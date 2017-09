Pääkirjoitus

Sote-uudistus tarvitaan, maakuntauudistusta ei

on jo pitkään ymmärretty, että suurin osa runsaslukuisista pienistä kunnistamme ei enää suoriudu lakisääteisistä velvollisuuksistaan. Erityisen haastava tilanne on hyvinvointimallimme ytimessä, sosiaali- ja terveyspalveluissa.Viime vaalikaudella haluttiin synnyttää vahvoja peruskuntia, joilla olisi riittävän le­veät hartiat velvoitteidensa hoitamiseen ja peruspalvelujen saatavuuden turvaamiseen. Kuntauudistuksen kariuduttua alettiin valmistella sote-uudistusta, jolle asetettiin sama keskeinen tavoite. Sote-uudistus on tärkeä erityisesti pienille kunnille.kaupunkimme eivät tarvitse sote-uudistusta. Niillä on jo tarpeeksi väestöpohjaa ja voima­varoja palveluiden turvaamiseen. Tam­pereella on enemmän asukkaita kuin yhdessäkään kahdestatoista pienimmästä maakunnastamme, ja vain Uudellamaalla on enemmän asukkaita kuin Helsingissä.Isoissa kaupungeissa investoinnit kumpuavat pitkälti kaupunkien kasvusta ja ovat siksi luonteeltaan erilaisia kuin pienissä kunnissa. Sote-uudistus ei juuri keventäisi kaupunkien investointitarvetta mutta heikentäisi investointikykyä: kunnallisverotulot putoaisivat kolmannekseen, mutta velat jäisivät ennalleen.Näistä ja joistain muista haitoista huolimatta suuret kaupungit ovat valmiita hyväksymään sen, että ­sote-uudistus tehdään pienten kuntien ehdoilla. Myös Helsinki ja Tampere voivat kansallisen kokonaisedun nimissä tinkiä eduistaan ja ­hyväksyä valtakunnallisen ratkaisun, joka ei ole suurille kaupungeille optimaalinen.Suomessa vallitsee laaja yhteisymmärrys sote-uudistuksen välttämättömyydestä – toisin kuin ­so­te-uudistuksen kylkeen leivotun maakuntauudistuksen tarpeellisuudesta. Isojen kaupunkien näkö­kulmasta maakuntauudistuksen haitat ovat lisäksi kertaluokkaa suuremmat kuin sote-uudistuksessa.on nopeasti kehittymässä suuntaan, jossa kasvavat kaupungit ja kaupunkiseudut kilpailevat keskenään. Kaupunkien menestys on yhä tärkeämpää koko maan menestykselle. Samalla korostuu kaupunkien kyky laaja-alaiseen omaehtoiseen elinkeino- ja työllisyyspolitiikkaan.Jatkuva kaupungistuminen luo isoille kaupungeille uusia mahdollisuuksia, mutta se tuo mukanaan myös kasvavia haasteita, jotka nekin vaativat erityistoimia.Nyt pitäisi vahvistaa kaupunkien toimintakykyä. Maakunta­uudistus päinvastoin heikentäisi kaupunkien käytössä olevaa keinovalikoimaa.Moderni elinkeinopolitiikka perustuu pitkälti kuntien luovaan erottautumiseen ja omien vahvuuksien hyödyntämiseen. Erilaisissa ja erikokoisissa kunnissa pitää tehdä erilaisia ratkaisuja. Tämä on kunnallisen itsehallintomme vahvuus.Keskuskaupunkien alistaminen maakunnallisen keskivertoajattelun liekaan olisi hyvin vahingollista. Emmekä ole varmoja, että maa­kuntauudistus olisi edes pienten kuntien etu.Uudistuksen myönteisin puoli on valtion elinkeino- ja työllisyyspoliittisten tehtävien osittainen siirtäminen alemmalle tasolle. Se voidaan hyvin toteuttaa kuntavetoisesti ilman maakuntauudistustakin.etu on, että isoimmat kaupunkimme pärjäävät kansain­välisessä kilpailussa. Itse asiassa ­tämä on etenkin pienimpien ja ­köyhimpien kuntiemme edun mukaista. Koko Suomelle olisi myös hyväksi, että asukkaat saisivat laadukkaita sote-palveluita kaikkialla maassa.Hallituksen kannattaisi keskittää voimansa hyvin vaativan sote-uudistuksen viimeistelyyn. Erityistä ­huomiota tulisi kiinnittää siihen, ­että ­uudistus pienentää kestävyysvajetta asetettujen tavoitteiden mukaisesti.Samalla tulisi luopua sote-uudistuksen kylkeen kehitellystä maakuntauudistuksesta. Sote-uudistus voitaisiin toteuttaa maakuntamallilla. Silloin mallia itseisarvona pitävät voisivat kokea voittaneensa.Sote-uudistus olisi luontevaa tehdä pienten kuntien ehdoilla – tavalla, josta ei ole merkittävää haittaa suurille kaupungeille. Elinkeino- ja työllisyyspolitiikkaa painottavat ­uudistukset pitäisi kuitenkin tehdä kansallisen kilpailukyvyn ja isojen kaupunkien näkökulmasta – siten, etteivät pienetkään kunnat ­kärsisi.