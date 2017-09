Pääkirjoitus

Ranskan presidentti Macron houkutteli linjapuheessaan Saksaa rinnalleen

on vaikea tottua ranskalaiseen keskustelu­kulttuuriin. Ranskassa ei kuulu tapoihin tölväistä heti alkuun ”ei”, jos toisen puhujan ehdotus ei maistu. Parempaa makua osoittaa se, joka pukee sanottavansa muotoon ”kyllä, mutta...”.Eurooppa on kaivannut vuosia päättäjiä, jotka katsovat kauas ja kertovat, mitä haluavat. Tarjolla on kuitenkin ollut vain päättäjiä, jotka hakevat lyhyen aikavälin kannatustaan kotimaassa ja jotka sälyttävät omatkin epäonnistumisensa EU:n tai eurojärjestelmän vioiksi.Näkemyksellisiä ja EU-järjestelmää tukevia johtajia täytyy hakea ­historiasta. Viimeksi sellaisia taisivat olla Ranskan presidentti François Mitterrand, Saksan liittokansleri Helmut Kohl ja komission puheenjohtaja Jacques Delors. Kolmikko toimi tehtävissään integraation syventämisen kultavuosina 25 vuotta sitten, kun rautaesirippu katosi idästä ja läntinen integraatio imi uusia maita mukaan.Ranskan uusi presidentti Emmanuel Macron nousi valtaan vastustamalla nurkkapatrioottisia ja äärioikeistolaisia voimia, jotka hakivat lyhyen aikavälin voittoja populistisin keinoin. Macron aikoo ajaa läpi Ranskan talouden vaatimat uudistukset, ja hän on vaatinut maaltaan myönteistä suhtautumista globalisaatioon ja Euroopan unioniin.aikka kannatus on huvennut, Macron pysyy kiitettävän jääräpäisesti linjallaan. Tiistaina hän visioi uudenlaista Euroopan unionia ja euroaluetta. ­Macron vaati kansallisia päättäjiä kantamaan vastuunsa EU:n tulevaisuudesta ja lopettamaan Brysselin syyttelyn. ”Me olemme Eurooppa”, hän muistutti.Macronin tarjoama uudistusten lista on pitkä. Tarvitaan yhteinen puolustuspolitiikka ja -budjetti sekä tehokkaat nopean toiminnan joukot. Lisäksi tulisi rakentaa yhteinen turvapaikkahakemusten käsittelykeskus. Suuryritykset olisi saatava maksamaan veronsa siellä, missä tulos syntyy. Euroalueelle tarvittaisiin oma budjetti sekä talousministeri ja eurovaaleihin myös ylikansallisia ehdokkaita.Macron toivoi myös, että komissiota kutistettaisiin, unionille ­haettaisiin rahaa EU-alueen kattavalla rahoitusmarkkinaverolla ja mantereelle luotaisiin eurooppalaisia yliopistoja.acronin listan ehdotuksista monet ovat sellaisia, että ne eivät edistäisi pienten maiden valtaa unionissa. Samalla ne tietysti ovat ehdotuksia, jotka tekisivät kankeaa päätöksentekoa sulavammaksi.Suomessa hallituksen linja EU:n kehittämiseen on se, että mennään Saksan selän taakse ja huikataan sieltä Suomen vastustavan yhteisvastuun kasvattamista. Macronin näkemyksiin kannattaisi suhtautua ”ei”-asenteen sijaan ”kyllä, mutta” -periaatteella. Suomessa on tulkittu unionin kehittämisen jäätyvän, koska äärioikeisto menestyi Saksan vaaleissa. Todellisuudessa EU-myönteiset voimat saivat suuren enemmistön Saksan parlamenttiin ja Vaihtoehto Saksalle -puolue keskittyy islaminvastaisuuteen. ­Macron painotti puheessaan yhteistyön syventämistä alueille, jotka eivät herätä närää Saksassa ja puhui tietoisen loivasti ideoista, joissa yhteisvastuu voisi olla taloudellista.Yhteisvastuu kasvaa Saksan ja Ranskan johdolla, joten olisi viisasta vaikuttaa suuriin maihin, jotta yhteisvastuu kasvaisi sellaisilla ehdoilla, jotka Suomi voi hyväksyä.Suomalaiseen keskusteluun kuuluu savikiekkoammunta: uudet ideat tulee ampua heti alas. Visioita esittäviä pidetään täällä höpsöinä, ja höpsöjä kuuluu läpsiä. Jos vain kyynisyys, näköalattomuus ja taaksepäin katsominen on valtiomiesmäistä ja sallittua, me saamme Euroopan, jota muidenkin kuin EU-kriitikkojen on helppo vastustaa ja ­jota Venäjä toivoo.