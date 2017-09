Pääkirjoitus

Metsäteollisuuden työehtosopimus päättyy tänään

Työmarkkinaneuvotteluihin

MAINOS (TEKSTI JATKUU ALLA) MAINOS PÄÄTTYY

S

T

alkaa tulla jännitettä syksyn edetessä. Paperiliiton ja Metsäteollisuuden neuvottelut ovat niin pitkällä, ­että ne on ehditty panna jo tauollekin.Metsäteollisuuden mukaan neuvotteluja ei ole katkaistu, mutta seuraavaa tapaamistakaan ei sitten viime viikon keskiviikon ole ­sovittu.Neuvottelujen väliaikainen katkeaminen on luontainen osa ­neuvotteluprosessia. Työnantajaliiton on osoitettava jäsenyrityk­silleen ja palkansaajaliiton johdon jäsenilleen, että periksi ei anneta turhan helposti.Paperiliiton ja Metsäteollisuuden nykyinen sopimus päättyy tämän kuun lopussa eli tänään lauantaina. Eilen perjantaina tuli tieto, että työnantajat ja palkansaajat jatkavat taas neuvotteluja.Paperiliitolla ja Metsäteollisuudella on kuitenkin sopimuksessaan niin kutsuttu roikkopykälä. Se tarkoittaa, että vanha sopimus pysyy voimassa, kunnes uusi sopimus on allekirjoitettu tai jompikumpi osapuoli on katkaissut neuvottelut.amoihin aikoihin Paperiliiton kanssa neuvottelevat myös Teollisuusliitto (entinen Metalliliitto) ja Team, jonka jäsenet työskentelevät muun muassa kemian­teollisuudessa. Nämä kaksi muuta liittoa ovat tällä välin ottaneet kiinni Paperiliiton neuvottelutahtia.Nämä kolme vientialaa on totuttu näkemään palkkakierrosten päänavaajina. Sille on syynsä: vientiteollisuus kohtaa kansainvälisen kilpailun ankarimmillaan, joten on luontevaa, että siellä määräytyvät paitsi oman alan palkankorotukset myös koko ­kansantalouden hintakilpailukyky.Palkansaajat saavat tänä syksynä jonkinlaisen korotuksen. Ekonomistit ovat arvioineet palkankorotusvaran noin yhden prosentin tuntumaan. Todennäköisesti palkansaajat vaativat kahta prosenttia ja työnantajat tarjoavat aluksi vajaata prosenttia.Myös sopimuskauden pituus vaikuttaa palkankorotuksiin. Pitkästä työrauhasta pitää maksaa työntekijöille enemmän kuin lyhyestä sopimuksesta ja lyhyestä työrauhasta. Ehkä hivenen yllättäen Metsäteollisuus näyttäisikin haluavan vain vuoden mittaisen sopimuksen. Alun perin työnantajaliitto vihjaili, että jos Paperiliitto on valmis luopumaan työpaikkojen joistakin jäykkyyksistä, kuten ulkopuolisen työvoiman käytöstä, Metsäteollisuus olisi valmis maksamaan siitä ylimääräistä.alousennusteiden mukaan Suomi elää eräänlaista huippukautta ensi vuodenvaihteessa. Siitä eteenpäin kasvun ennustetaan taas tasaantuvan. Mikäli tulevaisuus on vielä sopimuksia tehdessäkin sumuista, kuka uskaltaa sopia useampivuotisen palkkaratkaisun? Yksi vaihtoehto olisi tehdä sopimukset muuten kaksivuotisiksi, mutta palkankorotukset sovittaisiin vuodeksi kerrallaan.Teollisuudessa sopimusten pitäisi syntyä korkeintaan tavanomaisilla pirueteilla. Vaikeampaa voi olla palvelualoilla ja ennen kaikkea julkisella sektorilla. Keskusjärjestö Akavaan kuuluvan Opettajien ammattijärjestön (OAJ) puheenjohtaja Olli Luukkainen on keväästä lähtien puhunut jopa satojen eurojen palkankorotuksista.Kymmenen vuotta sitten, vuonna 2007, tunnetuin ja aktiivisin työmarkkinatoimija oli kokoomuksen ”Sari Sairaanhoitaja”. Sitä liittokierrosta manaillaan vieläkin. Onko tällä kertaa Olli Opettajan vuoro?