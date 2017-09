Pääkirjoitus

Romutuspalkkio tulee taas

Hallitus

MAINOS (TEKSTI JATKUU ALLA) MAINOS PÄÄTTYY

aikoo palauttaa vanhojen autojen romutuspalkkion. Tässä vaiheessa neljän vuoden ajaksi säädettävän määräaikaisen lain on tarkoitus tulla voimaan ensi vuoden alussa. Lain avulla teille pyritään tuomaan vähäpäästöisempiä autoja.Tuhannen euron palkkion saisi, jos vie vähintään kymmenen vuotta vanhan ­autonsa romutettavaksi ja ostaa tilalle uuden mallin. Autoala on lisäksi luvannut 500 euroa autolta. Etanoli-, kaasu- tai ladattavan hybridiauton hankintaan saisi tukea 2 000 euroa.Romutuspalkkioon varataan ensi vuonna kahdeksan miljardia euroa. Sama summa oli käytössä viime kerralla vuonna 2015. Palkkioihin varattiin aluksi kolme miljardia euroa, mutta raha loppui heti kättelyssä. Syksyllä hankkeeseen annettiin vielä viisi miljardia euroa. Nekin rahat loppuivat ennen vuodenvaihdetta.Romutuspalkkio on osoittautunut toimivaksi tavaksi uusia Suomen teillä liikkuvaa autokantaa, joka on yhä vanhempi kuin useimmissa muissa EU-maissa.Jos on tottunut köröttelemään yli kymmenen vuotta vanhalla autolla, josta autokaupassa ei saisi juuri mitään vaihdossa, loikka uuteen voi tuntua liian suurelta. Jotkut kauppiaat tarjoavatkin romutuspalkkiota myös vaihdossa käytettyyn.