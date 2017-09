Pääkirjoitus

Suomalaista hiljaiseloa ydinaseiden keskellä

Ydinaseet

MAINOS (TEKSTI JATKUU ALLA) MAINOS PÄÄTTYY

Aluksi

Suomelle

Puolustusyhteistyön

ovat ikävä puheenaihe, ja siksi niistä puhutaan liian vähän. Nyt on kuitenkin useampia hyviä syitä puhua näistä joukkotuhon välineistä.Venäjän sotaharjoituksissa ydinaseet ovat keino pysäyttää vastustajan vastahyökkäys. Ydinaseiden käytön vaara on todellinen, kun Pohjois-Korea uhmaa Yhdysvaltoja ja muuta maailmaa. YK:ssa on valmistunut ydinaseet kieltävä sopimus, jonka allekirjoittajien joukossa ei ole yhtään ydinasevaltaa tai Nato-maata. Eikä Suomikaan ole mukana.Siitä ollaan helposti yksimielisiä, että ydinaseista pitäisi päästä eroon. Ydinaseriisunnan aktivistit ovatkin suunnilleen ainoat, jotka puhuvat säännöllisesti ydinaseista, ja he ansaitsevat siitä arvostusta.Tilanne monimutkaistuu, kun puhutaan ydinaseriisunnan keinoista ja siitä, mitä tehdä, kun ydinaseita kuitenkin on.Kaikkein vähiten on halukkuutta arvioida ääneen ydinaseiden vaikutusta Suomen ympäristöön. Aseita on idässä ja lännessä, vaikka kukaan ei ole sijoittamassa niitä tänne.Kokeneen asevalvonta-asiantuntijan mukaan virkamiehet ani harvoin raportoivat poliitikoille ydinaseista yhtään mitään, ja vielä vähemmän poliitikoille tulisi mieleenkään ­puhua niistä äänestäjilleen.Ydinaseiden puolustajien puheenvuoroja ei kaipaa, eikä niitä helposti löytyisi. Vastustaminen ei kuitenkaan riitä toimintaohjeeksi.Sen sijaan on paikallaan silmätä, mitä ydinaseiden suhteen on meneillään erityisesti Suomen näkö­kulmasta katsottuna.kannattaa palata aikaan, jolloin ydintuho oli välitön uhka.Sota ydinaseilla oli hilkulla Kuuban ohjuskriisissä lokakuussa 1962. Siitä säikähtäneenä Yhdysvaltojen johto päätti seuraavana vuonna selvittää, miten ydinsodassa kävisi – voisiko sen voittaa.Äärimmäisen salaiseksi määrätyn selvityksen otsikoksi tuli ”Neuvostoliiton kanssa käytävän sodan hallinta ja lopettaminen”. Salausluokitus purettiin vuonna 1997.Selvityksen johtopäätös oli, ettei ydinsota olisi missään skenaariossa hallittavissa, eikä sitä voisi voittaa.Johtopäätös oli käännekohta ­James Goodbylle, joka nuorena virkamiehenä kirjoitti selvityksen. Hän oli 1980-luvun alussa Yhdys­valtojen suurlähettiläs Suomessa. Nykyään, 87-vuotiaana, hän ajaa yhä maailmanlaajuista ydinaseriisuntaa.Yhtenä lähtökohtana Goodbyn ajamissa hankkeissa on Barack Obaman presidenttinä esiin tuoma ­näkemys, jonka mukaan Yhdysvallat edistää ydinaseriisuntaa sitoutu­malla siihen itse. Ydinasevaltojen sitominen mukaan on myös ydinaseriisunnan tärkeimmän asiakirjan eli kansainvälisen ydinsulkusopimuksen NPT:n kulmakivi.YK:ssa toissa viikolla allekirjoitetussa ydinaseet kieltävässä sopimuksessa sen sijaan ei ole mukana ydinasevaltoja, eikä se kytkeydy mitenkään NPT-neuvotteluihin. Lieven­tävänä asianhaarana voi pitää sitä, etteivät NPT-neuvottelut ole johtaneet ydinaseriisuntaan.NPT:n tukeminen on kuitenkin ollut ulkopolitiikan kestolinja. Sopimus muun muassa antaa kansainvälisoikeudellisen perustan Suomen ydinvoimaloille takaamalla oikeuden ydinvoiman rauhanomaiseen käyttöön.Asiantuntijoiden mukaan Suomi jättäytyi pois uudesta ydinasesopimuksesta nimenomaan NPT:n vuoksi eikä siksi, että uusi sopimus veisi pohjaa Suomen niin sanotulta Nato-optiolta tai puolustusyhteistyöltä Yhdysvaltojen kanssa.Selitys on uskottava, koska Suomi jättäytyi pois sopimuksesta ennen kuin Yhdysvaltojen ja Naton kielteinen kanta siihen oli tiedossa. Sekin olisi kuitenkin voinut riittää pois jäämiseen, kuten voi päätellä Ruotsin nyt tuskaillessa sitä, allekirjoittaisiko maa sopimuksen vai ei.kannalta uuden ydinasesopimuksen ongelma on se, että ydinaseet ovat olemassa ja ne ovat osa Naton, Yhdysvaltojen ja tietenkin myös Venäjän strate­gioita.Tässä kohtaa mukaan sotketaan usein Yhdysvaltojen noin 200 vanhentunutta B61-mallista ydinpommia, joita on sijoitettuina viiteen Nato-maahan. Monet maat haluavat eroon kyseisistä pommeista, eikä niitä sijoiteta uusiin maihin.Ratkaisevaa on, ettei Yhdysval­tojen antamista turvatakuista tai Naton strategiasta voi rajata ydinaseita pois niin kauan kuin Venäjällä on ydinaseita – ja niitä on paljon.Suomikin elää ydinaseiden var­jossa. Poliitikoilla ja virkamiehilläkin pitäisi olla rohkeutta kertoa, mitä se käytännössä tarkoittaa.