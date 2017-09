Pääkirjoitus

Myös ruoka voi tuoda matkailijan Suomeen

toisensa jälkeen komeita lukuja näyttävät matkailutilastot ovat vahvistaneet terveellä tavalla myös suomalaisten itsetuntoa.On totta, että täkäläinen kesä on viileä, mutta monille se on hyvä vaihtoehto ­läkähdyttävälle paahteelle.Mielikuva jurosta ja mykästä palvelukulttuurista vastaa harvoin todellisuutta. Tänne tulevat turistit ovat tyytyväisiä palveluun ja pitävät suomalaisten kieli­taitoa hyvänä.Uusimpana tulokkaana kumottavien ennakkoluulojen listalla on suomalaisten suhtautuminen omaan ruokakulttuuriinsa. Vaikka maailman kaupungit eivät ole täynnä suomalaisia ravintoloita, täkäläinen keittiö voi olla jopa yksi peruste matkakohteen valinnalle.Näin ainakin uskotaan Suomen ensimmäisessä ruokamatkailustrategiassa, jonka viranomaiset, yrittäjät ja matkailualan edunvalvojat tekivät yhdessä.Monelle matkailijalle on kokemus juoda ensiluokkaista vettä suoraan hanasta. Ylpeänä tyylikkäästi tarjottu paikallinen ruoka kiinnostaa, kun sen alkuperä tiedetään ja ateriaan liittyy tarina.Pohjolan kesässä kasvaa ravintoa, jonka ainutlaatuisuus avautuu monelle suomalaisellekin vasta sitten, kun joku matkustaa kaukaa sitä ihailemaan.