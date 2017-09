Pääkirjoitus

Omistajuuden eri lajeissa tarvitaan erilaisia ratkaisuja

hallituksen työt ovat vielä kesken, mutta etujärjestöt ovat suunnanneet katseensa jo seuraavaan vaalikauteen. Elinkeinoelämän keskusliitto esitteli viime viikolla omistajuuden edistämiseen liittyviä tavoitteitaan tulevan hallitusohjelman kasaajille.EK:n yritysvaikuttajat tekivät kahdeksantoista ehdotusta, jotka liittyvät verotukseen, kasvupolun kannusteisiin, rahoitukseen ja kotitalouksien osakeomistuksiin.Rivien välistä voi aistia analyysin, jonka mukaan omistajuuden merkitystä ei vielä ymmärretä riittävästi mutta kuitenkin niin paljon, että tavoitteiden uskotaan saavan yleistä hyväksyntää.Tarkempi lukeminen osoittaa, että omistajuus on käsite, joka venyy laajalle. Se kattaa niin aloittavan yrittäjän päätöksen ottaa riskiä ideansa kanssa, yrityksen kasvun rahoittamisen, olemassa olevan yrityksen osakkeiden ostamisen kuin suhtautumisen perinnön verottamiseen.Omistajuuden koko laajaa kaarta ei ole mielekästä katsoa yksien lasien läpi. Vaikka oman yrityksen perustaminen ja pörssiyhtiöiden osakkeisiin sijoittaminen voidaan laittaa saman kattokäsitteen alle, kummatkin tarvitsevat omat ratkaisunsa.EK liikkuu omistajuudesta puhuessaan tietoisesti samoilla tonteilla muiden toimijoiden kanssa. Yrittäjäjärjestö katsoo omistajuutta pk-yritysten näkökulmasta, Perheyritysten liitto taas sukupolven­vaihdoksia painottaen.mistamisella on kuitenkin suuri yhteiskunnallinen merkitys, joten sitä voi pohtia myös Etelärannassa. Yritysten perustaminen uudistaa taloutta, ja kasvun hallitseminen auttaa pitämään langat omissa käsissä myös tuotekehitysvaiheen jälkeen. Liian usein suomalaisyritykset myyvät osaamisensa liian varhain, kun edessä ­olisi varsinaisen liiketoiminnan spurtti.Omistajan tehtävä on tehdä päätöksiä. Jos päätösvallan käyttäjät ovat muualla kuin Suomessa, näkökulma ja sen pohjana oleva tietokin ovat ulkomailla. Merkittävä osa työpaikoista ja vauraudesta kertyy silloin johonkin muuhun maahan.Omistajuutta kannattaa vahvistaa, mutta silloin ei pidä ajatella vain nykyisten yritysten nykyisiä omistajia.