HS Nyt soitti Instagramissa @tinderonpaskapeli-tiliä ylläpitävälle Minna Kuosmaselle ja kysyi, mitkä ovat deittiprofiilien ”punaisia lippuja”.

Tinder-konkari Minna Kuosmasen mielestä miesten deittiprofiileissa on ”misogynian kaikua”.

”Mitä yhteistä on hapella ja orgasmilla? Mua ei kiinnosta, saatko kumpaakaan.” Mies, 31.

”Haetaan fistausreikää.” Mies, 32.

Muun muassa tällaisiin deittiprofiileihin on törmännyt oululainen radiojuontaja ja Tinder-konkari Minna Kuosmanen. Deittisovellukset ovat hänen mielestään ”aikamoinen viidakko, joissa liikkuu monenlaista hiihtäjää”.

Deittisovelluksia löytyy tällä hetkellä joka lähtöön. On esimerkiksi kristillinen Valo, Yhdysvalloissa suosittu Hinge sekä Bumble, jossa vain naiset voivat aloittaa keskustelun, mikäli kyse on heteroparista.

Sovelluksista vanhin ja ladatuin on kuitenkin Tinder. Sen parissa myös Kuosmanen on viettänyt runsaat kymmenen vuotta. Hän on siis lähes asiantuntija tinderöinnissä.

Minna Kuosmanen pitää Tinder-aiheista meemitiliä, jossa käydään aktiivista keskustelua deittailusta.

Kuosmanen on kääntänyt deittailuskenen ankeahkon todellisuuden huumoriksi. Hänen vuonna 2020 perustetulla meemitilillään @tinderonpaskapeli on yli 5 000 seuraajaa.

Kuosmanen muun muassa jakaa tilille esimerkiksi kuvakaappauksia Tinder-profiileista ja käymistään keskusteluista. Tilillä käydään aktiivista keskustelua deittailusta, tasa-arvosta ja incel-kulttuurista.

Hänen mielestään monissa miesten deittiprofiileissa on ”misogynian kaikua”. Misogynialla tarkoitetaan vihaista suhtautumista naissukupuolta kohtaan.

”Bioissa luetellaan, kuinka joitain ällöttää meikatut ja pumpatut naiset. Ethän sä työhaastatteluunkaan mene sellaisella asenteella, että ei ainakaan sitä ja tätä”, Kuosmanen sanoo.

Deittiprofiilin ”varoitusmerkit” (eng. red flags) Minna Kuosmasen mukaan:

Pelkkä pituus (Valtaosaa ei kiinnosta, kuinka pitkä olet.)

”Ei-listaukset” (Kerro mieluummin, mistä pidät.)

Perunalla otetut kuvat (Alaviistosta otettu epäselvä kuva ei imartele ketään.)

Kummelivitsit (Ne eivät toimi.)

Kuten arvata saattaa, Kuosmasen meemitili on herättänyt hilpeyden lisäksi ärsytystä. Hän epäilee, että jotkut kokevat hänen kirjoituksensa henkilökohtaisena hyökkäyksenä heitä kohtaan.

”Minusta on käyty keskustelua esimerkiksi Ylilaudalla värikkäin sanankääntein ja menty henkilökohtaisuuksiin.”

Kuosmasen mukaan myös osa naisten deittiprofiileista on konservatiivisia ja lyttääviä.

”Yhdessä luki esimerkiksi, että ei mitään vihervassariluusereita.”

Mitä deittiprofiiliin sitten kannattaa laittaa? Kuosmasen mielestä on hyvä aloittaa siitä, että esittelytekstissä kertoo jotain muutakin kuin esimerkiksi oman iän ja paikkakunnan.

Profiilissa voi luetella vaikkapa omia mielenkiinnonkohteita ja kertoa omista harrastuksista. Kuosmasen mukaan on hyvä kertoa myös rehellisesti, mitä sovelluksesta etsii.

Tärkeintä on kuitenkin pitää vaikeuksista huolimatta pää pystyssä.

”Ei Tinderissä kannata kyynistyä. Paljon siellä on myös hyviä tyyppejä ja ihan tavallisia ihmisiä.”