GoT

Game of Thrones on loppu – mikä sarja ottaisi sen paikan?

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

The Witcher

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

His Dark Materials

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Game of Thronesin spinoff

Taru sormusten herrasta

https://www.hs.fi/nyt/art-2000005512481.html

The Wheel of Time

The Dark Tower