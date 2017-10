Pääkirjoitus

Suomi taipuu vähitellen kokeilukulttuuriin

Yhteiskunnan

MAINOS (TEKSTI JATKUU ALLA) MAINOS PÄÄTTYY

E

uudistajilla ei ole helppoa. Monimutkaisiin ongelmiin pitäisi kehittää toimivia ratkaisuja, ja ne ­pitäisi valmistella huolellisesti. Hyvä vaihtoehto olisi kokeilla uudistusajatuksia jollain pienemmällä ryhmällä, mutta silloin esteeksi voi tulla perustuslaki, joka on tiukka ihmisten yhdenvertaisen kohtelun vaatimuksessaan.Hallituksen perustulokokeilussa ongelma kierrettiin nostamalla tuen taso niin korkeaksi, ettei kukaan kärsisi joutuessaan osaksi kokeilua.Myös tällä tavalla pystytään tekemään kiinnostavia johtopäätöksiä perustulon vaikutuksista. Malli olisi kuitenkin hyvin kallis, jos se siirrettäisiin sellaisenaan koskemaan koko kansaa.Yhdenvertaisuus on keskeinen suomalaisen yhteiskunnan periaate, mutta seuraavassa perustuslain uudistuksessa olisi hyvä harkita, pitäisikö yhteiskunnallisesti merkittävät kokeilut ottaa paremmin huomioon.Onneksi julkisen vallan ulkopuolisessa yhteiskunnassa toimintavapaudet ovat suuremmat. Kokeilukulttuuri on normaali osa liiketoiminnan kehittämistä monessa yrityksessä. Se toimii myös yhteis­kunnallisissa hankkeissa, kunhan niille löytyy sopiva rahoitus.ilen sunnuntaina julkistettiin Vuosisadan rakentajat -haastekilpailun palkinnot. Yli kaksikymmentä suomalaista säätiötä oli sitoutunut antamaan itsenäisyyden juhlavuoden kunniaksi merkittävän rahoituksen nuorten hyvinvointia edistäville ratkaisuille.Voittajaksi seuloutui Gutsy Go -ryhmä, joka valjastaa uuden tekniikan auttamaan nuoria, kun he kehittävät keinoja paikkakuntansa ja yhteisönsä parantamiseen. Uuden rauhantekojen mallin toivotaan 1,5 miljoonan euron rahoituksen avulla leviävän myös maailmalle.Kilpailu ja sen voittaja ovat hyvä esimerkki uuden luomisesta yhteiskunnasta. Raha ei tulekaan automaattisesti verovaroista vaan tässä tapauksessa yleis­hyödyllisiltä säätiöiltä. Ideat eivät tule ­virallisesta valmistelukoneistosta vaan ­innostuneilta ryhmiltä.Kun raha ja ideat kohtaavat, pieni ­kokeilu voi parhaassa tapauksessa kasvaa jopa kansainväliseksi uudistusvoimaksi.