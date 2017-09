Pääkirjoitus

Nordean muuttoon on valmistauduttu hyvin

Nordean

Kotipaikan

Euroalueen

Nordean

Euroalueen

päätös siirtää kotipaikkansa Suomeen on herättänyt sekä tyytyväisyyttä että huolta. Päätös osoittaa luottamusta euroalueen pankkiunioniin ja vahvistaa Suomen rahoitusalan tulevaisuuden­näkymiä. Toisaalta pankin suuren koon on pelätty kasvattavan Suomen valtion, veronmaksajien ja talletussuojajärjestelmän riskejä kriisitilanteissa.Viranomaiset alkoivat yhteistyössä arvioida Nordean siirtymisen vaikutuksia kevättalvella – siis hyvissä ajoin ennen kuin siirrosta päätettiin. Rahoitusjärjestelmän kestävyyttä tarkasteltiin perusteellisesti erilaisin skenaarioin.Luottoluokitusten ja tehtyjen ­eurooppalaisten stressitestien perusteella Nordean tappionkantokyky on tarpeeksi vahva kestääkseen ­talouden suuretkin häiriöt. Lisäksi pankilta edellytetään merkittävää määrää niin sanottuja alentamis­kelpoisia velkoja. Niitä ovat sellaiset velkaerät, joita voidaan kriisitilanteessa leikata mahdollisten tappioiden kattamiseksi tai muuntaa toimintaa jatkavan pankin pääomaksi. Näin voidaan välttää ­tilanne, jossa veronmaksajat joutuisivat pelastamaan kriisiin ajautuneen pankin.vaihtumisen seurauksena Nordea siirtyy pankkiunionin yhteisen pankkivalvonnan piiriin.Pankkiunionissa merkittävien pankkien suorasta valvonnasta vastaa Euroopan keskuspankki, joka tekee valvonnassa tiivistä yhteistyötä pankkivalvojien kanssa. Kansallisten valvojien – Suomessa Finanssivalvonnan – kontolle kuuluu valtaosa valvonnan työmäärästä. Val­vonta perustuu val­vottavien yhden­mukaiseen kohteluun ja päättäväiseen puuttumiseen, jos havaitaan laiminlyöntejä tai liiallisia riskejä.Pankkivalvojille on myös annettu aiempaa vahvempia keinoja puuttua maksukyvyttömyyden vaarassa olevien pankkien toimintaan jo varhaisessa vaiheessa.rahoitusjärjestelmän kannalta merkittävien pankkien vakaviin ongelmiin varaudutaan pankkiunionissa systemaattisesti ja ennakolta. Kullekin pankille laaditaan muun muassa laajat ja yksityis­kohtaiset elvytys- ja kriisinratkaisusuunnitelmat. Merkittävien pankkien kriisinratkaisusta vastaa EU:n yhteinen kriisinratkaisuneuvosto yhdessä kansallisten viranomaisten kanssa. Suomessa tämä viranomainen on Rahoitusvakausvirasto.Kriisinratkaisun tavoitteena on turvata kaikissa tilanteissa rahoitusjärjestelmän vakaus ja yhteis­kunnan kannalta kriittisten pankkitoimintojen – kuten talletusten – jatkuva saatavuus.Merkittävän pankin ajautuessa vaikeuksiin ensisijaisena ratkaisuvaihtoehtona on niin sanottu yksityisen sektorin ratkaisu, kuten uuden pääoman hankkiminen markkinoilta tai pankin myyminen.Jos yksityinen ratkaisu ei ole mahdollinen, sijoittajavastuuta toteutetaan käyttämällä pankin osakepää­omaa tappioiden kattamiseksi, leikkaamalla pankin alentamiskelpoisia velkoja tai pääomittamalla pankkia muuntamalla velkoja uudeksi omaksi pääomaksi.Pankkiunionin yhteiseen kriisinratkaisurahastoon – jonka kartuttamisen pankit itse rahoittavat – ei turvauduta ennen kuin sijoittaja­vastuu on EU:n lainsäädännön mukaisessa järjestyksessä toteutunut.kotipaikan siirtyminen Suomeen ei juuri näy vähittäis­tallettajien talletussuojassa: talletukset ovat turvattuja 100 000 euroon saakka. Pankkiunionin yhteisen kriisinratkaisumekanismin käyttöönotto voi kriisitilanteessa jopa pienentää riskiä turvautua talletussuojarahastoon talletuksien korvaamisessa. Suurten pankkien vakavat ongelmat ratkaistaan vastedes kriisin­ratkaisumekanismin kautta, sijoittajavastuuta korostaen.yhteisen talletussuojajärjestelmän rakentaminen korvaamaan tai täydentämään kansallisia järjestelmiä vahvistaisi pankkiunionia. Yhteinen talletussuojajärjestelmä lujittaisi tallettajien luottamusta ja lievittäisi pankkien ja valtion­talouksien välistä kohtalon­yhteyttä. Tätä tarkoitusta varten pankki­unioni alun perin perustettiin.Yhteinen talletussuojajärjestelmä olisi erityisen hyödyllinen Suomen kaltaisille maille, joilla on kokoonsa nähden suuri pankkisektori. Pankkiunionia edeltävältä ajalta periytyvät taseiden ongelmat ­tulee kuitenkin ratkaista ennen kuin aletaan ­tavoitella yhteistä talletussuojaa.