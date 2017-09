Pääkirjoitus

George Sorosiin kohdistuvaa kiihtyvää vastustusta yhdistää samanlainen maailmankatsomus

Vaikutus­valtainen

Soros

Salaliittoteoreetikoille

yhdys­valtalais­senaattori John McCain kertoi viikko sitten, ettei hän kannata oman republikaani­puolueensa uusinta yritystä muuttaa maan terveydenhuoltojärjestelmää. Pian uutisen jälkeen sosiaaliseen me­diaan alkoi tulvia viestejä, joissa Mc­Cainia syytettiin sijoittaja ja vaikuttaja George Sorosin sylikoiraksi. Osa purkauksesta vaikutti spontaanilta, osa ohjaillulta.Yhdysvalloissa Soros tarkoittaa joillekin ihmisille samaa kuin vasemmisto.Hänellä on kuitenkin vastustajia ympäri maailmaa. Sorosin synnyinmaassa Unkarissa pääministeri Viktor Orbánin puolue pyörittää mainoskampanjaa, jossa Sorosin kuvaan on liitetty teksti: ”Älä anna hänen nauraa viimeiseksi.”Orbánin mukaan Soros haluaa hukuttaa Unkarin muslimipakolaisiin.87-vuotiasta Sorosia on tänä vuonna huhuissa syytetty ainakin hallituksen vaihtamisesta Makedoniassa ja pää­ministerin horjuttamisesta Israelissa. Myös Donald Trumpin vastustus olisi saatu aikaan hänen rahoillaan.on paitsi menestynyt sijoittaja myös yhteiskunnallinen aktiivi. Hänen säätiönsä tukevat ihmisoikeusjärjestöjä, sananvapaushankkeita ja yliopistoja.Soros poimii tukensa kohteet sijoittajan varmuudella, jotta niiden vaikuttavuus olisi suuri. Siksi hänen verkostonsa olivat ensimmäisten joukossa, kun Kiina ajoi maasta pois ulkomaisia toimijoita vuoden 1989 Tiananmenin verilöylyn jälkeen. Myös Putinin Venäjä on halunnut Sorosin toiminnan ulos maastaan.Soros on täydellinen kohde. Hänellä on rahaa, verkostoja ja mielipiteitä. Tietyissä ­piireissä muistetaan mainita myös hänen juutalainen perhetaustansa.Sorosiin kohdistuvaa kiihtyvää vastustusta ­yhdistää parhaiten yksi asia: nationalismi. Soros on natsiajasta selvinnyt ja kommunismia paennut ehdottomien ismien vastustaja, jonka aatteellinen oppi-isä on avoimen yhteiskunnan puolesta puhunut filosofi Karl Popper.Sorosin toiminta avoimen yhteis­kunnan edistämisessä sopi itäblokin sorruttua 1990-luvun ilmapiiriin. Nykyisenä nationalismin myötätuulen aikana hänen toimintansa on hyvä vihollinen.Sorosin toimien lopullista vaikutusta on joskus vaikea arvioida. Sijoittajana hän pani vuonna 1992 Englannin keskuspankin polvilleen, pakotti irrottamaan punnan Euroopan valuutanvaihtojärjestelmästä ja teki miljardin punnan tilin. Nöyryytys oli yksi askel tiellä Britannian EU-eroon.