Pääkirjoitus

Sain verottajalta uskomattoman hyvää palvelua ja nyt haluan kiittää siitä

varmasti vastaa!Olen lähtenyt pitkän viikonlopun viettoon ulkomaille. Puhelin soi perjantaina, soittajalla on 0295-alkuinen numero. Valtion virasto varmaankin, lähes varmasti joku työasia. Onneksi soittoja tulee vain yksi.Maanantai ja vapaan viimeinen päivä. Taas sama numero. Luovuttaisi jo.Vaan ei luovuta. Tulee yllättävä tekstiviesti: ”Ehtisitkö soittaa? Terveisin se-ja-se Verohallinnosta.”Tässä vaiheessa kannattaa huolestua, joten huolestun. Soitan takaisin.”Niin?”Ystävälliseltä kuulostava verovirkailija kertoo käsittelevänsä veroilmoitustani. Hän kysyy, oliko tarkoituksenani mahdollisesti laittaa ruksi erääseen kohtaan, jossa sitä ei ole. Kannattaisi, koska ruksi on muutaman tuhannen euron arvoinen.Miten ihmeessä tuollaisen voi unohtaa? Totta kai ruksi kuuluu siihen, sanon virkailijalle, joka lupaa hoitaa asian kuntoon.byrokratian parjaaminen on lähes sään vertaista small talk -ainesta. Byrokratiaa käy sääliksi, koska oikeasti Suomen hallinto ei ole kovin kankeaa.Minulle soittaneen verovirkailijan ei ollut mikään pakko yrittää tavoitella yksittäistä ihmistä usean päivän ajan. Hän kuitenkin teki niin – palveli.Verohallinnon maine sai äskettäin kolhuja, kun sen sisäisiä, salaisia ohjeita paljastui. Niiden mukaan virkailijat voivat jättää puuttumatta jopa useiden tuhansien eurojen rikkomuksiin.Silti Verohallinto on monella tavalla edelläkävijä viranomaisten joukossa. Tulot ja vähennykset on helppo ilmoittaa verkossa, ja muutenkin verokarhu on helposti lähestyttävä.Verottajan lähettämät kirjeet on esimerkiksi allekirjoittanut oikea, nimellään esiintyvä ihminen, jonka kaiken lisäksi saa kiinni normaalilla sähköpostilla. Tällaista ei totta puhuen pitäisi erikseen kehua, vaan sitä sopii odottaakin kehittyneen maan julkisilta palveluilta.Mutta henkilökohtaisesti ilmoitettu mahdollisuus keventää verotusta ylittää odotukset. Silloin, jos koskaan, veronmaksaja on iloinen.suomalaiset ovat jälleen saaneet viime viikkojen aikana verotuspäätöksensä.Niin sain minäkin. Katsoin paperia ja kiitin mielessäni sinnikästä virkailijaa.