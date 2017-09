Pääkirjoitus

Konsensusväelle saattaa vielä joskus tulla tarvetta

julkaistiin eräänlainen työelämäkerta Elinkeinoelämän keskusliiton EK:n työmarkkinajohtajasta, nyt jo pari vuotta eläkkeellä olleesta Lasse Laatusesta. Laatusen ura on nykyoloissa poikkeuksellinen. Hän ehti olla työn­antajaleirin leivissä yli 40 vuotta.Laatusen olemus ei herätä kadulla huomiota. Hänellä on kuitenkin kätensä lähes kaikkien ohikulkijoiden taskuissa, niin nykyisten kuin tulevienkin eläkeläisten. Hän on työnantajan nimissä neuvotellut viimeaikaiset eläkeuudistukset ja lukuisia muutoksia ansiosidonnaiseen ­sosiaaliturvaan ja työelämälakeihin.Laatusen kirjanjulkistustilaisuudessa oli myös kansanedustaja ja SAK:n entinen pitkäaikainen puheenjohtaja Lauri Ihalainen (sd). Heillä on pitkä yhteinen historia neuvottelupöydän vastakkaisilta puolilta.Lasse Laatunen ja Lauri Ihalainen ovat konsensusajan työmarkkinatoimijoita. Vaikka miehet olivat jo työnsä vuoksi monista asioista eri mieltä, molemmilla oli vilpitön pyrkimys yhteisymmär­rykseen.Suomen konsensushakuisuus juontaa juurensa sotien ajalta. Jotkut olivat rivi­sotilaita, toiset upseereita, mutta kaikki taistelivat yhteistä vihollista vastaan. Kuntapolitiikassa sinipunakoalitioita kutsuttiin osuvasti aseveliakseleiksi.iime vuosina konsensushakuisuus ei ole Suomen työmarkkinoilla ollut kovin kovassa huudossa. Elinkeinoelämän keskusliitto teki saman kuin Svenskt Näringsliv kymmenkunta vuotta aiemmin eli lakkautti itseltään oikeuden tulopoliittisten kokonaisratkaisujen tekemiseen.Kilpailukykysopimus oli tällä tietoa viimeinen keskitetty ratkaisu. Nyt syksyllä ensimmäiset liittokohtaiset neuvottelut on jo käynnistetty.EK rimpuili irti keskusjärjestötason ratkaisuista myös kymmenen vuotta sitten, vuonna 2007. Sillä kierroksella syntyi Suomen kustannuskilpailukyvyn kannalta rumaa jälkeä.Toivottavasti EK:n jäsenliitot eivät tällä kertaa toista samaa virhettä. Siitä olisi taas useiksi vuosiksi haittaa Suomen ­hintakilpailukyvylle. Konsensusväkeäkin saatetaan vielä joskus tarvita.