GoT

Tässä kaikki olennainen Game of Thronesin pahiksesta Yön kuninkaasta – miksi villi faniteoria ei pidä paikkaan

Tuoreita vihjeitä – Yön kuninkaan silmät ja näyttelijän haastattelu

Katsotaan seuraavaksi hahmon taustaa George R. R. Martinin kirjoista.

Voisiko Bran olla Yön kuningas?

Game of Thronesin viimeinen kausi alkaa 15. huhtikuuta HBO Nordicilla ja C Morella.