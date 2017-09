Pääkirjoitus

Itsenäisyysäänestystä seuraa Kataloniassa sotku, josta ei edes puhuta etukäteen

Kataloniassa

L

P

sunnuntaina pidettäväksi ilmoitetun itsenäisyys­äänestyksen järjestäjiä, vastustajia ja sivustakatsojia on yhdistänyt haluttomuus arvioida etukäteen, mitä äänestyksen jälkeen tapahtuu. Hyvin todennäköisesti äänestystä seuraa vakava sekaannus, josta on haittaa kaikille.Kullakin taholla on omat syynsä sulkea silmänsä edessä olevilta vaiheilta. Niihin pitää kuitenkin varautua, vaikka periaatteessa tunnustaisi katalonialaisten oikeuden pyrkiä itsenäisyyteen. Kyseessä on Espanjan vaikein kriisi vuosikymmeniin.Jo jonkin aikaa on ollut selvää, että katalonialaiset järjestävät sunnuntaina tavalla tai toisella ­äänestyksen, jonka itsenäisyyden kannattajat hyvin todennäköisesti voittavat, vaikka tuoreimmissa kyselyissä itsenäisyyden vastustajia on enemmän. Suuri osa ­vastustajistakin on kannattanut kansanäänestyksen järjestämistä, mutta itsenäisyysmielisyyden voimannäytöksi muuttuneet järjestelyt eivät kannusta heitä uurnille.Katalonian aluejohtaja Carles Puigdemont ilmoitti kansanäänestyksen järjestämi­sestä kolme viikkoa sitten. Sen jälkeen alueparlamentissa niukasti enemmistönä ­olevat itsenäisyysmieliset puolueet ovat kaikin voimin varmistelleet, että äänestys ­järjestetään lukuisista Espanjan hallituksen sen tielle kasaamista esteistä huolimatta.Espanjan hallitus on konservatiivisen pääministerin Mariano Rajoyn johdolla kes­kittynyt toistamaan, että perustuslakituomioistuimen laittomaksi julistamaa äänes­tystä ei järjestetä. Hallitus on turvautunut sarjaan oikeus- ja poliisitoimia äänestyksen ­estämiseksi.Muut EU-maat ovat vuorostaan seuranneet hiljaa sivusta yhden jäsenmaan sisäistä kriisiä, eikä EU:n komissiolla ole valtuuksia ottaa siihen kantaa.opputuloksena on, että Kataloniassa järjestetään sunnuntaina hyvin sekava äänestys. ­Se jää kauas vaatimuksista, joita vaaleille asetetaan toimivassa eurooppalai­sessa parlamentaarisessa demo­kratiassa. Äänestyksen estäminen edellyttäisi laajoja voimatoimia, ja ne ovat epätodennäköisiä.Katalonian hallituksen edustajat vakuuttavat, että heillä on koossa kaikki tarvittava lainmukaiseen ­äänestykseen. He eivät voisi sanoa muuta putoa­matta vallasta. Kataloniaa johtava keskustaoikeiston ja keskustavasemmiston liittouman enemmistö on riippuvainen pienen äärivasemmiston puolueen CUP:n tuesta, ja CUP määrää tahdin.Niinpä Katalonia julistautuu vallitsevan suunnitelman mukaan itsenäiseksi tiistaina. Vaikka julistusta lykättäisiin, kaikki joutuvat lopulta ottamaan siihen kantaa.arhaassakin tapauksessa – täysin laillisen kansanäänestyksen jälkeen – Kata­lonia putoaisi pois sekä euroalueesta että EU:sta. Edessä olisivat tavallaan ­kaksinkertaiset brexit-neuvottelut, yhdet EU:n ja toiset Espanjan kanssa.Nyt tilanne on paljon pahempi. Espanja on julistanut sekä äänestyksen että itsenäisyyden perustuslain vastaiseksi ja asettaa Katalonian johtajia syytteeseen. Muut EU-maat eivät aio kyseenalaistaa Espanjan toimia sen omalla alueella.Muut maat olisivat tehneet itselleenkin palveluksen, jos vaikkapa Eurooppa-neuvoston puheenjohtaja Donald Tusk olisi saanut tehtäväkseen kertoa selkokielellä kata­lonialaisille, mikä heillä on edessään. Olisi kannattanut edes yrittää.Nyt on kuitenkin myöhäistä, ja seuraavaksi haetaan tietä ulos tästä sotkusta. Siihen tarvitaan todennäköisesti uusia vaaleja Kataloniassa, myönnytyksiä Espanjalta ja ­pitkää pinnaa kaikilta.