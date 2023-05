Käärijänvihreistä asioista tuli Tori.fi-hitti. Keräsimme yhteen kymmenen parasta.

Satutko omistamaan mitä tahansa vihreää?

Nyt on oiva aika hyödyntää suomalaisten viisuhuumaa ja lyödä rahoiksi.

Useampi oman elämänsä bisnesnero on huomannut tällä viikolla markkinaraon ja alkanut myydä erilaisia vihreitä asioita Tori.fissä ja Facebookin Marketplacessa.

Keräsimme kymmenen parasta ”Käärijä-merchiä”.

1. Tynnyri Käärijän tyyliin, 40 e.

Oulussa joku onnekas voi nyt ostaa ehjän ja hyväkuntoisen 200 litran peltitynnyrin. Ilmoituksessa kerrotaan, että ”väri on ajankohtainen muotiväri euroviisujen Käärijä-henkeen”.

Tynnyrin voi esimerkiksi kätevästi ottaa mukaan torille!

2. Käärijä Cha Cha Cha siemenneste harvinainen, 50 e

Helsingin Konalassa torimyyjä on saanut käsiinsä aarteen. Ilmoituksessa kuvaillaan tuotetta näin: ”tosi harvinainen Cha Cha cha mälli”.

Ei se ole tyhmä joka pyytää, vaan se joka maksaa, kuten vanha sanonta kuuluu.

3. Käärijä joku vaahtomuovi, 7 e

Vantaalla torimyyjä haluaa kovasti eroon huonokuntoiseksi ilmoittamastaan Käärijä-joku-vaahtomuovista.

Ilmoituksen perusteella tuote on ollut myynnissä aiemminkin, mutta ilmoitus on poistettu. Nyt yritetään uudestaan alennettuun hintaan.

Myyjä antaa ilmoituksessa myös ohjeet tuotteen oikeaoppiseen käyttöön: ”Tunge selän alle taikka ahteriin ihan saat päättää :-D”.

4. Käärijä fanijuliste, 150 e

Jyväskylässä tarjolla olisi hieman suolaiseen hintaan oikea timantti: Erinomaisessa kunnossa oleva Käärijä-fanijuliste on kokoa A3.

Julistetta kuvataan harvinaiseksi, mitä se varmasti todella on. Jäämme miettimään, mistä myyjä on saanut kuvan ”vanhenneesta Jere Pöyhösestä”.

5. Elho silomatic, 450 e

Todellinen Käärijä-fani voi olla ainoastaan, jos omistaa oikean käärijän.

Sellainen on myynnissä esimerkiksi Pertunmaalla. Laite on myyjän mukaan ”kuvan mukainen käärijä toimiva laite ei uusi mutta ajaa asiana itselle tarpeeton kun ostin uuden käärijän”.

Ei muuta kuin kättä taskuun ja käärimään!

6. Käärijä patukat, 12 e/kpl

Käärijä-huumaan pääsevät mukaan myös lemmikit.

Helsingissä myydään nimittäin ”ihka aitoja” Käärijä-leluja koirille. Yksi 12 euroa, molemmat yhteishintaan 20 e.

Ilmoituksessa muistutetaan, että koiranlelut tulevat kodista, jossa on eläimiä.

7. Käärijä Cha Cha Cha traktorikaivuri, 75 000 e

Kevään muotiväri on näemmä levinnyt myös traktoreihin, sillä Orimattilasta saisi Käärijä Cha Cha Cha -traktorin.

Facebookin Marketplacessa laitetta kuvataan ytimekkäästi: ”Hieno Käärijä traktorikaivuri”.

8. KÄÄRIJÄ WASABI (CHA CHA CHA), 250 e

Jos lauantain viisuevääsi kaipaavat vielä potkua, tässä siihen ratkaisu.

Facebookin Marketplacessa on huokeaan 250 euron hintaan myynnissä ”aito käärijä wasabi cha cha cha” -tuote.

Huojentava tieto on, että tuote on aivan uusi. Wasabi on myynnissä Tampereella, mutta postitus onnistuu.

9. KÄÄRIJÄ KAUPPAKASSI, 100 e

Porvoossa myynnissä olisi käytetty, mutta hyvässä kunnossa oleva KÄÄRIJÄ KAUPPAKASSI.

Pyyntihinnaksi on ilmoitettu kohtuullinen 100 euroa, onhan kyseessä KÄÄRIJÄ-kassi.

10. Käärijä kartonki, 5 e

Kolottaako askarteluhammasta? Ei hätää, sillä Kotkassa saa Torista ”Käärijä kartonkia”.

Kartongeissa ei ole käytönjälkiä.

