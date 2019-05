GoT

Naissoturin rooli Game of Thronesissa pakotti Gwendoline Christien kyseenalaistamaan käsityksensä naiseudesta

Korkea

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Game of Thronesin

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Maailman suosituin

Gwendoline Christie

Christien muodonmuutos

Christiestä on itsestään

https://www.hs.fi/nyt/got/

Game of Thrones HBO Nordicilla ja C Morella.