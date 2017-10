Pääkirjoitus

Eurooppa tarvitsee väljemmät väylät

Euroopan unionin

E

MAINOS (TEKSTI JATKUU ALLA) MAINOS PÄÄTTYY

K

sisämarkkinoiden yksi tärkeimmistä täydennyk­sistä olisi se, että unionin alueen merkittävimmät tie-, ilma-, vesi- ja ratayhteydet saataisiin liittymään kitkatta toisiinsa ja vetämään ­paremmin. Kyseessä olisi sisämarkkinoiden taloudellisten etujen ohella ilmastonsuojelu: kun matka-ajat lyhentyvät ja kuljetuksia ­siirtyy pikkuteiltä hyvin vetäville raiteille ja esteettömille valtateille, liikennesektorin teho kasvaa ja liikenteen tuottamat päästöt pienentyvät. Samalla ihmisten liikkuvuus rajojen yli työn perässä helpottuu. Muutama henkikin säästyy, kun tiestöt paranevat.Kansainvälinen valuuttarahasto arvioi, että jos infrastruktuuriin – teihin, ratoihin ja siltoihin – investoi summan, joka vastaa prosenttia kansantuotteesta, bruttokansantuote kasvaa samana vuonna 0,4 prosenttia ja neljän vuoden päästä 1,5 prosenttia. Jos näin on ja edut ovat ilmiselvät, on yllättävää, että Euroopan runkoverkoista ja niitä täydentävistä pienemmistä suonistoista on keskusteltu kymmeniä vuosia, mutta konkreettisia saavutuksia saadaan hitaasti. Yhteisprojektin saavutuksiksi tietysti saa laskea ne investoinnit, jotka olisi joka tapauksessa tehty kansallisesti.uroopan unionin liikennesektorin pitkäaikainen hanke tunnetaan nimellä ten-t. Se koostuu liikenneverkosta, jonka ytimen – yhdeksän Eurooppaa ristiin rastiin halkovaa pääväylää – pitäisi olla valmis vuoden 2030 lopulla. Sitä täydennettäisiin hiussuonistoilla, ja tämän verkon tulisi olla valmis vuonna 2050.Ydinväylästön reiteistä kaksi koskettaa päätepisteessään Suomea. Toinen on ”Pohjanmeri–Baltia” ja toinen ”Skandinavia–Välimeri”. Ensimmäinen reitti yhdistäisi Helsingin Baltiaan, ja Baltiasta Hollantiin veisi rata, Rail Baltica. Jälkimmäinen reitti johtaisi Etelä-Italiasta Itävallan, Saksan, Tanskan ja Ruotsin kautta Helsinkiin ja kohti itärajaa.Euroopan suonistoa avaavan verkoston ongelmat liittyvät sekä rahoitukseen että kansallisen politiikan rajoittuneisuuteen.EU on laskenut, että ydinverkoston rakentaminen vaatisi noin 750 miljardin euron investoinnit. Kun kansalliset päättäjät katsovat budjetteja ja rahoitusraameja tehdessään väyläinvestointeja, eurooppalaisten yhteinen etu ei ole ensimmäisenä mielessä. Investointi ohjataan mieluusti sinne, ­mistä ääni tuli tai missä kotimainen muu tarve on kipein. Hyvin tuttua Suomestakin.ansallista rajoittuneisuutta havaitsee energiaverkostoissakin. EU on kauan ­patistanut jäsenmaita rakentamaan kansalliset rajat sujuvasti ja kattavasti ­ylittävää sähkönsiirtoverkostoa. Keski-Euroopan suurmaissa pysytään rajojen sisällä, koska energia koetaan strategiseksi hyödykkeeksi, jota suojellaan parhaiten pysymällä omassa maassa.Julkisen rahan kumppaniksi väyläverkostoa rahoittamaan haetaan yksityisiä investointeja. Tässä unioni voi ajautua uuteen kulttuurierojen ongelmaan. Monissa maissa halutaan mennä sääntely edellä ja kertoa, millaista liiketoimintaa ja millaisilla ehdoilla yksityinen raha näissä hankkeissa voi tehdä. Vapaamman markkinatalouden maissa esimerkiksi liikenteestä kerättävää tietoa annetaan jo yksityisille toimijoille liike­toiminnan raaka-aineeksi.EU on viime vuosina suhtautunut nihkeästi kiinalaiseen rahaan. Komissio on ehdottanut kiinalaisten investointien yhteistä seurantajärjestelmää. Kiinalaiset sijoittajat voisivat hyvinkin mielellään tehdä sijoituksia eurooppalaiseen väyläverkostoon pitkäaikaisia ja vakaita ulkomaisia investointeja etsiessään. Jos komission toive asettaa kiinalaisen rahan eriarvoiseen asemaan, yksi investointien lähde voi kuivua.