opetus­ministeri Sanni Grahn-Laasonen (kok) käynnisti visiotyön, jossa määritellään ”korkeakoulutuksen ja tutkimuksen tavoitetila vuoteen 2030”. Työn tuli valmistua syyskuussa, mutta vision kirkastumista jouduttaneen odottelemaan lokakuun puoliväliin asti.Ideoita ja yhteistä tahtotilaa on etsitty työpajoissa ja seminaareissa, joihin on johdon lisäksi kutsuttu myös henkilöstöä ja opiskelijoita. Verkkoaivoriihissä on lisäksi kerätty tuhansia kommentteja.Kuten arvata saattaa, yhteistä säveltä konkreettisista toimista ei ole ihan helppo löytää, vaikka kauniille tavoitteelle entistä laadukkaammasta, vaikuttavammasta ja kansainvälisesti kilpailukykyisemmästä korkeakoulujärjestelmästä kelpaa jokaisen nyökytellä.mukaan ainakin koulutustason nostosta – vähintään puolelle nuorista korkeakoulututkinto – ollaan yhtä mieltä. Taustalla tuntuu tosin olevan enemmän huoli putoamisesta OECD:n tilastoissa kuin itse osaamisesta.Hallitusohjelman säästöosiossahan kaa­vailtiin koulutustason madaltamista: maisterintutkintoa ei välttämättä suoritettaisi vaan töihin mentäisiin yhä enemmän alemman eli kandidaatintutkinnon tiedoin ja taidoin. Myös vision hahmotelmissa korostuvat moduulit ja muut kokonaista tutkintoa suppeammat osiot.Vision tavoite yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen yhteisestä laista on kohdannut myös kritiikkiä: uuden lain laatiminen olisi vain rakenteita koskeva urakka, ja tärkeämpää olisi miettiä sisältöjä.ovat tärkeitä, mutta olisiko jo aika puhua asiasta suoremmin ja tutkittuun tietoon perustuen: mitkä yksiköt pienessä maassa tuottavat niin korkeatasoista tiedettä, että niitä sietäisi tukea ja luopua lopuista.Pääministeri Juha Sipilän (kesk) äsken julkistama hanke uudesta taloustieteen instituutista tai suorastaan huippuyksiköstä osoittaa, että toimeen ryhdytään tarvittaessa ripeästikin.Kun HS kertoi huhtikuussa ennen budjettiriihtä talousinstituutin lobbauksesta, oli asia pienen piirin tiedossa.Toki esimerkiksi Suomen Pankki oli jo pitempään perännyt lisää makrotaloustieteen suomalaisosaajia, mutta asia edistyi vasta talous-Nobelin myötä.Instituuttia perusteltiin sillä, että tarvitaan tiedepohjaista talouspolitiikkaa. He­rääkin kysymys, miksei korkeakoulupolitiikkaa eli juuri tällaista päätöstä uudesta huippuyksiköstä tehdä tiedepohjaisesti. Nyt ratkaisu tehtiin kabinettien puolella.