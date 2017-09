Pääkirjoitus

Postialan halu sopia työehdoista on hyvä merkki

Kun

toimiala on murroksessa, tilanteesta selviämiseen tarvitaan ennustettavuutta. Siksi tällä viikolla viestinvälitys- ja logistiikka-alalle eli tutummin postinjakeluun syntynyt työehtosopimus on hyvä uutinen.Kaksivuotinen sopimus koskee 14 000:ta työntekijää. Mukana ovat myös sanomalehdenjakajat, joiden työtaistelun takia pääkaupunki­seudulla jäi syyskuun alussa lehtiä jakamatta.Nyt erimielisyys ratkaistiin siirtymä­sopimuksella ja määräaikaisella palkkojen kompensoinnilla, kun osa jakajista siirtyy Teollisuusalojen ammattiliiton ­Teamin sopimuksen piiriin.Digitalisoituminen ja muu kilpailu­ympäristön muutos mylläävät jakelua ­tulevat vuodet.Postilla on kova työ ­sopeutua tilan­teeseen, joten neuvotteluissa osoitettu halu sopia työehdoista on rohkaiseva merkki.Sovintohalusta on osoitus, että Posti- ja logistiikka-alan unioni Pau sekä Palvelu­alojen työnantajat Palta pääsivät yhteisymmärrykseen peräti yli kuukausi ennen nykyisen sopimuksen päättymistä.Syksyn työmarkkinatilannetta kuvaa se, että varsinaiset palkankorotukset ­sidottiin myöhemmin ratkeavaan vientiliittojen sopimaan linjaan.