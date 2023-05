Henkisiä voittajia on nähty Euroviisuissa ennenkin. Tässä niistä viisi.

Käärijän eli Jere Pöyhösen toinen sija viime viikonlopun Euroviisuissa on uusi kansallinen trauma.

Suomessa tappiot on ollut tapana muistaa, ja siksi hopeasijasta puhutaan luultavasti vielä 20 vuoden päästäkin.

Karvaita kakkossijoja on kuitenkin nähty näissä kisoissa ennenkin. Listasimme viisi Euroviisujen historian mieleenpainuvinta kakkossijaa helpottamaan suomalaisten tuskaa.

1. Mahmood vuonna 2019

Israelin Tel Avivissa vuonna 2019 järjestettyjen Euroviisujen voittajaksi julistettiin Alankomaiden Duncan Laurence kappaleella Arcade.

Kakkoseksi sijoittui Italian Mahmood kappaleella Soldi.

Moni euroviisufani piti Mahmoodin eli Alessandro Mahmoudin hopeasijaa vääryytenä. Kappaleen musiikkivideon kommenttikentässä Youtubessa useampi kommentoija pitää artistia todellisena voittajana.

”On vuosi 2022 ja uskon edelleen, että tämä kappale olisi ansainnut voiton”, sanoo eräs kommentoija.

Mahmood kilpaili Euroviisuissa uudelleen vuonna 2022 yhdessä artisti Blancon kanssa kappaleella Brividi. Kaksikko sai 268 pistettä ja sijoittui kuudenneksi. Niin lähellä mutta niin kaukana!

2. Eleni Foureira vuonna 2018

Vuonna 2018 Euroviisuja kisattiin Portugalin pääkaupungissa Lissabonissa. Näistä kisoista muistetaan varsinkin Kyproksen Elenia Foureiran superhitti Fuego.

Fuego ei kuitenkaan voittanut kyseisiä viisuja vaan jäi toiseksi Israelin Netta Barzilain kappaleelle Toy.

Vuoden 2018 viisuissa sekä voittaja että toiseksi tullut esitys saivat valtavan pistesaaliin. Voittajaksi selvinnyt Israel sai yhteensä 529 pistettä. Toiselle sijalle kivunnut Kypros keräsi myös huimaavat 436 pojoa.

3. Cliff Richard vuonna 1968

Jonnet eivät muista tätä erittäin tiukkaa kakkossijaa viisujen historiassa. Nimittäin vuonna 1968 Lontoossa järjestetyissä viisuissa britit laittoivat kotikisoihin edustajaksi tuon ajan teini-idolin Cliff Richardin.

Richardin kappale Congratulations oli selvä ennakkosuosikki ja varma voittaja kaikissa ennakkoarvioissa.

Yllättäen kilpailusta tulikin todella tiukka. Lopulta Espanjan Massielin La la la ohitti teinitähden vain yhdellä pisteellä.

Täpärä toinen sija ei kuitenkaan vähentänyt Congratulations-kappaleen suosiota, vaan se myi yli miljoona äänitettä ja sitä pidetään yhtenä kaikkien aikojen euroviisuista.

4. Kristian Kostov vuonna 2017

Ukrainassa Kiovassa vuonna 2017 voittajaksi selviytyi Portugalin Salvador Sobral kappaleella Amar pelos dois.

Toisen sijan nappasi Bulgarian Kristian Kostov kappaleella Beautiful Mess. Kappale sai huimat 615 pistettä, mikä on suurin kakkossijan pistemäärä ikinä.

Youtubessa kommentoijat pitävät kappaletta esimerkiksi ”aliarvioiduimpana viisukappaleena ikinä”.

5. Vjerka Serdjutška vuonna 2007

Monen mielestä mieleenpainuvimman hopeasijan nappasi ukrainalainen koomikko ja poplaulaja Vjerka Serdjutška Helsingin kisoissa vuonna 2007.

Täysin päätön kappale Dancing Lasha Tumbai oli kisojen ennakkosuosikki. Edustuskappaleessa laulettiin saksaksi, ukrainaksi, englanniksi, venäjäksi ja mongoliksi. Erikoista oli myös se, etteivät sanoitukset oikeastaan tarkoita mitään.

Dancing Lasha Tumbai sai finaalissa 235 pistettä, mutta se ei ihan riittänyt voittoon, sillä Serbian Marija Šerifovićin Molitva keräsi 33 pistettä enemmän.

Kakkossijasta huolimatta Dancing Lasha Tumbai -kappaleesta on tullut yksi viisuhistorian isoista biiseistä.

Vjerka Serdjutškan aseman euroviisukansan keskuudessa tiivistää ehkä parhaiten tämä Youtube-kommentti: ”Not every legend is a winner. Not every winner is a legend.” (suom. jokainen legenda ei ole voittaja, jokainen voittaja ei ole legenda).

Nämä viisi kakkossijaa todistavat, että hopea ei todellakaan ole häpeä, eikä viisuhistorian tekeminen aina tarkoita voittamista.