Pääkirjoitus

Irakin kurdijohto järjesti äänestyksen ruutitynnyrissä

Maailmassa

MAINOS (TEKSTI JATKUU ALLA) MAINOS PÄÄTTYY

P

on paljon kansoja ilman valtiota. Useimmat niistä elävät vähemmistönä jonkin valtion sisällä.Kurdit elävät vähemmistönä neljässä valtiossa, joista jokainen suhtautuu heidän kansalliseen kulttuuriinsa epäluuloisesti. Ne neljä valtiota eli Irak, Iran, Syyria ja Turkki sattuvat vielä sijaitsemaan erityisen tulenaralla alueella Lähi-idässä.Irakin kurdiväestön itsenäisyyttä koskevan ­kansan­äänestyksen nostattamat jän­nitteet ovat siis vaarallisia, vaikka ne eivät yllätä. Maanantaina järjestetty kansanäänestys sujui pääosin rauhallisesti, mutta sitä saattelivat Irakin, Iranin ja Turkin esittämien uhkausten ohella Yhdysvaltojen ja YK:n varoitukset.Kyseessä oli näyttö kurdien vahvasta kansallistunteesta, mutta äänestys oli myös kurdien keskinäisestä politiikasta kumpuavaa vaarallista valtapeliä.Uhkakuvien laajuus näkyi siinä, että öljyn hinta maailmanmarkkinoilla hypähti ylöspäin Turkin uhatessa sulkea putken, jonka kautta kurdialue vie maailmalle yli puoli miljoonaa barrelia öljyä päivässä.Irakin kurdialueen presidentti Masud Barzani on etevä poliitikko. Hän oli etu­käteen korostanut kansanäänestyksen olevan vain yksi askel, jota seuraavat neuvottelut kurdi­alueen asemasta Irakin hallituksen kanssa. Samalla Barzani pönkitti omaa valtaansa.ehmennetystä viestistä huolimatta äänestys johti epävarmuuteen etenkin kurdien valvomassa Kirkukin öljykaupungissa. On pelätty kurdien peshmerga-joukkojen ja Iranin tukemien irakilaisjoukkojen välisiä yhteenottoja.Yhdysvallat ja muutkin länsimaat kantavat huolta siitä, että irakilaisjoukkojen ja kurdien väkivalta hajottaisi terrori­järjestö Isisin vastaista rintamaa sekä ­Irakissa että Syyriassa. Ulkovallat, Suomi niiden joukossa, kouluttavat peshmergoja Irakissa. Sen lisäksi kurdijoukot saavat Yhdysvalloilta tukea myös Syyriassa.Turkki ja Iran puolestaan varautuvat Irakin kurdien itsenäisyyshankkeen heijastumiseen omilla alueillaan. Pohjois-Irakissa on ainakin viisi miljoonaa kurdia, mutta Lähi-idässä heitä on yhteensä vähintään 30 miljoonaa.