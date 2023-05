Linnea Leino ja Maaria Nuoranne tutustuivat Lahden kansanopiston teatterilinjalla. Nyt he käyvät toisinaan samoissa koekuvauksissa.

”Kuolema!”

Näin vastaa Linnea Leino, kun kysytään, mihin hänen ja Maaria Nuoranteen ystävyys saattaisi joskus päättyä.

”Olemme kokeneet isoja iloja ja suruja yhdessä, ja olemme edelleen tässä.”

Näyttelijät ystävystyivät kahdeksan vuotta sitten. Sen jälkeen he ovat olleet opiskelukavereita, kämppiksiä, tehneet töitä yhdessä sekä asuneet eri kaupungeissa.

Nykyään heidän elämänsä ovat nivoutuneet yhteen, kuvailee Nuoranne. He asuvat lähekkäin Helsingissä ja pitävät yhteyttä lähes päivittäin. Leino on samoilla linjoilla:

”Tuntuu oudolta, jos ei tiedä jotain asiaa, mitä toisen elämässä on tapahtunut. Silloin tietää, että pitää catch upata.”

Leino ja Nuoranne ovat tulleet puhumaan ystävyydestään HS Nytin Ystäväkirja-podcastiin. Osana nauhoituksia he täyttävät myös lapsuudesta tutun ystäväkirjan.

Näyttelijöiltä kirjan aukeama valmistui ennätystahtia. Tältä se näyttää valmiina:

Leino ja Nuoranne tapasivat Lahden kansanopiston teatterilinjan pääsykokeissa. Koulun ovet aukenivat ja kaksikko päätyi samalle luokalle.

Opintojen ensimmäisellä viikolla tehtiin improvisaatioharjoitusta.

Harjoituksessa liikuttiin lavalla ja kohdattiin luokkatovereita. Kohdatessaan Leino ja Nuoranne päätyivät tekemään hassun liikkeen, jossa he kurkkasivat toisiaan käsiensä alta.

”Aloimme tikahtua nauruun niin, että kyyneleet valuivat ja kaikki muut yrittivät vetää tosissaan. Oli tosi epäasiallista, että aloimme hepuloida siellä. Se on hetki, kun ystävyytemme syttyi”, Nuoranne kertoo.

Vielä tänä päivänäkin toinen saattaa tehdä saman hassun liikkeen ja toinen tietää heti, mihin se viittaa.

” ”Erotan myös pienet ilmeet ja jutut, jotka ovat tyypillisiä Maarialle.”

Nuoranne tunnetaan muun muassa Syke-sarjasta ja Kaunotar ja hirviö (2017) -elokuvan Bellen suomenkielisenä ääninäyttelijänä.

Leino tunnetaan luultavasti parhaiten roolistaan Aikuiset-sarjassa, jossa hän esitti taidelukiolaista Pilluminatia. Lisäksi hän on esiintynyt elokuvissa, kuten viime vuonna julkaistussa Punttikomediassa. Maaliskuussa hän sai Jussi-gaalassa Valkokankaan valopilkku -palkinnon.

Kun Nuoranne näki Leinon näyttelemässä Tytöt tytöt tytöt -elokuvassa, hän alkoi itkeä.

”Itkin lopussa sitä, kuinka fantastisen roolisuorituksen Lilli teki. Se on ihan mieletön leffa ja rooli.”

Leino esittää draamakomediassa nuorta taitoluistelijaa, joka rakastuu toiseen tyttöön. Elokuva oli Suomen Oscar-raadin valinta parhaan kansainvälisen elokuvan ehdokkaaksi. Ehdokkuutta ei lopulta tullut, mutta Jussi-gaalassa elokuva kahmi neljä palkintoa.

Ystävän roolisuoritusta katsoo tietysti eri tavalla kuin tuntemattoman näyttelijän. Myös Leino kertoo hurraavansa joka kerta, kun näkee Nuoranteen esiintyvän.

”Erotan myös pienet ilmeet ja jutut, jotka ovat tyypillisiä Maarialle”, hän sanoo.

Kulttuurialalla käydään kovaa kilpailua, mutta Leino ja Nuoranne eivät koe kilpailevansa keskenään. He ovat käyneet joskus samoissa koekuvauksissa, mutta roolivalintaa ei ole koskaan tehty heidän kahden väliltä.

”Meillä on aika eri profiilit. Minä käsikirjoitan ja teen myös musiikkia, Lilli on tehnyt enemmän sarjoja ja leffoja. Emme ravaa jatkuvasti samoissa koekuvauksissa, mikä on kiva. Selviäisimme kyllä siitäkin”, Nuoranne sanoo.

Molemmat myöntävät kuitenkin tunteneensa joskus kateutta toisen saamista työmahdollisuuksista.

”Tämä ala altistaa vertailulle. Kenen tahansa näyttelijän pitää oppia käsittelemään kateutta”, Nuoranne sanoo.

Asiasta avoimesti puhuminen helpottaa ja purkaa mahdolliset jännitteet.

”Jos toisella on ollut tosi hiljaista työrintamalla, pystyy sanomaan, että se tuntuu pahalta. Silloin kateus ei kohdistu toiseen ihmiseen, vaan siihen tilanteeseen”, Leino jatkaa.

Samalla alalla työskentelyssä on etunsa. Leino ja Nuoranne ovatkin tehneet jonkin verran töitä yhdessä.

Nuoranne esimerkiksi auttoi Leinoa tämän Putouksen sketsihahmon kehittämisessä. Seuraavana vuonna hänet kutsuttiin osaksi viihdeohjelman näyttelijäkaartia.

Ystävät antavat toisilleen myös palautetta työstään sitä pyydettäessä. Nuoranne soittaa Leinolle joskus musiikkikappaleidensa raakaversioita.

” ”Tämä ala altistaa vertailulle.”

Toisaalta on myös hetkiä, jolloin palaute on parempi jättää antamatta. Kuten silloin, kun elokuvan tai sarjan kuvaukset ovat jo ohi.

”Siinä vaiheessa on vähän turha sanoa, että ’sun ois kannattanut tehdä näin’. Sitten sitä ajattelisi koko loppuelämänsä”, Leino sanoo.

Mutta mikä on kaksikon mielestä ystävän tärkein ominaisuus?

Myötäeläminen, sanoo Leino.

Hänestä on arvokasta, että hän ja Nuoranne ovat toistensa tukena elämän pienissä ja suurissa käänteissä. Nuoranne kiinnostuu käytännössä kaikesta mitä hän sanoo:

”Jos kerron, että mun tomaatti tippui lattialle aamulla, Maaria vastaa ’ei hitto, mitä sille tapahtui?’”

Nuoranne nimeää ystävyyden tärkeimmäksi piirteeksi kyvyn pitää hauskaa yhdessä.

Hänen mukaansa he voivat mennä ”maailman kälyisimpään baariin”, mutta luvassa on silti maailman hauskin ilta. Mukana on usein muitakin ystäviä, mutta illan päätteeksi he jäävät usein kaksin.

”Pari viime kertaa olemme huomanneet, että taas kaikki muut ovat lähteneet kotiin. Joku sunnuntaiaamu lähetin Lillille viestin, että nyt tämän täytyy loppua”, Nuoranne sanoo ja nauraa.

Sen jälkeen hän kuitenkin tajusi, että yhdessä juhliminen on tämän hetkinen elämänvaihe. Joskus tulee luultavasti myös aika, jolloin he eivät käy koko ajan ulkona.

”Tajusimme, että tämä on ihan hyvää aikaa.”

