloitu näyttelevän sarjassa Dracon isää Luciusta.

Tech Advisorin mukaan kukaan elokuvissa näytelleistä ei kuitenkaan ole vihjaillut paluustaan taikamaailmaan.

Minerva McGarmiwan roolin on huhuttu menevän Emmy- ja Oscar-palkitulle brittinäyttelijä Helen Mirrenille.

Monessa brittimedian artikkelissa ja tavisten tekemissä Tiktok-videoissa Harry Potterin rooliin veikataan nuorta näyttelijää Toby Woolfia. Lapsitähti on näytellyt muun muassa Sex Pistols -yhtyeestä kertovassa Pistol-minisarjassa (2022) ja Rare Beasts -elokuvassa (2019).

Ron Weasleyn rooliin on veikattu Joshua Pickeringia, joka on näytellyt muun muassa Peter Pan & Wendy -elokuvassa (2023). Hermione Grangerin roolin taas on spekuloitu menevän Bronte Carmichaelille, joka on näytellyt muun muassa Star Wars: Andor --elokuvassa (2022).

Mitä toivomme sarjalta?

Harry Potter -kirjASARJAN osat kattavat aina yhden lukukauden noitien ja velhojen koulussa Tylypahkassa (lukuun ottamatta viimeisiä kirjoja, joissa seikkaillaan paljon koulun ulkopuolella). Elokuvia tehdessä on täytynyt rajata pois osa kirjojen tapahtumista, hahmoista ja juonilinjoista.

Nyt olisi siis oiva tilaisuus tarttua niihin asioihin, jotka jäivät puuttumaan elokuvista.

Missä taikaolennot?

Kotitonttu Dobby on merkittävä hahmo tarinassa, mutta elokuvissa Dobbya nähdään aika vähän ja miltei kokonaan vain Tylypahkan ulkopuolella.

Kirjasarjassa Dobby kuitenkin työskentelee jonkin aikaa koulun keittiössä. Kun Hermione kuulee, että kotitontut työskentelevät ilman palkkaa huonoissa työoloissa oppilaiden ja henkilökunnan ruoan eteen, hän suuttuu ja alkaa vaatia kotitontuille oikeuksia. Näin syntyy S.Y.L.K.Y. (eng. S.P.E.W.) eli Samat Yhteiset Lait Kotitontuillekin -Yhdistys, johon Hermione yrittää värvätä jäseniä.

Missä Riesu?

Elokuvissa kaikenlaisten Tylypahkassa asuvien olentojen rooli jää ylipäätään Hiinokkaa (Hagridin hevoskotkaa) lukuun ottamatta aika pieneksi.

Kirjoissa muun muassa Tylypahkassa asuva räyhähenki Riesu on tärkeä hahmo. Se aiheuttaa yleistä kaaosta ja kiusoittelee oppilaita, mutta kuitenkin taistelee oppilaiden puolella muun muassa Dolores Pimennon hirmuhallintoa ja lopulta myös Voldemortia vastaan Tylypahkan taistelussa.

Missä Ginnyn persoona?

Monen fanin mielestä Ginny Weasley, josta tulee lopulta Harry Potterin vaimo ja lasten äiti, jää elokuvissa hyvin pliisuksi hahmoksi. Tästä syystä kaksikon rakkaustarina ei ole leffasarjassa kovin uskottava.

Moni toivoisi, että tulevassa sarjassa Ginnyn persoona tulisi enemmän näkyviin. Kirjoista sitä löytyy.

Huispauksella on kirjoissa isompi rooli kuin elokuvissa.

Huispaus!

Huispaus on velhomaailman suosituin urheilulaji ja sitä harrastetaan tietysti myös Tylypahkassa. Elokuvissa yksikään tupa ei ikinä voita huispausturnausta, vaan kauden matseja näytetään sieltä täältä.

Kirjoissa huispaus ja tupamestaruudet ovat suuremmassa roolissa, sillä huispaus on Harrylle yksi tärkeimmistä asioista koko maailmassa.

Missä taustoitus?

Elokuvasarjassa moni asia jää pinnalliseksi – etenkin tärkeiden hahmojen taustatarinat. Voldemortin lapsuudesta näytetään vain pieniä välähdyksiä, samoin Kalkaroksen. Tylypahkan rehtori Albus Dumbledoren ”suuri suunnitelma” jää hähmäiseksi ja Draco Malfoystakin jää elokuvien perusteella paha maku suuhun.

Kirjasarjassa Harry Potterin kouluaikainen verivihollinen Draco Malfoy uhmaa lopulta pimeyden voimia ja Voldemortia, mutta elokuvasarjassa hänestä jää lopulta pelkurimainen kuva.

On siis lukemattomia asioita, joita sarjassa voisi tehdä eri tavalla kuin elokuvissa tehtiin. Se, otetaanko fanien toiveet huomioon, jää tuotannon päätettäväksi.

Iso merkitys on sillä, kenelle sarja lopulta suunnataan. Tosifaneille vai uudelle yleisölle, jolle Harry Potter -maailma ei ole ennestään niin tuttu?