Sininen varmennusmerkki muuttui maksulliseksi, paitsi tietyille julkkiksille, jotka eivät oikeastaan edes haluaisi koko merkkiä.

Twitterin sininen varmennusmerkki oli aiemmin eräänlainen statussymboli, mutta nyt siitä on tullut boikotoinnin kohde ja jopa häpeän aihe.

#BlockTheBlue-aihetunnisteella levinnyt liike kehottaa ihmisiä estämään käyttäjät, jotka ovat maksaneet miljardööri Elon Muskin omistamalle someyhtiölle sinisestä symbolistaan.

Samaan aikaan sininen merkki on ilmestynyt takaisin ihmisille, jotka eivät ole siitä maksaneet.

Käydään ensin läpi, mistä on kyse.

Maailman rikkain ihminen Elon Musk siirtyi 44 miljardilla dollarilla ostamansa Twitterin johtoon viime vuoden lokakuussa, ja on sittemmin herättänyt erilaisilla alustaa koskevilla tempauksillaan huomiota ja hämmennystä.

Musk on muun muassa antanut potkut yli 80 prosentille Twitterin henkilö­kunnasta ja lakkauttanut Twitterin emoyhtiön. Maaliskuussa Musk pahoitteli pilkattuaan irtisanottua sairasta työntekijäänsä. Huhtikuussa Musk muutti Twitterin selainversion logon hetkellisesti meemidogeksi.

Kenties sekavinta Muskin ajan Twitterissä on kuitenkin ollut poukkoilu sinisten merkkien suhteen.

Musk ilmoitti jo pian Twitterin johtoon siirtymisensä jälkeen uudistuksesta, jossa käyttöön tulisi joukko maksullisia varmennusmerkkejä.

Hän kirjoitti twiitissään marraskuussa, että siniset symbolit jakavat käyttäjät eliittiin ja alamaisiin.

”Valta kansalle! Blue kahdeksalla dollarilla kuussa”, Musk twiittasi.

Suunnitelma maksullisesta varmennuksesta ei herättänyt käyttäjissä riemunkiljahduksia. Useat amerikkalaiset julkkikset ilmoittivat poistuvansa palvelusta, mikäli muutos toteutuisi.

Kun Twitter Blue lanseerattiin muutaman päivän päästä, se aiheutti kaaoksen. Twitteriin alkoi tulvia yrityksiä ja julkisuuden henkilöitä esittäviä parodiatilejä. Twitter Bluen myyminen keskeytettiin.

Joulukuussa Twitter Blue teki paluun, ja maaliskuussa Musk ilmoitti, että siniset symbolit viedään huhtikuussa pois kaikilta, jotka eivät lyö luottokorttiaan tiskiin.

Sinisestä symbolista eli Twitter Bluesta pitää maksaa Suomessa noin 10 euroa kuukaudessa. Yrityksille ja organisaatioille varattu kultainen varmennusmerkki taas maksaa Suomessa 1­178 euroa kuukaudessa.

Viime viikolla, huhtikuun 20. päivä, tilien aitoutta viestineet alkuperäiset varmennusmerkit katosivat.

Myös Helsingin Sanomien ja HS Nytin siniset merkit poistuivat. HS:llä ei näillä näkymin ole aikomusta maksaa Twitter Bluesta.

Hämmennys kuitenkin jatkui. Parin päivän sisällä moni julkkis kertoi nimittäin saaneensa merkkinsä takaisin, vaikka he eivät olleet maksaneet Twitter Bluesta.

Esimerkiksi kirjailija Stephen King ja koripalloilija LeBron James kertoivat merkin ilmestyneen takaisin, vaikka heillä ei sanojensa mukaan ole aikomustakaan pulittaa Twitterille pennin pyörylääkään.

Twitterin perusteella osa julkkiksista on myös palannut haudan takaa varmistamaan tilinsä. Sininen täppä ilmestyi nimittäin esimerkiksi vuonna 2009 kuolleen laulaja Michael Jacksonin, vuonna 2018 kuolleen julkkiskokki Anthony Bourdainin ja vuonna 2018 murhatun toimittaja Jamal Khashoggin tileille.

”Tämä tili on varmennettu, koska se on Twitter Bluen tilaaja ja käyttäjä on vahvistanut puhelinnumeronsa”, sinisen merkin vieressä kerrotaan.

Osa merkin takaisin saaneista ihmisistä on todennut suoraan, että ei halua sitä.

Esimerkiksi Twitterissä yli 1,7 miljoonalle seuraajalleen hassutteleva nimimerkki @dril on aktiivisesti jakanut #BlockTheBlue-kampanjaa. Kuin piikittelevänä kuittina käyttäjän tilille lisättiin sininen varmennusmerkki.

”He saivat minut. Olen kusessa”, käyttäjä twiittasi.

Kun malli Chrissy Teigen jakoi twiitin, sai hänkin merkin itselleen.

”Antavatko he näitä nyt rangaistuksena”, Teigen kyseli.

Myöhemmin Teigen kertoi onnistuneensa hankkiutumaan merkistä eroon.

Itsenäisesti Twitter Bluen käyttäjämääriä selvittänyt Travis Brown on jakanut tietojaan siitä, kuinka moni on ollut halukas oikeasti maksamaan sinisestä merkistään.

Hänen arvionsa mukaan Twitter Bluesta maksavia käyttäjiä on noin 615 000–650 000. Twitterillä on sen viimeisimmän julkisen tiedon mukaan yli 237 miljoonaa aktiivista käyttäjää.

Brown uskoo Twitterin antaneen sinisen varmennusmerkin viime viikonlopun aikana ilmaiseksi lähes kaikille tileille, joilla on vähintään miljoona seuraajaa.

Twitter tarvitsee julkkiksia kiinnostavan sisällön luomiseen.

Koska sinisen varmennusmerkin omaavien tilien twiittejä nostetaan alustan etusivulle muita herkemmin, Twitterin kannattaa pitää julkkikset sinisen symbolin piirissä – halusivat nämä sitä tai eivät.

Sininen varmennusmerkki oli aiemmin Twitterissä haluttua tavaraa, koska se kertoi ihmisen vaikutusvallasta, kuuluisuudesta tai legitimiteetistä.

Nyt se kertoo lähinnä sen, että ihminen maksaa Elon Muskille kymmenisen euroa kuukaudessa.

Näyttääkin siltä, että merkin muuttaminen maksulliseksi vei merkistä kaiken sen, mistä kukaan olisi ollut valmis maksamaan.