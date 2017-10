Pääkirjoitus

Suomi voi ratkaista myös itse omia kilpailukykyongelmiaan

Päättyvällä viikolla

Maailman talousfoorumi WEF julkaisi vuosittaisen kilpailukykyvertailunsa. Suomi oli 137 maan vertailussa sijalla 10 ­viime vuoden tapaan.Vertailujen arvo ei kuitenkaan ole siinä, mikä on yksittäisen maan tarkka sijaluku. Varsinainen pihvi on maiden vahvuuksien ja heikkouksien arviointi. Tieto pistesijalla olemisesta ei juuri anna eväitä arkeen. Jos taulukkoja selaamalla kuitenkin syntyy ideoita siitä, mitä asioita tulevaisuudessa kannattaisi tehdä paremmin, ollaan jo paljon hedelmällisemmässä tilanteessa.WEF katsoo maita siitä näkökulmasta, kuinka hyvin esimerkiksi instituutiot tai ­tuotannontekijät auttavat ylläpitämään tuottavuutta. Jos menestyy vertailussa, voi ­todennäköisesti kasvaa muita nopeammin.Näin arvioitua kilpailukykyä ei pidä sotkea lyhyen aikavälin kustannuskilpailukykyyn, joka oli vuosien ajan yksi Suomen ongelmista. Paljon julkisuutta ­saanut kilpailukykysopimus pyrki lääkitsemään tätä tautia. Lääkekuurin pitäisi kuitenkin vain auttaa siirtymään varsinaiseen kuntoharjoitteluun, jonka vaikutuksen ulottuvat jopa vuosikymmenien päähän.uomen vahvuuksista voi hyvällä syyllä olla ­ylpeä. Suomessa talouden ja yhteiskunnan ­instituutiot toimivat. Terveyttä hoidetaan hyvin, ja peruskoulutus on laadukasta. Vahvuuksia on myös muussa koulutuksessa sekä innovoin­nissa.Kaikki nämä ovat asioita, joita lähes jokainen maa tavoittelee mutta joiden saavuttaminen vaatii pitkään kestävää johdonmukaista työtä. Ne ovat myös asioita, jotka periaatteessa voisi toteuttaa muuallakin kuin Euroopan pohjoislaidalla.Osa heikkouksista sen sijaan johtuu maantieteestä. Runsaan viiden miljoonan asukkaan maan kotimarkkinat ovat väistämättä pienet. Edes aivan lähimarkkinat eivät ole kovin mittavat, vaikka Pohjoismaat ovat vauraita ja Baltian maat kehittyvät nopeasti.Suomelle on siksi ollut tärkeää päästä mukaan kansainväliseen kauppaan. Maailmanlaajuisen vapaakaupan puolustaminen ja tiivis liittyminen EU:n sisämarkkinoihin ovat olleet vastaus kotimarkkinoiden pienuuteen.Suomen vieressä sijaitseva Venäjä olisi suuri markkina-alue, mutta sen varallisuus perustuu lähinnä energiavarojen hyödyntämiseen, mikä heiluttaa taloutta voimakkaasti. Venäjän noudattama talousoppi ei näe vapaan kaupan hyötyjä, vaan johto­ajatuksena on tuontikilpailun rajoittaminen, mikä näkyy esimerkiksi vastapakotteiden kohdistamisessa.sa heikkouksista on kuitenkin sellaisia, että suomalaisten oma päätösvalta riittää tilanteen muuttamiseen. Työmarkkinoiden toiminta on kilpailukyvyn näkökulmasta jäykkää ja tehotonta. Nykymallisiin työmarkkinoihin takertumalla suomalaiset leikkaavat tulevaa elintasoa.On myös hyvä huomata, että WEF:n mielestä suomalainen infrastruktuuri ei ole enää vahvuus, vaan se on nykyään keskitasoa. Esimerkiksi teiden laadussa Suomen ­sijoitus on pudonnut.Osa vertailun mittareista tosin katsoo tiukasti peruutuspeiliin, sillä lankapuhelin­liittymien määrän lasku tuskin kertoo Suomen tietoliikenneverkon heikkenemisestä.Vaikka heikkouksien korjaaminen olisi suomalaisten omissa käsissä, tilaisuus voi hukkua sisäiseen riitelyyn ja päättämättömyyteen.