GoT

Jaksoarvio: Game of Thronesin toinen jakso tarjosi todella suuren paljastuksen ja hienoja tunteellisia hetkiä

https://www.hs.fi/nyt/got/art-2000006073752.html

Game of Thronesin viimeinen kausi jatkuu.Tämä on jaksoarvio sarjan kahdeksannen kauden toisesta jaksosta A Knight of the Seven Kingdoms.Alkuvaihe jatkuu ja kauden pääjuoni etenee varmoin askelin. Siinä tiiviisti toisen jakson sisältö.Tämä oli välijakso. Nappulat aseteltiin laudalle seuraavan jakson suurta taistelua varten.Jaksossa oli muutama hieno tunteellinen hetki. Lisäksi se tarjosi ison paljastuksen sarjan suuresta kuviosta. Nyt me tiedämme, mitä Yön kuningas haluaa.Viimeisen kauden ensimmäinen jakso oli kuin Game of Thrones tiivistettynä. Ihmiset selvittävät välejään samalla kun Yön kuningas lähestyy. Toinen jakso näytti kaksi erilaista välienselvittelyn tulosta juuri ennen taistelun alkua.Ensinnäkin, suurin osa henkilöistä löysi yhteyden toisiinsa. Yhteinen vihollinen tai inhimillisen lämmön kaipuu toivat heidät yhteen.Jakson tärkein esimerkki tästä oli Jaime Lannisterin ja Tarthin Briennen kaunis tarina.He ovat nyt samalla puolella. Brienne sai lopulta sen, mitä oli salaa aina halunnut. Jaime löi hänet ritariksi. Tästä koko jakso sai nimensä.Brienne on ollut pitkään koko sarjan moraalinen selkäranka. Hän on se henkilö, joka ei luovu periaatteistaan ennen kuin juuri oikealla hetkellä. Hän teki sen Lohikäärmeareenan neuvottelun jälkeen viime kauden viimeisessä jaksossa. ”Vitut uskollisuudesta!” hän kivahti Jaimelle, kun totuus kuolleiden armeijasta oli valjennut hänelle.Yhteyksien löytämiselle ja lämmölle oli yksi suuri poikkeus. Tämä oli se toinen tulos. Jonin ja Danyn välille revittiin railo.Sota Yön kuningasta vastaan on sitonut haavat, solminut sopimuksia ja yhdistänyt ihmisiä. Mutta nämä kaksi erotettiin.Viime jaksoarviossa kirjoitin, että kauden tärkein kysymys on, luopuisiko Dany kruunustaan kansansa vuoksi. Sama kysymys jatkui ja vahvistui. Eikä tilanne näytä heidän näkökulmastaan hyvältä.Rakkaus voi olla Game of Thronesissa voimavara, mutta se voi myös tuhota kaiken.Toinen keskeinen huomio on, että saimme lopulta kuulla mitä Yön kuningas haluaa.Hän on Kuolema. Sen sanoivat sekä Bran että Gendry. Saman kuulimme jo viime kauden kuudennessa jaksossa Jonilta ja Bericiltä.Yön kuninkaalla on tehtävä. Kuolema haluaa tuhota elävien muistin. Nykyaikaisin vertauskuvin ilmaistuna Yön kuningas haluaa pyyhkiä Westerosin kollektiivisen pilvipalvelun sisällön. Hän aikoo tehdä sen tuhoamalla ainoan henkilön, jolla on tunnukset mantereen laajuiseen tietoverkkoon.Kolmisilmäinen korppi, Bran Stark, on tiettävästi ainoana ihmisenä yhteydessä lumopuiden muodostamaan henkiverkkoon, jonka kautta hänellä on pääsy kaikkeen mitä maailmassa on tapahtunut, tapahtuu ja jossain määrin siihen, mikä on vielä tapahtumatta.Yön kuningas haluaa sulkea tämän yhteyden pistämällä Branin pois päiviltä.Kolmanneksi, tämän Yön kuningasta koskevan tiedon – tai tässä vaiheessa vielä kai vahvan oletuksen – pohjalta Pohjoisen liitto teki suunnitelman, jolla he puolustautuvat Yön kuningasta vastaan ensi jaksossa. He yrittävät asettaa Yön kuninkaalle ansan.Jaime Lannister saapui Talvivaaraan. Hän lähti sieltä ensimmäisen kauden alussa murhaajana. Nyt hän palasi muuttuneena miehenä.Jakso alkoi suoraan Jaime Lannisterin eräänlaisesta oikeudenkäynnistä Talvivaaran suuressa salissa.Jaime sai koko Pohjoisen liiton vihan niskoilleen. Hänet pelasti Tarthin Brienne.Olimme odottaneet Jaimen ja Bran Starkin kohtaamista, jota myös pedattiin viime jakson lopetuksella. Näimme kuitenkin ensin Jaimen ja Daenerys Targaryenin kohtaamisen. Se on lähtökohtaisesti paljon räjähdysherkempi kuin Branin ja Jaimen kohtaaminen.Kerrataan ensin vähän historiaa. Jaime tavallaan tuhosi omakätisesti Targaryenin dynastian, kun hän tappoi Hullun kuninkaan Aerys II:n. Näimme tapahtuman Branin näyssä kuudennen kauden kuudennessa jaksossa.Kun tapaamme Jaimen sarjassa ensi kertaa, hän kantaa leimaa tästä teosta. Hän on Kuninkaansurmaaja, valapatto. Leima ei lähde kausien myötä, päinvastoin. Jaimen rikokset ovat sarjan aikana vain kasvaneet.Tarinassa on jäljellä kolme valtasukua. Starkit, Targaryenit ja Lannisterit. Sekä Starkit että Targaryenit vihaavat Lannistereita ja erityisesti Jaime Lannisteria.Talvivaaran kolmella hallitsijalla on jokaisella syy vihata Jaimea.Dany on kasvatettu tarinoilla vihasta Lannistereita ja muita Westerosin valtasukuja kohtaan. Jaime Lannister oli niiden tarinoiden mörkö – valansa pettäjä, joka murhasi isän.Sansa ei tiedä mitään Jaimen muutoksesta. Hän vihaa Lannistereita, jotka tuhosivat hänen perheensä. Sansa lähti Kuninkaansatamasta neljännen kauden kolmannessa jaksossa, pian sen jälkeen kun Jaime oli palannut vankeudesta.Dany syyttää Jaimea isänsä murhasta. Sansa syyttää Jaimea isänsä Ned Starkin kimppuun hyökkäämisestä. Jaime ei pyydä mitään anteeksi. Hän toimi suojellaakseen perhettään, kuten kaikki hänen syyttäjänsäkin toimivat. Perheen suojeleminen on periaate, jonka he ymmärtävät.Jaimen pelastaa lopulta Tarthin Brienne, Sansa Starkin kautta. Jaime katsoo Brienneä ja sanoo tähän vedoten, ettei tässä ole kyse uskollisuudesta vaan selviytymisestä. Näin hän palauttaa Briennelle takaisin sanat, jotka tämä sanoi Jaimelle Lohikäärmeareenan neuvottelun jälkeen viime kauden päätösjaksossa.Brienne kertoo Jaimen pelastaneen hänet. Tämä tapahtui kolmannen kauden kolmannessa jaksossa. Sen seurauksena taas Brienne pystyi pelastamaan Sansan kuudennen kauden ensimmäisessä jaksossa.Tässä on kyse kohtauksesta, jonka päätteeksi Brienne vannoo uskollisuutta Sansalle. Paikalla ovat myös Theon Greyjoy ja Podrick.Kuudennen kauden avauksessa kyseinen kohtaus oli sarjan tärkeä käännekohta. Viidennen kauden synkkyyden jälkeen toivo palasi Westerosiin. Tässä jaksossa selkeästi rakennetaan sen toivon varaan. Ihmiset löytävät yhteyksiä keskenään.On tietysti päivänselvää, että se toivo muserretaan ensi jaksossa.Vaikka Jaime asettaa nyt selviytymisen uskollisuuden yläpuolelle, juuri valat pelastavat Jaimen. Sekä Briennen vala Sansalle, että Jaimen vala Catelyn Starkille, että hän pelastaisi tämän tyttäret. Brienne muistuttaa tästä valasta.Valapatto Jaime Lannister selviää, koska hän piti valansa. Näin hän lunastaa itsensä Starkien silmissä. Tämä on hieno käänne Jaimen tarinassa.Kukaan ei sano kohtauksen aikana totuutta Jaimen teosta, ei Brienne eikä Bran. Harrenhallin kylvyssä hän kuitenkin kertoi Briennelle totuuden. Sen, jonka myös Bran näki. Jaime tappoi Hullun kuninkaan pelastaakseen Kuninkaansataman miljoona asukasta. Aerys II aikoi räjäyttää elovalkeavarastot ja tuhota kaupungin.Spekuloidaan.Tämä saattaa vielä tulla julki jossain vaiheessa. Nyt hänen motivaatiokseen jäi Starkien ja Danyn silmissä vain perheensä puolustaminen.Jaimella ja Briennellä oli vielä kaksi kaunista yhteistä hetkeä. Ensin Jaime sanoi Briennelle:”En ole enää sama taistelija kuin ennen. Mutta olisi kunnia taistella sinun johdollasi, jos hyväksyt minut.”Brienne on sanaton, mikä sekin oli kaunista. Tämä on viittaus koko heidän yhteiseen historiaansa, mutta erityisesti kuudennen kauden kahdeksanteen jaksoon, jossa he tapasivat Vuolasvirran piirityksessä. Silloin he joutuivat kohtaamaan totuuden, että he saattavat joutua taistelemaan vastakkaisilla puolilla. Kumpikaan ei toivonut sitä.Kun Brienne sanoi Podrickilla olevan vielä paljon opittavaa, Jaime sanoi että Brienne varmasti opettaa tälle, hän puhui myös itsestään.Jaime on nyt lopullisesti luopunut ylpeydestään. Hän piti siitä vielä kiinni Harrenhallin kylvyssä, kun hän tunnusti Briennelle, mitä tapahtui kun hän murhasi Aerys II:n, kolmannen kauden viidennessä jaksossa. Hän kysyi, millä oikeudella susi tuomitsee leijonan – Stark Lannisterin.Hyvin kirjoitettu osio kääntyy lopulta hyvin koskettavaksi.Kohtauksessa kohtaavat kaksi Brienneen liittyvää juonta. Ensimmäinen on Tormundin ja Briennen huumorijuoni ja toinen Jaimen ja Briennen vakava juoni. Niiden yhdistäminen toimii yllättävän hyvin.Ensin painopiste on huumorissa. Brienne kohteliaasti kieltäytyy Tormundin ehdotteluista. Sen jälkeen Tormund kertoo yliampuvan tarinansa siitä kuinka jättiläinen imetti häntä.Sitten Tormund ihmettelee, eikö Brienne olekaan ritari, ser.Tormund, Muurin takaa tullut villi, osoittaa miten Westeros on epätasa-arvoinen.Tämä Westerosin väen myyttinen vihollinen, rasististen ennakkoluulojen kohde, joka nyt taistelee heidän rinnallaan, sanoo että naiset ovat tasa-arvoisia miesten kanssa. Tämä on vapaan kansan hyvä puoli. Heille kaikki ovat tasa-arvoisia. Tämän Jon oppi heiltä ja ennen kaikkea Ygritteltä.Muurin takaa tulee perinteiden rikkojia. Yön kuningas haluaa pyyhkiä menneen muistot ja tuoda tyhjän pimeän yön. Tormund haluaa kaikkien olevan tasa-arvoisia.Ritariksi lyömisen hetki tavallaan rinnastuu myös tansseihin, joista Brienne kertoi Podrickille viidennen kauden kolmannessa jaksossa.Niistä, jotka Briennen isä oli järjestänyt, joissa kaikki miehet vain teeskentelivät pitävänsä hänestä, mutta sitten alkoivat nauraa hänelle. Niistä, joissa Renly Baratheon tuli ja pelasti hänet, arvosti häntä ja tuki häntä. Renly, jolle Brienne sen jälkeen vannoi uskollisuutta ja jota hän sen jälkeen rakasti.Nyt Brienne on tasa-arvoisena miesten joukossa. Miesten, joista jokainen kunnioittaa häntä. Lopussa Jaime todella pelastaa hänet.Jaime kertoo, että kuka tahansa ritari voi tehdä toisen ritarin. Brienne katsoo kysyvästi Podrickiin. Tämä on toinen viittaus kuudennen kauden ensimmäiseen jaksoon, siihen toivon käänteeseen, jossa nämä molemmat olivat paikalla. Silloin Sansa katsoi apuriaan Theonia ja sai tältä hyväksyvän nyökkäyksen. Nyt Brienne saa hyväksyvän nyökkäyksen aseenkantajaltaan Podrickilta.Jaime valtuuttaa Briennen olemaan urhea, oikeudenmukainen ja suojelemaan viattomia.Spekuloidaan.Briennellä on jo kaikki nämä ominaisuudet. Kuten missä tahansa vihkimyksessä, sen aika koittaa, kun sen saajalla on jo ne ominaisuudet, jotka siinä annetaan. Vain se, jolla on vaaditut ominaisuudet, voi saada valtuutuksen niiden pitämiseen.Kukaan ei koskaan ole ansainnut ritarin arvoa niin hyvin kuin Brienne. Hänet lyödään ritariksi sotaan pimeyttä vastaan. Se on sota kaikkien ihmisten valtakuntien puolesta. Siksi ritariksi lyömisen kaava on erityisen osuva. Brienne ei ole minkään yhden suvun tai yhden kuningaskunnan ritari. Hän on Seitsemän kuningaskunnan ritari.Brienne sai sen, mitä hän on aina halunnut. Jaimesta tuli se, mitä hän on aina halunnut olla. Heille ei voi käydä tämän jälkeen hyvin.Jaime ei suostunut pyytämään anteeksi Danylta tai Sansalta. Hän vain suojeli perhettään. Mutta Branilta hän pyytää anteeksi heti, kun he tapaavat jumalmetsässä.Bran sanoo ymmärtävänsä. Myös työntäessään Branin tornista Jaime suojeli perhettään.Perheen suojeleminen ja sen hinta on yksi sarjan keskeisimmistä kysymyksistä.Kysymyksenasettelun esitteli ensimmäisen kerran juuri Bran. Hän sanoi Mestari Luwinille ensimmäisen kauden viidennessä jaksossa. Luwin testaa Branin tuntemusta suurista suvuista. Bran toistaa Tullyn, hänen äitinsä suvun sanat: Perhe, velvollisuus ja kunnia.Bran älykkäänä poikana kysyy – mikä niistä on järjestyksessä ensimmäinen.Tämä on yksi monista sarjan alkupuolen kohtauksista, joissa asetetaan koko sarjan keskeisiä teemoja. Jokainen sarjan henkilöistä kamppailee näiden kolmen arvon välisten ristiriitojen kanssa. Mikä on tärkeintä: perhe, velvollisuus vai kunnia?Ennen kohtaamista jumalmetsässä Bran paljastaa Talvivaaran salissa, kaikkien edessä, että hän tietää Jaimen yrittäneen tappaa hänet. Mutta hän tekee sen niin, että vain Jaime ymmärtää sen.Bran sanoo: ”Mitä kaikkea teemmekään rakkauden vuoksi”. Nämä sanat Jaime sanoi ensimmäisen kauden ensimmäisen jakson lopussa työntäessään Branin tornin ikkunasta.Samalla tavalla hän osoitti tietonsa Petyr Baelishille seitsemännen kauden viimeisessä jaksossa. Silloin hän toisti Baelishin sanat ”Kaaos on tikkaat”.Spekuloidaan.Branin siteeraama Jaimen lause on toinen sarjan avainlauseista. Kirjoitin viime jaksoarviossa Jonin joutuvan tekemään valinnan rakkauden ja kunnian välillä.Hyvin moni sarjan henkilö joutuu nyt saman valinnan eteen.Bran ei ollut kertonut muille Starkeille, että Jaime työnsi hänet ikkunasta. Salaisuus oli siis kuollut Catelyn ja Robb Starkin mukana Punaisissa häissä. He tiesivät Jaimen olleen syyllinen.Miksi Bran ei sanonut tietävänsä Jaimen tappaneen Hullun kuninkaan kansan suojelemiseksi?Bran ei ole vihainen, eikä hän ole kertonut kenellekään, koska Jaimea tarvitaan. Lisäksi Bran näkee, että tapahtumalla oli merkitys. Molempien heidän tarinansa, heidän muutoksensa alkoi siitä hetkestä. Tarinan maailmassa sen piti tapahtua.Sen jälkeen seuraa kiinnostava hetki. Jaime kysyy, entä sodan jälkeen? Onko tilinteon aika silloin? Bran kysyy, onko mitään sen jälkeen.Spekuloidaan.Joko Bran pimittää tietoa tai hän ei näe. Miksi hän ei näkisi? Ehkä Bran kuolee ennen loppua ja siksi ainakin osa tulevasta on häneltä peitossa.Tämä on kiinnostavaa.Bran on ollut supertietokone, kaiken näkevä kamera ja internet, josta voi googlata mitä vain.Nyt hän myöntää, että hänellä on rajansa. Kuulemme tämän toisin sanoin myös myöhemmin.Tämä on hyvä ratkaisu sarjan tekijöiltä. Mystinen vihjaileva Bran oli kiinnostava hahmo, mutta jossain vaiheessa alkoi tuntua, että hän voisi vain sanoa, miten sota voitetaan ja sillä selvä.Nyt hän ei ole enää ylivoimainen. Hänellä on rajansa.Tyrion Lannisterin ahdinko vain syvenee.Jaime kertoi, että Cersein armeija ei ole tulossa Pohjoiseen vaan päinvastoin hän on palkannut Kultaisen komppanian ja odottaa etelässä.Tästä paljastuksesta kärsii eniten Jaimen veli Tyrion. Hän joutuu yhä huonompaan valoon Danyn silmissä. Yhtäkkiä Tyrion näyttäytyy kahdesta Lannisterin veljestä kyseenalaisempana.Dany vihjaa etsivänsä kohta toisen Kouran. Tyrion sanoo Varysille ja Jorahille: ”Jompikumpi teistä pitää tätä ennen kuin kaikki on ohi”, viitaten Kouran merkkiin.Spekuloidaan.Cersein juoni näyttäisi toimivan. Hän on kylvänyt epäluuloa ja ristiriitaa Pohjoisen liiton ytimeen. Yhdellä petetyllä sopimuksella hän on onnistunut vahingoittamaan Danyn ja Tyrionin välistä yhteyttä. Cersei nauttisi tästä tilanteesta, jos kuulisi siitä.Entä Tyrionin heitto Jorahille ja Varysille? Ehkä se toteutuu, mutta eri tavalla kuin Tyrion ajattelee. Ehkä Tyrion kuolee ja Jorahista tulee uusi Koura? Olemme saaneet monia vihjauksia Tyrionin kuolemasta.Tällä kertaa Jorah puhuu Danylle Tyrionin puolesta. Tämä oli hieman yllättävä, mutta miellyttävä ratkaisu. Olennainen lause oli ”Hän myöntää virheensä ja oppii niistä.”Tämä lause pätee myös Jorahiin. Hän oli aluksi petturi, joka vakoili Danya kuningas Robert Baratheonille. Mutta hän rakastui Danyyn ja vaihtoi tämän puolelle. Dany karkoitti Jorahin kahdesti ja kahdesti hän tuli takaisin.Jaime ja Tyrion jättivät kaikki riitansa taakseen viimeistään jo seitsemännen kauden viimeisessä jaksossa, kun he tapasivat Cersein huoneen ulkopuolella ja vitsailivat molemmat olevansa idiootteja.Nyt he puhuvat taas kuningattarista, Danysta ja Cerseistä. Tyrion sanoo olevansa varma siitä, että Dany on erilainen kuin aiemmat Targaryenit olivat.Spekuloidaan.Tämä ei lupaa hyvää. Vaikuttaa siltä, että Dany nimenomaan ei tule olemaan erilainen. Tästä saadaan koko ajan enemmän merkkejä.Jaime ja Tyrion molemmat uskovat Cersein olevan raskaana.”Hän on aina osannut käyttää totuutta kertomaan valheita.”Tyrion sanoi saman asian Jaimelle ollessaan tyrmässä syytettynä Joffreyn murhasta neljännen kauden seitsemännessä jaksossa.Olennainen kohta Jaimen ja Tyrionin keskustelussa käsittelee rakkautta. Jaime sanoo Cersein huijanneen häntäkin. Tyrion näkee, ettei tämä ole totta. Cersei ei koskaan huijannut Jaimea. Jaime tiesi tarkalleen, mikä Cersei on, mutta rakasti häntä silti.Spekuloidaan.Mitä kaikkea teemmekään rakkauden vuoksi – sama kysymys toistuu jälleen kerran.Tämä Tyrionin havainto on hyvin olennainen myös Jonin ja Danyn suhteen kohdalla. Rakkauden takia voi joskus sivuuttaa toisen ongelmallisia piirteitä. Tekeekö Jon saman virheen? Antaako hän rakkautensa takia Danyn olla mitä on, vaikka tämä edelleen polttaisi vankejaan elävältä? Entä jos hän ei luopuisi kruunustaan kansansa vuoksi?Entä mitä tämä tarkoittaa Tyrionin ja Danyn suhteelle? Mitä Tyrion tekisi näissä valintatilanteissa?Nostetaan vielä kaksi erillistä huomiota Tyrionin ja Jaimen keskustelusta.Tyrion kertaa sen jälkeen, miten hän toivoisi kuolevansa. 80-vuotiaana, vatsa täynnä viiniä ja tytön suu kalunsa ympärillä. Sen hän sanoi jo ensimmäisen kauden kahdeksannessa jaksossa kaudella mäkiheimolaisille, jotka vangitsivat hänet ja Bronnin.Tyrion vitsailee, että ehkä hän lähtee kuolleena Kuninkaansatamaan kostamaan Cerseille.Tämä ennakoi seuraavaa jaksoa. Joku sarjan tärkeistä sivuhenkilöistä nousee zombina taistelemaan Yön kuninkaan armeijassa. Se ei ole kuitenkaan Tyrion.Myös Danyn ongelma liittyy rakkauteen. Daenerysin kyvyllä rakastaa ja luottaa on rajansa. Hän törmäsi siihen puhuessaan Sansan kanssa.Dany yritti rakentaa luottamusta heidän välilleen, rehellisesti.Sansan epäluottamus johtuu Danyn ja Jonin rakkaudesta. Danyn mielestä juuri sen rakkauden takia Sansan pitäisi luottaa häneen.Dany sanoo, ettei hän ole manipuloinut Jonia. Päinvastoin, hän on muuttanut suunnitelmiaan Jonin takia.Rakkauden raja tulee vastaan, kun Sansa sanoo, ettei Pohjoinen suostu alistumaan.Hän symbolisesti sekä konkreettisesti veti tarjoamansa käden pois Sansalta, kun tämä kysyi saako Pohjoinen olla itsenäinen Danyn noustua valtaistuimelleen.Ongelmaksi muodostuu siis rakkauden ja hallitsemisen suhde, sama kysymys jonka Sam esitti Jonille viime jaksossa.Dany on valmis vain viivästyttämään nousuaan Rautavaltaistuimelle rakkauden takia.Spekuloidaan.Tässä kohtaamme taas kauden avainkysymyksen, Jonin ja Danyn valinnat.Jonin valinta on kuten viime jaksoanalyysissa kirjoitin, Aemonin valinta, kunnia vai rakkaus. Danyn valinta on kruunun ja rakkauden välillä.Jon on jo kumartanut Danylle, joten tässä Jonin ja Sansan suunnitelmat saattavat erota toisistaan. Jon on kuin Torrhen Stark, kuningas joka polvistui aikanaan Aegon Targaryenille.Sansan kautta ristiriita Pohjoisen liiton ja Danyn välillä saattaa vielä purkautua. Näimme siitä vihjauksen, kun Sansa neuvotteli Yohn Roycen kanssa. Royce on Laakson lordi, mutta osa liittoutumaa. Me emme tiedä, mistä he keskustelivat. Naimakauppa Sansa Starkin ja Robin Arrynin välillä olisi poliittisesti järkevä veto, mutta nyt ei välttämättä ole sen aika.Danyn tarina etenee nyt kohti yhteentörmäystä. Hänen ja Pohjoisen liiton jonkinlainen välirikko näyttää väistämättömältä.Kysymys on lähinnä enää tuleeko hänestä Hullu kuningatar vai näemmekö taas vain riidan, joka sovitaan.Theonin tarina on toinen esimerkki siitä, miten menneet erimielisyydet jätetään taakse ja haavat solmitaan yhteisen vihollisen uhatessa. Se tapahtuu lähes samoin sanoin kuin Jaimen ja Briennen yhteyden löytyminen.Sansa hyväksyi Theonin, Danyn katsoessa vieressä.Seitsemännen kauden viimeisessä jaksossa Jon sanoi Theonille, että tämä on sekä Stark että Greyjoy. Theon sanoi Jonille, että vain Yara tuli pelastamaan häntä Ramsay Boltonin otteesta.Jon kysyi, miksi olet vielä täällä. Theonin pitäisi olla pelastamassa Yaraa. Theon teki sen.Nyt Sansa kysyi Theonilta saman kysymyksen, miksi et ole Yaran kanssa, kun Theon kertoo Yaran vallanneen Rautasaaret Danylle.Theonin vastaus on yksi jakson monista kauniista hetkistä: ”Haluan taistella Talvivaaran puolesta, jos otatte minut.”Kun Sansa halasi Theonia, tämä sai lopulta anteeksi kaiken. Myös sen, mitä Jon sanoi, ettei voinut antaa anteeksi.Näyttää aika selvältä, ettei Theon Greyjoy elä näkemään Talvivaaran taistelun loppua. Siksi ei ollut yllätys, että hän otti Rautasyntyisten miestensä kanssa itsemurhatehtävän. He suojelisivat Brandon Starkia Talvivaaran Jumalmetsässä.Aryan ja Gendryn suhde, jota on rakennettu ensimmäisen kauden lopusta asti, toteutui nyt. Seuraako tästä suhdetta, jää nähtäväksi. Aryan seksikohtaus tulee todennäköisesti tämän kauden ja koko sarjan puhutuimpia kohtauksia. Aryan näyttelijä Maisie Williams on nyt jo täysi-ikäinen, mutta hän aloitti sarjassa vasta lapsena.Kohtaus oli karu, ehkä jopa tyly. Mutta se oli erittäin tarpeellinen ja tervetullut.Spekuloidaan.Tämä on juuri se käänne, jota Aryan tarina tarvitsi. Hänen brutaali julmuutensa ja nuori ikänsä ovat olleet kitkerässä ristiriidassa, jota ei mielestäni ole helpottanut se, miten paljon hänen sadismilleen on hurrattu.Nyt hän halusi inhimillistä lämpöä ja sai sitä. Arya näytti olevansa edelleen ihminen.Gendry edustaa Aryalle normaaliutta, johon hän yrittää nyt palata, ehkä hieman epätoivoisestikin. Arya on kuitenkin traumatisoitunut nuori nainen, joka yrittää löytää elämäänsä kiintopisteitä. Kuten hän sanoi: "Me kuolemme luultavasti pian. Haluan tietää millaista se on, ennen kuin se tapahtuu."Kuolema oli läsnä Aryan ja Gendryn lähentymisessä muutenkin. Gendry sanoi Aryalle, että kuolleiden armeijan zombit ovat kuolema.Arya vastasi: ”Minä tunnen kuoleman. Sillä on monet kasvot. Odotan näkeväni tämän.”Sitä ennen Arya tapasi Hurtan, joka sanoi Bericin ilmestyessä paikalle, että nämähän ovat kuin häät. Kun Hurtta ja Arya olivat viimeksi häissä, ne olivat Punaiset häät.Monet muutkin kuin Jaime ja Brienne sekä Arya ja Gendry löysivät yhteyden.Monelle heistä käy varmaan huonosti.Harmaa mato ehdottaa Missandeille, että he lähtevät yhdessä etelään, kun kaikki on ohi. Tämä on aika varma merkki siitä, että Harmaalle madolle käy huonosti.Jon, Sam ja Edd ovat viimeiset Yövartion miehet, jotka tunnemme. Heistä Eddin kohtalo on todennäköisesti kuolema.Lyanna ja Jorah Mormont kohtasivat lopultakin. Lyanna sanoi aikovansa taistella. Hän toivottaa Jorahille onnea. Se on yleensä sarjassa ollut huono merkki. Mance Rayder sanoi Stannis Baratheonille ”Toivotan sinulle onnea tulevissa sodissa” viidennen kauden viidennessä jaksossa. Sen jälkeen Stannis teloittaa Mancen. Ilon tornin takaumassa kuudennen kauden kolmannessa jaksossa Ser Arthur Dayne toivotti Ned Starkille ja Howland Reedille "onnea tulevassa sodassa", ennen kuin nämä tappavat Daynen.Jorah ja Lyanna voivat todennäköisesti molemmat kuolla.Samwell Tarly antoi sukunsa perintömiekan Sydämenturman Jorahille, kunnioituksena tämän isää, entistä Yövartion komentajaa Jorah Mormontia kohtaan.Jorah sanoi käyttävänsä sitä hänen muistokseen, puolustamaan ihmisten valtakuntia. Tämä on osa Yövartion valaa, sitä jonka Jon ja Sam vannovat ensimmäisen kauden seitsemännessä jaksossa. Kiinnostavaa on, että Jon muuten vannoo valansa väärin. Hän käyttää yksikkömuotoa ”Ihmisten valtakunta”. Sam sanoo valan oikein ”ihmisten valtakuntia”. Myös Muurin takana on ihmisten valtakuntia.Sam ja Jon molemmat ymmärsivät juuri tämän eron rakastamiensa vapaan kansan naisten, Neilikan ja Ygritten ansiosta.Neilikan ja Ser Davos Merenverron kautta näemme tässä jaksossa myös tavallista Pohjoisen kansaa, jota on tullut suojaan Talvivaaraan. On hyvä, että sarja näyttää myös tavallisia ihmisiä, heitä jotka yleensä kärsivät sodassa eniten. Arpikasvoisen tytön nähdessään Davos muistaa Shireenin, Stannisin tyttären, joka polttomurhattiin viidennen kauden yhdeksännessä jaksossa.Taistelun hinta tulee olemaan kova.Kun pidot hieman aiemmin ovat loppumassa, Podrick laulaa. Hän laulaa Vanhakivien Jennystä. Kastellin Mestarit mainitsivat hänet halpaan sävyyn seitsemännen kauden viidennessä jaksossa vitsaillessaan tavallisen kansa taikauskosta.Laulun ensimmäiset sanat ovat Martinin kirjoista. Loppu on kirjoitettu tätä jaksoa varten.Se kertoo Jennystä, joka elää aaveiden kanssa, eikä halua lähteä heidän luotaan.”Ei halunnut lähteä koskaan.”Näemme samalla kuvia rakkaudesta – Arya ja Gendry, Harmaa mato ja Missandei sekä hyvin yllättäen – Sansa ja Theon.Spekuloidaan.Mitä tämä voi tarkoittaa? Sansan katse on merkitsevä. Se ei ole vain sisarusrakkautta. En kuitenkaan usko Sansan ja Theonin suhteeseen. Tämän jälkeen vain välitämme Theonista enemmän ja hänen kuolemansa seuraavassa jaksossa tuntuu voimakkaammalta.Laulu kertoo muistojen vaarasta. Westerosissa kunnioitetaan edesmenneitä ja Pohjoisessa esi-isien henget ovat läsnä. Jon on laulun jälkeen kryptassa, äitinsä haudalla.Sam Tarly sanoi, että me emme ole mitään ilman muistojamme. Elämä on muistoja, perinteiden ylläpitämistä. Muurin takainen villi, vapaan kansan soturi, Tormund sanoi vitut perinteestä.Kysymys on tasapainosta toisaalta menneen muistamisen ja perinteen ja toisaalta tämän hetken ja uuden välillä. Se on toisaalta tasapaino kuoleman ja menneeseen hukkumisen välillä.Menneeseen hukkumisesta puhui myös Kolmisilmäinen korppi Branille, uudelle Korpille.Tulossa on taistelu, jonka jälkeen paljon siirtyy menneisyyteen ja muistoiksi. Siitä on päästettävä irti, mutta sitä on silti kunnioitettava.Onnesta ja muistoista siirrymme Joniin ja Danyyn, Talvivaaran kryptaan, jossa menneisyyden aaveet todella asuvat.Jakso päättyi kohtaukseen, jossa Jon kertoi Danylle olevansa tämän veljenpoika Aegon Targaryen.Dany ei suostunut uskomaan häntä. Dany kysyy, miten näin suuri asia on pysynyt salassa ja sopivasti juuri Jonin veli ja paras ystävät ovat ainoat, jotka tietävät sen?Spekuloidaan.Danyn epäily on ymmärrettävä. Valtava salaisuus, jota kukaan ei tiedä, paitsi Bran ja Sam. Onhan se outoa.Tämä heijastaa hetkeä Lohikäärmeareenalla viime kauden viimeisessä jaksossa, kun Jon sanoi Danylle, että Mirri Maz Duur ei ehkä ollut luotettava lähde kertoessaan ettei Dany voi saada lapsia.Nyt lähde kuitenkin on luotettava.Danyn ja Sansan sekä Danyn ja Jonin välillä on nyt ristiriita. Tämä määrittää koko loppukautta.Koko sarja on ollut tarina siitä, miten nämä kaksi tulevat yhteen. He saivat toisensa kaksi jaksoa sitten seitsemännen kauden lopussa. Jo nyt heidän välillään on kuilu. Tämä on tyypillistä Game of Thronesia.Jo viime jaksossa näytti siltä, että Jon on aina tiennyt totuuden, jollain tasolla. Tämä näyttäisi nyt varmistuvan.Dany sanoo ääneen, mitä paljastus tarkoittaa. "Rautavaltaistuin olisi sinun."Nämä ovat mahdollisesti koko sarjan tärkeimmät yksittäiset sanat.Spekuloidaan.Viime jakson tapaan paljastuksessa oli jännite.Sam kertoi viime jaksossa Jonille totuuden, mutta Samin oman kokemuksen takia hän muotoili sen valinnaksi Jonin ja Danyn hallitsijuuden välillä.Nyt Danyn mielessä on ristiriita. Miten Rhaegar, jotnka kaikki sanoivat olevan niin kiltti - tämä on viittaus etenkin Barristan Selmyyn – raiskasi Lyanna Starkin?Ei mitenkään.Tämän Bran ymmärsi viime kauden viimeisessä jaksossa. Robertin kapina perustui valheelle. Robertilla ei ollut mitään syytä kostaa Rhaegarille. Lyanna karkasi rakkaudesta.Nyt Danyn täytyy kohdata tämä sama vale. Se voisi olla hänelle helpotus. Rhaegar oli loppuun asti hyväsydäminen mies, jonka toiminnan motiivi oli rakkaus. Mutta tämän onnellisen paljastuksen seuraus on, että Danyn rakastamalla miehellä on häntä suurempi oikeus hallita Rautavaltaistuimella, minkä saaminen taas on ollut Danyn motivaatio lähes koko sarjan alusta asti.Ja juuri kun tämä Danyn elämää määrittäneiden totuuksien yhteentörmäys, sietämätön ristiriita räjähtää hänen mielessään, soivat torvet.He nousevat muurille Tyrionin kanssa, joka seisoo heidän välissään. Rivi valkeita kulkijoita valmistautuu johtamaan hyökkäystä.Tästä se alkaa, suuri taistelu. Tästä alkaa myös näiden kolmen todennäköiseen tuhoon johtava draama.Tämä on ihastuttavan dramaattista.Viimeinkin saimme kuulla mitä Yön kuningas haluaa. Hän haluaa ikuisen yön.Se tarkoittaa kuolemaa, tuhoa ja unohdusta.Käytännössä, hän haluaa tuhota Kolmisilmäisen korpin. Yön kuningas on kuolema, joka haluaa pyyhkiä pois maailman. Bran on maailman muisti.Sam vahvistaa tämän – eli vääntää meille katsojille rautalangasta. Kuolema on unohtamista ja unohdusta.Samin muistot eivät ole vain kirjojen tarinoita, vaan ne ovat totta.Tämä on puolustuspuhe kirjoille ja historialle. Meidän pitää muistaa. Jos emme muista, emme ole enää mitään.Sam muistelee Talvivaaran muurilla Eddin ja Jonin kanssa heidän tarinansa alkua, Pypiä ja Grenniä.Samille ollaan rakentamassa muistelijan roolia. Ehkä hän todella kirjoittaa kirjan tästä tarinasta ja antaa sille nimeksi Tulen ja jään laulu.Mitä seuraavassa jaksossa sitten tapahtuu?Katsotaan Pohjoisen liiton strategiaa ja spekuloidaan.Strategia on erikoinen ja sitä perustellaan aika ohuesti. Toki, olemme saaneet tarvittavat palaset aiemmissa jaksoissa, joten kun niihin viitataan, me muistamme ne.Olennaisin niistä oli Beric Dondarrionin viime kauden kuudennessa jaksossa Muurin takana tekemä oivallus. Jos Yön kuningas tapetaan, koko Kuolleiden armeija tuhoutuu.Koko strategia perustuu tälle. He tekevät ansan Yön kuninkaalle. Bran on syötti.Tämä on kiinnostavalla tavalla heijastus siitä, mitä tapahtui viime kauden kuudennessa jaksossa. Yön kuninkaan ja Jonin seitsemän samurain omituinen kohtaaminen, joka päättyi siihen, että Yön kuningas sai Viserionin omaan armeijaansa, oli ansa. Se on ainoa tapa selittää se, miten Yön kuningas onnistui kaappaamaan lohikäärmeen.Toki sitä voi pitää vähän keinotekoisen oloisena tulkintana, mutta se toimii.Nyt Pohjoisen liitto siis asettaa vastakkaisen ansan.Bran asettuu syötiksi, koska hän tietää Yön kuninkaan olevan hänen perässään.Yön kuningas osaa suunnistaa Branin luo, koska Branissa on Yön kuninkaan merkki. Sen hän sai kuudennen kauden viidennessä jaksossa, näyssä, joka oli Branin varomaton virhe.Rautaveriset ilmoittautuvat suojelemaan Brania. Theon haluaa sovittaa sen, että hän otti Talvivaaran Branin ollessa sen lordi.Tämä tehtävä on itsemurha ja Theon tietää sen. Kaikki hyväksyvät Theonin ratkaisun, sanomatta mitään. Se kuvaa tilanteen epätoivoisuutta. Jos tässä vaiheessa joku ilmoittautuu valmiiksi uhraamaan itsensä, se hyväksytään.Samalla Rautasyntyisten uhraus tukee Branin hullulta tuntuvaa valintaa.Dany komensi Tyrionin turvaan kryptaan.Krypta ei kuitenkaan ole turvallinen paikka. Se on täynnä Starkin suvun kuolleita esi-isiä. Talvivaaraan on hyökkäämässä vihollinen, joka herättää kuolleet. Muinaiset Starkit nousevat todennäköisesti haudoistaan ja hyökkäävät suojaan tulleiden naisten ja lasten kimppuun. Trailerissa näimme jo, että myös Varys on kryptassa. Oma suku lyö Starkin selustaan.Talvivaaraan johtaa tunneleita, joita on käytetty pakoreitteinä. Kuolleiden armeija saattaa päästä sisään niiden kautta. Näin he voisivat myös päästä suoraan kryptaan.Jon käski lohikäärmeet suojelemaan Brania. Tässä Jon saattaa tehdä taas kerran taktisen virheen, joka kiinnostavalla tavalla heijastaa Äpärien taistelua. Se nähtiin kuudennen kauden yhdeksännessä jaksossa.Silloin Ramsay Bolton houkutteli Jonin aloittamaan hyökkäyksen ja menettämään taktisen etunsa. Ramsay käytti Rickon Starkia syöttinä. Davos seisoi miesten kanssa ja toivoi, ettei Jon tarttuisi Ramsayn syöttiin. Toisin kävi.Nyt Davos sanoi, että lohikäärmeistä on hyötyä taistelukentällä. Mutta Jon sanoo, että niiden pitää suojella Brania. Jälleen perheenjäsenen suojeleminen ohittaa taktisen katseen.Miten seuraavassa jaksossa käy?Bran kohtaa Yön kuninkaan ja elävät lohikäärmeet kohtavat kuolleista herätetyn Viserionin.Dany ja Jon ratsastavat Drogonilla ja Rhaegalilla taisteluun.Mutta edes Bran ei tiedä, tehoaako lohikäärmeen tuli Yön kuninkaaseen. Se saattaa toimia. Lohikäärmelasi tappaa valkeat kulkijat, mutta Yön kuningas luotiin lohikäärmelasilla. Se ei ehkä riitä.Myös Valyrian teräs tehoaa niihin. Se on luotu teräksestä ja lohikäärmelasista, käyttämällä lohikäärmeen tulta.Lohikäärmeen tuli saattaa olla puuttuva vaihtoehto. Mutta olisi liian helppoa, jos lohikäärme vain lentäisi Yön kuningasta päin, hengittäisi tulta ja tappaisi hänet.Näemme silti todennäköisesti lohikäärmeitä taistelemassa ilmassa. Se on kohtaus, jota moni on odottanut vuosien ajan.Seuraavasta jaksosta on muutenkin odotettavissa taistelu, jollaista ei ole ennen televisiossa nähty.Yön kuninkaan kohtalon täytyy kietoutua Braniin. He ovat Metsän lasten mystisen voiman kaksi käyttäjää. Kuten Bran sanoi, Yön kuningas on monta kertaa yrittänyt tappaa Kolmisilmäisen korpin.Emme tiedä tästä puolesta tarinaa enempää. Se poikkeaa Martinin kirjoista ja tämä on ensimmäinen viittaus siihen.Mutta todennäköisesti, kun yksi kuolee myös toinen kuolee. Heidän molempien pitää siis kuolla.On muitakin vaihtoehtoja.Entä jos Yön kuningas ei tulisikaan Talvivaaraan? Tämä olisi kiinnostava käänne. Hän voisi suunnata etelään, joko Kuninkaansatamaan kasvattamaan armeijaansa tai Kasvojen saarelle tuhoamaan siellä ehkä vielä elävät Metsän lapset. Kirjoitin tästä edellisessä jaksoarviossa.Yksi asia näyttää varmalta. Talvivaara tuhoutuu seuraavassa jaksossa ja eloonjääneet joutuvat pakenemaan. Yara Greyjoyn laivasto saattaa olla viimeinen pakokeinto. Sattaa myös olla, että osa pakenee laivoilla ja osa mata pitkin.Tässä jaksossa ei kukaan kuollut. Seuraavassa jaksossa näemme sitäkin enemmän kuolemaa. Moni tuttu henkilö on sen lopussa joko kuollut, vain aave, jota emme halua jättää.Ketkä kuolevat? Mahdollisia uhreja riittää. Jorah ja Lyanna Mormont, Theon Greyjoy, Harmaa Mato, Edd Tollett, Tormund, Beric Dondarrion ja ehkä myös Gendry, ovat korkealla listalla.Jonin hurjasusi Aave nähtiin tässä jaksossa pitkästä aikaa. Sille todennäköisesti käy huonosti.Tärkeimmistä henkilöistä kuolevien listalla on todennäköisesti joko Tarthin Brienne tai Jaime Lannister.Game of Thronesissa kuolema ei aina ole loppu.Moni näistä vuosien ajan seuranamme olleista rakastettavista hahmoista voi seuraavan jakson lopussa olla sotilaita kuolleiden armeijassa.